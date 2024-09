Arrow International (NZ) Ltd

« Nous souhaitons offrir plus d'autonomie à nos employés et envoyer plus souvent nos responsables de projet/chantier sur le terrain », explique Wayne Broekhals, responsable informatique chez Arrow, une grande entreprise de construction néo-zélandaise.

Le secteur de la construction a longtemps dû faire face à des marges très faibles et à des attentes élevées. Arrow estime que les solutions mobiles sont essentielles pour réduire ses coûts sans perdre en qualité. « Les responsables de projet/chantier perdent beaucoup de temps à devoir ressaisir manuellement les données relatives aux notes ou photos prises sur le terrain une fois de retour au bureau », poursuit W. Broekhals.



Grâce à son initiative de mobilité d'entreprise, l'équipe informatique d'Arrow est en mesure de déployer plusieurs nouvelles applications mobiles qui permettent aux responsables de projet/chantier de capturer des informations sur le terrain et de les partager facilement avec leurs collègues et sous-traitants. Si ces capacités permettent de rationaliser les processus et de réduire les retards de construction, la gestion de la mobilité d'entreprise et la sécurité mobile sont essentielles au succès du programme.



« Avant, nous devions récupérer tous les appareils pour les reprogrammer, explique W. Broekhals. Nous devions consacrer beaucoup de temps, d'efforts et d'argent pour les envoyer à droite et à gauche, et lorsque les appareils étaient sur le terrain, nous n'avions aucun moyen de savoir si quelqu'un avait débridé son téléphone ou si un appareil contenait un virus. Il y avait un risque très élevé en matière de protection de notre propriété intellectuelle. La demande de mobilité n'est pas près de faiblir et nous ne pouvions pas en tirer parti avant de changer notre approche. »