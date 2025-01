La rotation du personnel représente un défi constant pour toutes les organisations. Chaque changement dans votre équipe s’accompagne d’une réduction de la continuité, d’une augmentation des coûts de formation et d’un ralentissement possible des progrès opérationnels. Compte tenu de la nature continue et inévitable de l’attrition des employés et de ses répercussions, gérer et minimiser les conséquences négatives aussi efficacement que possible peut conduire à une meilleure culture d’entreprise et au bien-être du personnel, ainsi qu’aider les résultats financiers.

Des estimations précises des taux d’attrition du personnel constituent l’un des éléments clés pour des prévisions financières précises, affectant les coûts salariaux directs et les frais généraux indirects qui sont déterminés par les effectifs. Alors que les coûts salariaux directs peuvent être simples à identifier et à analyser, il peut être plus difficile de trouver et d’intégrer les coûts indirects dans la FP&A. Par exemple, même si une forte attrition du personnel semble réduire ou n’avoir aucun effet sur les coûts salariaux, les coûts indirects, tels que la publicité, la formation, l’intégration, la conformité et les RH, peuvent augmenter considérablement. De plus, la création d’un lien adapté entre la dotation en personnel et la variabilité des coûts indirects peut compliquer davantage la situation.

En redoublant de transparence sur le coût réel de l’attrition du personnel, on peut montrer aux responsables les avantages d’un environnement de travail qui encourage les employés à rester dans l’entreprise. Par exemple, les initiatives incitatives visant à retenir le personnel peuvent être mesurées et comparées précisément aux coûts d’attrition qu’elles sont censées réduire. Grâce à une analyse claire, les dépenses liées à des avantages attrayants pour le personnel peuvent être mesurées par rapport à l’impact qu’elles ont sur la réduction des coûts d’attrition.