Avec plus de 260 millions de personnes vivant sur plus de 17 500 îles, distribuer des fournitures médicales en Indonésie est une tâche ardue. PT. Anugerah Pharmindo Lestari (APL) est le plus grand distributeur pharmaceutique du pays, livrant les médicaments de plus de 50 laboratoires pharmaceutiques parmi les plus importants dans des milliers d'hôpitaux, de cliniques et de pharmacies sur tout le territoire.

APL détient plus de 5 000 unités de gestion de stock uniques, et la plupart des produits que l'entreprise transporte doivent être stockés à des températures spécifiques pour garder leur efficacité. De plus, APL expédie les médicaments à tous les prestataires de soins de santé à travers le pays dans des délais remarquablement courts, livrant la plupart des articles aux principales îles en un jour et aux îles périphériques en un ou deux jours.

Actuellement, APL fournit des données agrégées sur les ventes et la distribution à ses clients du secteur de la santé. Pour se différencier de ses concurrents et attirer de nouveaux clients, l'entreprise a saisi l'opportunité de fournir des analyses plus approfondies en tant que service à valeur ajoutée. Ces données peuvent par exemple aider les clients à identifier les vaccins les plus demandés, à comparer les ventes entre les îles, et à comprendre si les patients préfèrent se rendre en pharmacie, dans les cliniques ou dans les hôpitaux.

Pour gérer les processus métier clés, APL s'appuyait sur un environnement SAP ERP reposant sur une base de documents Oracle Database existante. L'exécution d'une ancienne version de SAP empêchait APL de tirer parti des nouvelles fonctionnalités. En cas de problème, APL devrait restaurer l'intégralité de l'environnement SAP comprenant 5 To de données, une tâche colossale susceptible d'interrompre les opérations de type business as usual.

Comment APL pouvait-elle espérer concrétiser ses ambitions marketing, alors même qu'elle continuait de réduire ses dépenses opérationnelles ?