AdriaCamps propose des services de réservation d’hébergements ou d’emplacements de camping dans plus de 250 sites en Croatie et en Italie. L’entreprise propose plusieurs types d’hébergement, notamment des mobile homes, des emplacements et du prêt-à-camper de luxe (glamping), ainsi qu’une grande variété d’installations, allant des piscines intérieures aux bornes de recharge pour véhicules électriques.

Pour orienter ses clients vers les sites offrant les hébergements et les équipements qu’ils recherchent, AdriaCamps gère plusieurs bases de données et une importante bibliothèque de brochures au format PDF. Ses conseillers clientèle s’y réfèrent pour répondre aux questions sur les milliers d’options disponibles. Cependant, le fait de devoir jongler entre ces différentes sources d’information nuisait à la productivité et à la réactivité de l’équipe. AdriaCamps s’est donc mis en quête d’une meilleure approche.

Marko Bukovac, directeur technique chez AdriaCamps, déclare : « Alors que nous cherchions à étendre nos activités à de nouveaux territoires, il nous est apparu que l’IA générative pouvait nous aider à répondre plus rapidement et plus précisément aux demandes qui nous parvenaient. Dans un premier temps, nous avons cherché un partenaire pour nous aider à élaborer la meilleure feuille de route possible concernant l’IA. Nous voulions notamment nous assurer de bien comprendre la nature des données d’entraînement introduites dans le système et les réponses que nous pouvions en attendre. »