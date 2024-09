Dans le monde actuel et concurrentiel de la vente au détail, la satisfaction et la fidélisation des clients doivent être la priorité de toute entreprise pour garantir un succès à long terme. Tenir compte des commentaires des clients et y répondre aide à instaurer la confiance et la loyauté, ce qui se traduit par des taux de fidélisation et de satisfaction client plus élevés. Cependant, sans les outils back-end appropriés, la croissance d'une entreprise peut entraîner des problèmes.

Aditya Birla Fashion Retail Limited (ABFRL), la plus grande entreprise indienne de confection et de vente au détail de vêtements de marque, a peiné à gérer efficacement le volume important de commandes provenant de son portefeuille diversifié de marques. À mesure que le géant de la vente au détail se développait, la gestion des commandes provenant de multiples sources devenait de plus en plus complexe. Le vaste réseau d'entrepôts, de magasins et de canaux en ligne, y compris les marketplaces, nécessitait un déploiement multi-instance transparent pour garantir des performances optimales dans l'exécution des commandes.