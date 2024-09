Acrometis, LLC

Chaque année, les programmes d’indemnisation des travailleurs aident des centaines de milliers de personnes (lien externe à ibm.com) aux États-Unis à se rétablir après des blessures sur le lieu de travail. Avant qu’une entreprise puisse fournir une indemnisation, les experts doivent examiner les détails et déterminer le niveau d’indemnisation approprié. Il s’agit d’un processus qui nécessite généralement de nombreuses heures de travail manuel.

Pour aider les assureurs à compenser les demandeurs plus rapidement et avec plus de précision, Acrometis a développé une solution innovante qui automatise jusqu’à 75 % du processus de traitement des indemnisations. En ingérant des données médicales et d’assurance à l’aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) et en analysant les informations à l’aide d’algorithmes de logique métier et de machine learning, la solution peut valider les éléments d’un dossier, permettant ainsi aux experts de travailler plus efficacement.

Après avoir gagné des clients à travers les États-Unis, Acrometis vise une croissance nationale et internationale. Pour fournir les niveaux de performance et de disponibilité requis, Acrometis a décidé de migrer ses applications d’une plateforme de cloud privé vers des serveurs IBM Cloud Bare Metal Server.

« Nos applications exécutent des processus intensifs d’OCR, de découverte de données et de machine learning, et les performances de nos Virtual Machines sont un facteur critique pour servir efficacement nos clients, explique Vinu Varghese, directeur technique et sécurité chez Acrometis. Les serveurs IBM Cloud Bare Metal Server nous permettent de lancer rapidement de nouveaux environnements avec les ressources RAM et de processeur dont nous avons besoin pour répondre à ces exigences. »

Pour se conformer à ses régulateurs, Acrometis doit conserver ses données en toute sécurité pendant plusieurs années après le traitement d’une réclamation. Avec plus de 50 To de données historiques à migrer en plus de ses applications, l’entreprise souhaitait une approche sécurisée et rentable du stockage à long terme.

« En raison du volume de données que nous devions migrer, il n’était tout simplement pas pratique d’exécuter le processus sur notre réseau, explique M. Varghese. Pour relever ce défi, nous avons cherché une solution de migration et de stockage des données capable de répondre à nos exigences en matière de vitesse, de sécurité et de coût. »