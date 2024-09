En France, l'un de ses principaux marchés, ABO Wind doit remporter des contrats pour construire de nouveaux parcs éoliens et solaires (et vendre leur énergie) en participant à un système d'enchères lancé par le gouvernement français en 2017. ABO Wind et des centaines de concurrents, dont d’autres développeurs indépendants ainsi que des géants de l’énergie traditionnelle, font des offres basées sur les prix auxquels ils peuvent fournir l’énergie nécessaire. La clé, bien sûr, est de trouver un prix compétitif, suffisamment bas pour attirer les acheteurs et suffisamment élevé pour couvrir les coûts.

Dans ce contexte, la connaissance du marché est extrêmement précieuse : plus vous en savez sur l'offre de vos concurrents, plus vous êtes en mesure de les contrer.

Le développement d'un parc éolien ou solaire nécessite un échange soutenu avec les organes gouvernementaux au niveau national, régional et local, ainsi que l'obtention de leur autorisation. Par conséquent, une grande partie des informations techniques relatives aux projets proposés est disponible sur les sites Web gouvernementaux. Benoit Clouet, directeur du développement d’ABO Wind, détaille pour nous les informations qui doivent être documentées dans un projet : « Il est primordial de recouper les intérêts et les contraintes d’un grand nombre de sujets. En ce qui concerne les territoires sur lesquels nous travaillons, nous devons obtenir l'aval politique, vérifier les contraintes environnementales, techniques et acoustiques, et trouver des accords avec tous les propriétaires fonciers de chaque zone. Une fois tous ces paramètres pris en compte, nous sommes en mesure de proposer un projet à l’administration locale, qui l'accepte ou le décline ».

Mais dénicher toutes ces informations pour chaque proposition de concurrent, sur des sites Web et des dossiers disparates, constitue une tâche colossale. « Nous n'avions aucune visibilité sur ce sujet », lance Benoit Clouet. « Nous voulions connaître le nombre de parcs éoliens participant à une enchère, ainsi que leurs caractéristiques, leur taille et leur puissance. Nous avions également besoin d’une vision claire des prix de l’électricité sur le marché local, qui fluctuent. Mais nous ne pouvions pas suivre manuellement toutes les autorisations et tous les projets. »

ABO Wind a fait appel à un fournisseur de données externe pour rechercher et compiler les informations clés, mais son service ne répondait pas aux besoins de l'entreprise et ne respectait pas sa philosophie d'efficacité opérationnelle.

« Nous sommes une entreprise indépendante, fidèle à notre ADN », déclare Benoit Clouet. « Plutôt que de payer une autre entreprise pour effectuer ce travail, nous avons pensé que nous pourrions œuvrer avec un partenaire pour implémenter une solution en interne, basée sur l'automatisation, qui générerait de meilleurs résultats ».