UOL Group gère de nombreuses fonctions opérationnelles, telles que les finances, les achats et la gestion des matériaux, à l’aide de ses applications principales SAP ERP (lien externe à ibm.com).

Pour accélérer l'analyse de ses données SAP et étant donné que le matériel existant devait être remplacé, UOL Group a décidé de migrer l'ensemble de son environnement SAP ERP vers la base de données SAP HANA.

Pour prendre en charge la base de données SAP HANA, l’entreprise a déployé trois serveurs IBM Power System S824L à la pointe de la technologie, qui sont virtualisés à l’aide d’IBM PowerVM et exécutent le système d’exploitation SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications.

Les données provenant des solutions SAP HANA et SAP ERP sont stockées sur des appareils IBM Storwize V5020 et automatiquement sauvegardées sur une bibliothèque de bandes IBM TS5100. L’infrastructure IBM comprend des dispositifs de reprise après sinistre, et IBM Systems Lab Services a configuré la réplication des données SAP HANA entre les sites de sauvegarde.

Hitachi Consulting Singapore, un partenaire commercial d’IBM, a pris en charge l’achat du matériel et Tech Data Advanced Solutions, un autre partenaire commercial d’IBM, a joué le rôle de distributeur. Simpliopen, un partenaire commercial d’IBM, a soutenu le déploiement et a fait office de point de contact unique en cas de questions ou de problèmes.

Foo Say Twang, directeur général adjoint du groupe informatique d’UOL Group, explique : « les solutions SAP HANA fournissent à nos employés du monde entier une plateforme fiable. IBM nous a semblé offrir une bonne combinaison de fiabilité, de performance et de rapport qualité/prix. L’équipe d’IBM nous a aidés à répondre à nos questions et nous avons établi une bonne relation avec elle. Nous avons été satisfaits de la solution et des services de mise en œuvre d’IBM et de ses partenaires. »