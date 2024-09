SOFTWARE ENGINEERING GmbH

En tant que partenaire de longue date d’IBM possédant une vaste expérience de la plateforme IBM Z et des programmes de tests précoces IBM Db2 et CICS, SEG est un membre très engagé de la communauté des utilisateurs. Comme le déclare Karl Henn, « Nous sommes attachés à la plateforme IBM Z et à l’écosystème qui l’entoure. Notre contribution à la plateforme et à l’ensemble de l’environnement va au-delà de nos produits logiciels standard. Nous aimons faire partie d’une communauté d’utilisateurs active et partageons régulièrement nos idées avec nos clients et partenaires à travers un large éventail de présentations lors de divers événements. Être proche de nos clients est au cœur de notre métier. Des échanges fréquents et directs à tous les niveaux nous permettent d’évaluer les nouvelles fonctionnalités dont nos clients ont besoin et les nouveaux développements auxquels nous devons répondre dans le cadre de notre portefeuille de produits. »

Grâce à sa coopération avec IBM Global Asset Recovery Services, SEG a accès à des serveurs d’occasion certifiés IBM, que l’entreprise peut adapter pour répondre avec précision à ses besoins métier. IBM soumet les serveurs reconditionnés aux mêmes procédures de test rigoureuses que les derniers systèmes assemblés, et dispose d’un inventaire complet de fonctionnalités et de pièces certifiées. SEG a ainsi la certitude que tous les composants fonctionneront de manière fiable et d’obtenir la qualité et les performances à la hauteur de ses investissements. « Le contrôle total sur l’infrastructure que nous utilisons pour développer nos logiciels est un atout majeur. Pouvoir exécuter à tout moment la version logicielle et de système d’exploitation de notre choix sur notre serveur nous aide à résoudre les problèmes et à proposer de nouveaux produits et fonctionnalités plus rapidement à nos clients. »

La disponibilité et la rentabilité des serveurs IBM certifiés, reconditionnés selon les spécifications de fabrication d’origine et entièrement testés, ont permis à SEG d’élargir son offre et de renforcer son avantage concurrentiel. L’entreprise a ainsi pu tirer parti de nouvelles opportunités commerciales et s’adapter à l’évolution des demandes et des pratiques. L’introduction de la livraison continue de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour IBM Db2 12 for z/OS en est un exemple, permettant aux clients d’en bénéficier plus rapidement. Cette livraison plus agile de nouvelles fonctionnalités crée aussi de nouveaux défis pour les clients. Comme l’observe Karl Henn, « Dans un monde qui évolue plus vite que jamais, les logiciels doivent suivre le rythme. Bien que nos clients sont impatients d’exploiter de nouvelles fonctionnalités, ils veulent être sûrs que les améliorations dans un domaine n’auront pas d’impact négatif sur les performances des bases de données dans d’autres domaines. C’est pourquoi nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec eux pour lancer un nouveau produit qui permettra de minimiser les risques lors de l’adoption de l’approche de livraison continue d’IBM DB2 for z/OS. »

L’utilisation d’un serveur d’occasion d’IBM pour SEG présente l’avantage supplémentaire de permettre à l’entreprise de mieux protéger sa propriété intellectuelle. Étant donné qu’aucune exécution de code n’est nécessaire sur les systèmes externes pour le développement ou la maintenance, SEG est assuré qu’aucune personne ou entreprise non autorisée ne peut accéder aux informations essentielles à la base de SEG.

« Il est essentiel de rester à jour avec le mainframe IBM Z pour notre activité, en particulier lorsque nous fournissons des outils pour la prise en charge des migrations vers les nouvelles fonctionnalités IBM Db2 for z/OS », conclut K. Henn. « Grâce à notre étroite collaboration avec les excellents spécialistes IBM dans le monde entier et aux offres attractives de systèmes d’occasion certifiés d’IBM Global Asset Recovery Services, nous pouvons continuer à développer et à livrer des outils standard qui aident les clients IBM Z à repousser les limites, maximisant la fiabilité et la performance. »