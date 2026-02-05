Capas de la palabra Think que rodean la esquina de una superficie similar a un cubo en tonos púrpura

Acompáñenos en Think 2026 del 4 al 7 de mayo en Boston

Think 2026 es el punto de encuentro para liderar la era agéntica. Descubra cómo los líderes están marcando el rumbo hacia negocios más inteligentes impulsados por IA agéntica.

Descubra más

Think on Tour Madrid 2025

Continúe el diálogo, explore los contenidos relacionados en torno a los temas del día y vea el resumen ejecutivo de la encuesta sobre el estado de la adopción de la IA, Think Executive Report.

 

Descargue el Think Executive Report Solicite una reunión

Sesiones bajo demanda de Think on Tour Madrid 2025

Acceda a todas las conferencias clave del evento Think on Tour Madrid 2025 aquí mismo, donde expertos y líderes empresariales analizan el futuro de la IA, la nube híbrida y otros temas de actualidad en el sector tecnológico.
Horacio Morell en Think on Tour Madrid 2025
Bienvenida Think on Tour Madrid 2025
Ana Paula Assis y Rebeca Vázquez en Think on Tour Madrid 2025
Libera todo el valor de la Inteligencia Artificial empresarial
Horacio Morell y Emilio Gayo en Think on Tour Madrid 2025
Libera todo el valor de la Inteligencia Artificial empresarial - Conversación con Telefónica
Ana Gobernado y Javier Olaizola en Think on Tour Madrid 2025
La Inteligencia Artificial como motor de transformación integral: consiga ventajas competitivas duraderas
Jacobo Garnacho, Sergio Merchán y Myriam Blázquez en Think on Tour Madrid 2025
Agentes de IA diseñados para la empresa: hacia una nueva era del trabajo
Javier Roncero y Gustavo Rodríguez de la Fuente en Think on Tour Madrid 2025
Inteligencia Artificial y Automatización en un mundo híbrido: una urgencia necesaria
Sriram Raghavan en Think 2025
¿Cómo será la computación del futuro?
Mikel Diez, Juan Ignacio Pérez Iglesias y Silvia Núñez Rivero en Think on Tour Madrid 2025
¿Cómo será la computación del futuro? - Conversación con Gobierno Vasco e Iberdrola
Que pasó en Think on Tour Madrid 2025

Descubra las novedades y anuncios más destacados que se presentaron en el evento

 Lea la noticia

Productos lanzados en 2025

Capas de la palabra think que giran alrededor de la esquina de una superficie cúbica de tonos púrpuras.
Descubra las últimas novedades de productos que se presentaron en Think 2025

Obtenga información exclusiva

Visite la web Think 2025 del IBM Institute for Business Value y obtenga informes recién publicados, noticias y mucho más.

Explore IBV en Think

Recusos

Más información

Descubra más sobre Think 2025 en el IBM Institute for Business Value

Obtenga guías completas, información sobre el sector y mucho más en la colección Think 2025 del IBM Institute for Business Value.

Explore IBV en Think
Representación en 3D del logotipo THINK

Visión y experiencia de compañias líderes

Durante la jornada líderes empresariales y expertos en tecnología han compartido casos reales y enfoques innovadores para transformar su organización. Descubra cómo aprovechar el poder de los datos, implementar soluciones de IA a medida y reducir sus costes y la complejidad de sus infraestructuras mediante automatización inteligente.

Ana Paula De Jesus Assis
Senior Vice President and Chair EMEA and Growth Markets, IBM
Ana Paula De Jesus Assis
Horacio Morell
Presidente de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel
Horacio Morell
Foto de Emilio Gayo
Consejero Delegado, Telefónica S.A.
Emilio Gayo
Foto de Carlos Vecino
Director General de Comercialización, Naturgy
Carlos Vecino
Foto de Sergio Merchán
CIO Global, Iberdrola
Sergio Merchán
Foto de Myriam Blázquez
Directora General, Experis, ManpowerGroup
Myriam Blázquez
Foto de Gustavo Rodríguez de la Fuente
Director Global Arquitectura de Seguridad, BBVA
Gustavo Rodríguez de la Fuente
Foto de Juan Ignacio Pérez Iglesias
Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Gobierno Vasco
Juan Ignacio Pérez Iglesias
Foto de Silvia Núñez
Responsable de Transformación Digital Iberdrola España
Silvia Núñez Rivero
Foto de Marc Gené
Embajador de la Escudería Ferrari
Marc Gené
Foto de Sriram Raghavan
Vicepresidente, IBM Research IA
Sriram Raghavan
Foto de Ana Gobernado
Managing Partner, IBM Consulting España, Portugal, Grecia e Israel
Ana Gobernado
Foto de Javier Olaizola
Global Managing Partner Hybrid Cloud and Data, IBM Consulting
Javier Olaizola
Foto de Javier Roncero
Director de soluciones de automatización, IBM
Javier Roncero
Foto e Mikel Díez
Director de desarrollo de negocio Quantum, IBM Research
Mikel Díez
Foto de Jacobo Garnacho
Director de negocio de IA y Datos, IBM
Jacobo Garnacho
Foto de Rebeca Vázquez
Directora General de los Centros de Excelencia, HashiCorp
Rebeca Vázquez
Foto de José Miguel Indave
Director Técnico webMethods & Streamsets, IBM
José Miguel Indave

Casos de éxito en el mundo real gracias a la IA

Conozca casos de éxito reales, enfoques innovadores y experiencias inmersivas como Scuderia Ferrari HP, Wimbledon o US Open de la mano de los expertos de IBM.
Ferrari F1 con el logotipo de IBM en el alerón trasero
Scuderia Ferrari HP
Cada carrera de Fórmula Uno es un espectáculo de alta velocidad y datos, con cada coche generando hasta 10.000 puntos de datos por segundo. En 2025, Scuderia Ferrari HP aprovechará la tecnología innovadora de IBM para crear experiencias digitales excepcionales para millones de seguidores.
Vista aérea de un estadio abarrotado
Wimbledon
Wimbledon colabora estrechamente con IBM Consulting para ofrecer información y contenidos generados por IA que mejoren la experiencia de los aficionados y aumenten la productividad del equipo de Wimbledon.
Vista aérea de la pista de tenis del US Open
US Open
Desde hace más de 30 años, IBM ha colaborado con la USTA para ofrecer experiencias digitales de clase mundial a los fans del tenis. Ahora, están utilizando la inteligencia artificial generativa para añadir comentarios hablados, crear resúmenes de partidos y generar cientos de resúmenes de encuentros.
Vista lejana de un golfista en un campo de golf
El Máster
Con la ayuda de watsonx, IBM está aprovechando la inteligencia artificial generativa para transformar los datos del Masters en historias y análisis impulsados por IA sobre cada golpe, de cada jugador, en cada hoyo.

Mántengase informado

Esté al día de las tendencias más importantes del sector tecnológico, con cobertura exclusiva de las noticias y actualizaciones destacadas del evento Think Boston.

 Suscríbase