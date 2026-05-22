En IBM, la tecnología responsable no es algo secundario: es la forma en que innovamos con intención.

Guiado por principios perdurables y reforzado a través de un gobierno a nivel empresarial, el enfoque de IBM hacia una tecnología responsable permite que la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas se integren en la forma en que diseñamos, implementamos y gestionamos la IA y las tecnologías emergentes.