IBM se compromete a desarrollar y utilizar la tecnología de forma responsable
En IBM, la tecnología responsable no es algo secundario: es la forma en que innovamos con intención.
Guiado por principios perdurables y reforzado a través de un gobierno a nivel empresarial, el enfoque de IBM hacia una tecnología responsable permite que la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas se integren en la forma en que diseñamos, implementamos y gestionamos la IA y las tecnologías emergentes.
Betsy Greytok y Francesca Rossi
Copresidentas del Consejo de Tecnología Responsable
La misión del Consejo de Tecnología Responsable de IBM es clara: proporcionar el gobierno, los estándares y la aplicación práctica de los principios sobre la forma en que IBM desarrolla e implementa la IA y las tecnologías emergentes, como la computación cuántica. Permite a los equipos de IBM actuar con confianza, rapidez y un impacto medible de acuerdo con los valores de la empresa, para avanzar en la tecnología de forma responsable para nuestros clientes, partners y el mundo.
El marco de gobierno y tecnología responsable de IBM convierte los principios en prácticas a través de las personas, los procesos y la tecnología.
Las soluciones tecnológicas deberían diseñarse para mejorar y ampliar la capacidad y el potencial humanos y, al mismo tiempo, permitir a los humanos realizar más tareas de valor añadido.
Las soluciones de tecnología deben basarse en la recopilación, el intercambio y el uso responsables de los datos.
Las soluciones tecnológicas deben estar abiertas al feedback y colaboración de múltiples partes interesadas, y debe haber información sobre el desarrollo, funcionamiento interno y uso para fomentar la confianza en la tecnología.
Los sistemas de IA deberían diseñarse y desarrollarse para proporcionar explicaciones y suficiente observabilidad. La información sobre su desarrollo debe estar a disposición de las partes interesadas. Se debe avisar a los usuarios cuando interactúen con un sistema de IA. La IA debe crearse en un ecosistema de innovación abierto para apoyar la colaboración y la cocreación de múltiples partes interesadas.
Los sistemas de IA deben funcionar de manera justa en el contexto previsto, ya sea haciendo predicciones, ofreciendo recomendaciones, generando contenido o ejecutando tareas. El comportamiento de dichos sistemas debe alinearse con los valores humanos relevantes, como evitar generar contenidos de odio y abusivos, o ejecutar acciones dañinas.
Los sistemas de IA deben gestionar eficazmente las condiciones adversas, como las anomalías en el input/output, el comportamiento impredecible de otros sistemas de IA y las amenazas a la ciberseguridad. También deben ser precisos, ya sea para hacer predicciones, ofrecer recomendaciones, generar contenido o ejecutar tareas.
Los sistemas de IA deben diseñarse y desarrollarse de forma que prioricen y salvaguarden la privacidad y los derechos de los datos de los consumidores, incluso en sus predicciones, recomendaciones, contenidos generados, decisiones o acciones. Las buenas prácticas deben diseñarse e implementarse para mitigar la difusión inapropiada de información personal y respetar los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.
La tecnología debe potenciar la capacidad de decisión de las personas, así como la confianza y el bienestar.
La tecnología debe diseñarse, implementarse y utilizarse en beneficio de la sociedad, y favorecer una innovación centrada en las personas.
La tecnología debe ser intencionadamente eficiente para impulsar un valor de alto impacto, a largo plazo y un crecimiento sostenible.
El gobierno es la columna vertebral operativa del Marco de Tecnología y Gobierno Responsables de IBM, que traduce los principios, los pilares y las dimensiones del impacto en acciones.
El marco se hace operativo a través del Programa de Gobierno Integrado (IGP) de IBM, iniciativas educativas como IBM® SkillsBuild, tecnologías abiertas como Granite Guardian y kits de herramientas de código abierto como AI Fairness 360 y Adversarial Robustness Toolbox, y capacidades de producto como IBM watsonx.governance. Las ofertas de gobierno y estrategia de IA de IBM Consulting ayudan aún más a las organizaciones a aplicar prácticas de IA responsables, además de colaborar con los partners de políticas, estándares e investigación de todo el ecosistema de tecnología responsable.
El atlas de riesgos del Consejo de Tecnología Responsable de IBM, ahora parte integral de watsonx.governance, ha ayudado a liderar los avances de IBM Research en el gobierno de la IA, consolidando a IBM como líder del sector.
El Consejo de Tecnología Responsable de IBM desarrolla perspectivas, buenas prácticas y orientaciones prácticas para ayudar a IBM, al sector y al mundo a navegar por las oportunidades y los retos que presentan la IA y las tecnologías emergentes.
El enfoque de IBM hacia una tecnología responsable refleja un compromiso de toda la empresa con la confianza, la responsabilidad y el valor a largo plazo, anclado en prácticas de gobierno que dan forma a nuestra forma de operar.
Transparencia en nuestras prácticas de negocio responsable.
Garantizar la seguridad del mundo digital para la era cuántica.
Incorporar la seguridad y la confianza en todo lo que hacemos.
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