Enfoque de IBM hacia una tecnología responsable

IBM se compromete a desarrollar y utilizar la tecnología de forma responsable

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Empresario y mujer trabajando juntos en una oficina abierta

Equilibrio entre innovación y responsabilidad

En IBM, la tecnología responsable no es algo secundario: es la forma en que innovamos con intención.

Guiado por principios perdurables y reforzado a través de un gobierno a nivel empresarial, el enfoque de IBM hacia una tecnología responsable permite que la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas se integren en la forma en que diseñamos, implementamos y gestionamos la IA y las tecnologías emergentes.
El gobierno es como los frenos de un coche: no están ahí para detenernos; nos dan la capacidad de conducir más rápido.

Betsy Greytok y Francesca Rossi

Copresidentas del Consejo de Tecnología Responsable

Cómo IBM gobierna la tecnología de forma responsable

La misión del Consejo de Tecnología Responsable de IBM es clara: proporcionar el gobierno, los estándares y la aplicación práctica de los principios sobre la forma en que IBM desarrolla e implementa la IA y las tecnologías emergentes, como la computación cuántica. Permite a los equipos de IBM actuar con confianza, rapidez y un impacto medible de acuerdo con los valores de la empresa, para avanzar en la tecnología de forma responsable para nuestros clientes, partners y el mundo.

Marco de gobierno y tecnología responsable

El marco de gobierno y tecnología responsable de IBM convierte los principios en prácticas a través de las personas, los procesos y la tecnología.

Principios de confianza

El propósito de la tecnología es aumentar las capacidades humanas

 

Las soluciones tecnológicas deberían diseñarse para mejorar y ampliar la capacidad y el potencial humanos y, al mismo tiempo, permitir a los humanos realizar más tareas de valor añadido.
La tecnología debe basarse en un gobierno de datos responsable

 

Las soluciones de tecnología deben basarse en la recopilación, el intercambio y el uso responsables de los datos.
La tecnología debe ser abierta y transparente

 

Las soluciones tecnológicas deben estar abiertas al feedback y colaboración de múltiples partes interesadas, y debe haber información sobre el desarrollo, funcionamiento interno y uso para fomentar la confianza en la tecnología.

Los pilares de una IA fiable

Transparencia

 

Los sistemas de IA deberían diseñarse y desarrollarse para proporcionar explicaciones y suficiente observabilidad. La información sobre su desarrollo debe estar a disposición de las partes interesadas. Se debe avisar a los usuarios cuando interactúen con un sistema de IA. La IA debe crearse en un ecosistema de innovación abierto para apoyar la colaboración y la cocreación de múltiples partes interesadas.
Equidad y alineación de valores humanos

 

Los sistemas de IA deben funcionar de manera justa en el contexto previsto, ya sea haciendo predicciones, ofreciendo recomendaciones, generando contenido o ejecutando tareas. El comportamiento de dichos sistemas debe alinearse con los valores humanos relevantes, como evitar generar contenidos de odio y abusivos, o ejecutar acciones dañinas.
Robustez

 

Los sistemas de IA deben gestionar eficazmente las condiciones adversas, como las anomalías en el input/output, el comportamiento impredecible de otros sistemas de IA y las amenazas a la ciberseguridad. También deben ser precisos, ya sea para hacer predicciones, ofrecer recomendaciones, generar contenido o ejecutar tareas.
Privacidad

 

Los sistemas de IA deben diseñarse y desarrollarse de forma que prioricen y salvaguarden la privacidad y los derechos de los datos de los consumidores, incluso en sus predicciones, recomendaciones, contenidos generados, decisiones o acciones. Las buenas prácticas deben diseñarse e implementarse para mitigar la difusión inapropiada de información personal y respetar los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.

Dimensiones del impacto

Capacidad de decisión humana

 

La tecnología debe potenciar la capacidad de decisión de las personas, así como la confianza y el bienestar.
Bienestar social

 

La tecnología debe diseñarse, implementarse y utilizarse en beneficio de la sociedad, y favorecer una innovación centrada en las personas.
Sostenibilidad medioambiental

 

La tecnología debe ser intencionadamente eficiente para impulsar un valor de alto impacto, a largo plazo y un crecimiento sostenible.

El gobierno como columna vertebral operativa

El gobierno es la columna vertebral operativa del Marco de Tecnología y Gobierno Responsables de IBM, que traduce los principios, los pilares y las dimensiones del impacto en acciones. 

El marco se hace operativo a través del Programa de Gobierno Integrado (IGP) de IBM, iniciativas educativas como IBM® SkillsBuild, tecnologías abiertas como Granite Guardian y kits de herramientas de código abierto como AI Fairness 360 y Adversarial Robustness Toolbox, y capacidades de producto como IBM watsonx.governance. Las ofertas de gobierno y estrategia de IA de IBM Consulting ayudan aún más a las organizaciones a aplicar prácticas de IA responsables, además de colaborar con los partners de políticas, estándares e investigación de todo el ecosistema de tecnología responsable.

 

 

Atlas de riesgos

El atlas de riesgos del Consejo de Tecnología Responsable de IBM, ahora parte integral de watsonx.governance, ha ayudado a liderar los avances de IBM Research en el gobierno de la IA, consolidando a IBM como líder del sector.

Atlas de riesgo de la IA de IBM
Logo de watsonx.governance

Buenas prácticas del Consejo

El Consejo de Tecnología Responsable de IBM desarrolla perspectivas, buenas prácticas y orientaciones prácticas para ayudar a IBM, al sector y al mundo a navegar por las oportunidades y los retos que presentan la IA y las tecnologías emergentes.

Agentes de IA Datos sintéticos Modelos fundacionales Gestión del cambio centrada en la IA 5.º aniversario del Consejo
banco en red de tecnología digital, banca en línea, intercambio de dinero digital, datos e información en la nube comercial

Responsabilidad en acción

El enfoque de IBM hacia una tecnología responsable refleja un compromiso de toda la empresa con la confianza, la responsabilidad y el valor a largo plazo, anclado en prácticas de gobierno que dan forma a nuestra forma de operar. 
Vista en primer plano de un ordenador cuántico

Negocio responsable

Transparencia en nuestras prácticas de negocio responsable.

Más información sobre la responsabilidad

Quantum Safe

Garantizar la seguridad del mundo digital para la era cuántica. 

Explore Quantum Safe

Centro de confianza

Incorporar la seguridad y la confianza en todo lo que hacemos.

Explore el centro de confianza 

 

 

Alianzas para un futuro más responsable

Letra “e” minúscula estilizada centrada sobre fondo azul oscuro
Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab
Traducir la investigación en ética tecnológica a la práctica
Logo de IA
Colaboración en IA
Promover resultados positivos de la IA para las personas y la sociedad
Logo de la alianza de datos e IA fiables
Alianza de datos e IA fiables
Operacionalización de datos e IA fiables a escala
Logo de la alianza de IA
AI Alliance
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