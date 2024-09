¿Qué es el aprendizaje semisupervisado?

A diferencia de los métodos de envoltura (y los algoritmos intrínsecamente semisupervisados), que utilizan datos etiquetados y no etiquetados simultáneamente, algunos métodos SSL emplean datos etiquetados y no etiquetados en etapas separadas: una etapa de preprocesamiento no supervisada, seguida de una etapa supervisada.

Al igual que los métodos de envoltura, estas técnicas se pueden utilizar esencialmente para cualquier aprendiz base supervisado. Pero, a diferencia de los métodos de envoltura, el modelo supervisado "principal" en última instancia se entrena solo en puntos de datos etiquetados originalmente (anotados por humanos).

Estas técnicas de preprocesamiento van desde extraer características útiles de datos no etiquetados hasta preagrupar puntos de datos sin etiquetar y utilizar el "entrenamiento previo" para determinar los parámetros iniciales de un modelo supervisado (en un proceso similar a las tareas de pretexto que se realizan en el aprendizaje autosupervisado).



Agrupar y luego etiquetar

Una técnica semisupervisada directa implica agrupar todos los puntos de datos (etiquetados y no etiquetados) mediante un algoritmo no supervisado. Aprovechando la suposición de cluster, estos clústeres se pueden utilizar para ayudar a entrenar un modelo de clasificador independiente o, si los puntos de datos etiquetados en un clúster dado son todos de la misma clase, pseudoetiquetar los puntos de datos no etiquetados y proceder de forma similar a los métodos de envoltura.

Como se demostró en el ejemplo de las “medias lunas” anteriormente en este artículo, los métodos simples (como el k-nearest neighbors) pueden dar lugar a predicciones inadecuadas. Los algoritmos de clúster más refinados, como DBSCAN (que implementa la suposición de baja densidad),6 han logrado una mayor fiabilidad.

Preentrenamiento y extracción de características

El preentrenamiento no supervisado (o autosupervisado) permite a los modelos aprender representaciones útiles del espacio de entrada, lo que reduce la cantidad de datos etiquetados necesarios para afinar un modelo con aprendizaje supervisado.

Un método habitual es emplear una red neuronal, a menudo un autocodificador, para aprender una representación incrustada o característica de los datos de entrada y, luego, usar estas características aprendidas para entrenar a un aprendiz base supervisado. Esto, frecuentemente, implica una reducción de la dimensionalidad, lo que ayuda a hacer uso de la suposición de las variedades.