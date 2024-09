¿Qué es Log4Shell?

Los equipos de seguridad pueden deshabilitar las sustituciones de búsqueda de mensajes en Log4J, haciendo que Log4J trate los mensajes de los hackers como texto plano y no como comandos a ejecutar.

Hay dos maneras de hacerlo: cambiando la propiedad del sistema "Log4J2.formatMsgNoLookups" a "true" o estableciendo el valor de la variable de entorno LOG4J_FORMAT_MSG_NO_LOOKUPS a "true".

Tenga en cuenta que las versiones no parcheadas de Log4J todavía sufren de CVE-2021-45046, que permite a los hackers enviar búsquedas JNDI maliciosas cuando se utilizan ciertas configuraciones no predeterminadas. Por lo tanto, prohibir las búsquedas de mensajes no es infalible.