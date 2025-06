¿Qué es la seguridad de las transacciones?

Si bien las transacciones en línea plantean desafíos únicos para la seguridad de las transacciones, son críticas para los negocios tanto en línea como para los tradicionales a la hora de generar confianza en el consumidor, mitigar el fraude y mantener el cumplimiento normativo.

En paralelo al auge acelerado del comercio electrónico y las transacciones en línea, la seguridad de las transacciones se ha convertido en una de las principales preocupaciones de cualquier empresa que gestione pagos y transferencias de activos valiosos, como entidades financieras, plataformas de intercambio de criptomonedas y minoristas. Otros casos de uso incluyen los mercados de juegos en línea, métodos de pago alternativos como ApplePay y Venmo y cualquier servicio responsable de procesar documentos legales sensibles (como los servicios de declaración de impuestos en línea o diversas oficinas oficiales del gobierno).



Para evitar las pérdidas financieras derivadas de transacciones fraudulentas y ofrecer una experiencia de usuario de confianza a los clientes que comparten sus datos personales, entre las medidas de seguridad de las transacciones más comunes se incluyen el cifrado de datos moderno y avanzado, la autenticación multifactor (MFA) y las firmas digitales. Estos protocolos de seguridad mitigan el riesgo de fraude en los pagos y de robo de datos de los clientes como consecuencia de una violación de seguridad, de la que muchas empresas podrían ser legalmente responsables según su jurisdicción.

Aunque la mayoría de las medidas de seguridad de las transacciones se aplican durante la propia operación, la seguridad de las estas también se extiende a las políticas empresariales internas que rigen el tratamiento de cualquier dato sensible de las transacciones almacenado por una organización o empresa, como los números de las tarjetas de crédito y los números de cuenta. Para los profesionales de la ciberseguridad que invierten en la seguridad de las bases de datos, la seguridad de las transacciones no solo supone monitorizar las operaciones en línea en tiempo real para detectar actividades sospechosas y movimientos no autorizados, sino también identificar y mitigar de manera proactiva cualquier vulnerabilidad de seguridad interna. Los proveedores de servicios de sistemas de seguridad de transacciones modernos suelen incorporar una funcionalidad de notificación personalizable y otras automatizaciones para facilitar las transacciones seguras a escala.