¿Qué es la minería de tareas?

La minería de tareas examina los datos de interacción de los usuarios, también conocidos como datos de escritorio, para evaluar la eficacia de una tarea dentro de un proceso más amplio. Este tipo de datos incluye pulsaciones de teclas, clics del ratón y entradas de datos que se producen como parte de la realización de una operación.
Esta tecnología utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y algoritmos de machine learning para interpretar y analizar estos datos, lo que a su vez permite a los analistas y a las partes interesadas identificar ineficiencias operativas.
Las soluciones de minería de tareas se consideran parte del descubrimiento de procesos, un subconjunto de la minería de procesos, y según la "Guía de mercado para la minería de procesos" de Gartner, el mercado de esta tecnología está creciendo rápidamente.
A medida que la pandemia de COVID-19 continúa impulsando los esfuerzos de transformación digital, se prevé que la adopción de la tecnología de minería de tareas solo aumente a medida que se realicen plenamente sus beneficios.
La minería de procesos se centra en la optimización de procesos de extremo a extremo, como un proceso de compras general. Por el contrario, la minería de tareas se centra en las tareas individuales que escalan hasta ese proceso más amplio, como la aprobación presupuestaria de las cuentas por pagar. También difieren principalmente en los tipos de datos que utilizan para cada análisis.
La minería de procesos se basa principalmente en métricas y datos de registro de eventos de los sistemas de información, como las herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP) o de gestión de la relación con el cliente (CRM). Por el contrario, la minería de tareas puede utilizar datos de interacción del usuario, que incluyen pulsaciones de teclas, clics del ratón o entradas de datos en un ordenador. También puede incluir grabaciones de usuarios y capturas de pantalla en diferentes intervalos de marca de tiempo.
Estos puntos de datos ayudan a los analistas e investigadores a comprender cómo interactúan las personas con un proceso y subproceso para completar una tarea. Ambos también utilizan técnicas de ciencia de datos para llegar a estos conocimientos y optimizar los procesos; la minería de tareas solo permite este proceso a un nivel más granular.
Aunque la minería de tareas y la RPA se centran en la automatización de procesos, las dos tecnologías son diferentes pero se complementan bien. Mientras que la tecnología de minería de tareas ayuda a las empresas a identificar cuellos de botella en sus flujos de trabajo de procesos, las herramientas de RPA implementan y actúan frente a las oportunidades de automatización que se descubren a través de estos análisis.
Las herramientas de minería de tareas comienzan recopilando datos de las máquinas de los usuarios, que pueden incluir pulsaciones de teclas, clics, entradas de usuarios, grabaciones, capturas de pantalla y más. A partir de ahí, las capacidades de reconocimiento óptico de caracteres pueden añadir más contexto sobre lo que está haciendo el usuario.
Por ejemplo, podría consultar los datos de marca de tiempo para ayudar a elaborar una cronología general de actividades en un subproceso. Una vez que los datos se estructuran adecuadamente, los algoritmos de machine learning se pueden utilizar para agrupar los datos en tareas específicas en el subproceso, como "enviar una orden de compra".
A continuación, los datos se pueden combinar con los datos del registro de eventos para ayudar a contextualizar el rendimiento. Este conocimiento basado en datos ayuda a las empresas a identificar cuellos de botella y tomar las medidas necesarias para resolverlos.
Las técnicas de minería de tareas se han utilizado para mejorar los flujos de procesos en una amplia variedad de sectores. Los mapas de procesos pueden ayudar a las empresas a centrarse más en los indicadores clave de rendimiento (KPI) que importan, incitándolas a reexaminar sus ineficiencias operativas mediante la minería de procesos y la minería de tareas.
