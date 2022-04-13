¿Qué es la minería de tareas?

Esta tecnología utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y algoritmos de machine learning para interpretar y analizar estos datos, lo que a su vez permite a los analistas y a las partes interesadas identificar ineficiencias operativas.

Las soluciones de minería de tareas se consideran parte del descubrimiento de procesos, un subconjunto de la minería de procesos, y según la "Guía de mercado para la minería de procesos" de Gartner, el mercado de esta tecnología está creciendo rápidamente.

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa impulsando los esfuerzos de transformación digital, se prevé que la adopción de la tecnología de minería de tareas solo aumente a medida que se realicen plenamente sus beneficios.