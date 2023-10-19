¿Qué es la adquisición de talento?

La adquisición de talento es el proceso de identificar, atraer y adquirir candidatos calificados para satisfacer las necesidades de personal actuales y futuras de una organización. El núcleo de la adquisición de talento es atraer candidatos potenciales a una organización y contratar a los que cumplan con los requisitos de los puestos vacantes y encajen bien en de la organización.

La planificación estratégica se utiliza para garantizar que la organización contrata al talento adecuado en el momento oportuno para las funciones adecuadas para impulsar el éxito. Una estrategia eficaz de adquisición de talentos se alinea con la estrategia de recursos humanos, que a su vez refleja la estrategia más amplia de la organización.

El proceso de adquisición de talentos suele incluir el análisis de los puestos de trabajo, el abastecimiento, el cribado, las entrevistas, la selección y la incorporación de nuevos empleados. El éxito en la captación de talentos también suele incorporar el branding organizativo, ya que es más probable que los talentos se sientan atraídos por empleadores con una imagen de marca positiva. Las estrategias de selección de personal utilizadas para conectar con posibles candidatos incluyen bolsas de trabajo en línea (por ejemplo, LinkedIn, Indeed, etc.), redes profesionales y redes sociales. Además, se necesita una experiencia del candidato atractiva y eficiente para garantizar que los candidatos avanzan sin problemas a través del proceso de contratación. Los avances tecnológicos han permitido el uso de sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), herramientas de inteligencia artificial (IA) y análisis de datos que pueden agilizar el proceso, ayudar a identificar candidatos fuertes y mejorar la claridad de las interacciones entre empleador y candidato.



La adquisición de talento también desempeña un papel crucial a la hora de garantizar la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I) en el lugar de trabajo, animando a los responsables de contratación a buscar un grupo diverso de candidatos y a promover un proceso de contratación justo e inclusivo.