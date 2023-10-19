¿Qué es la adquisición de talento?

La adquisición de talento se refiere a la estrategia y el proceso continuos que utiliza una organización para buscar, atraer, evaluar, contratar y retener a los empleados altamente calificados que necesita para crecer.
La adquisición de talento es el proceso de identificar, atraer y adquirir candidatos calificados para satisfacer las necesidades de personal actuales y futuras de una organización. El núcleo de la adquisición de talento es atraer candidatos potenciales a una organización y contratar a los que cumplan con los requisitos de los puestos vacantes y encajen bien en de la organización.
La planificación estratégica se utiliza para garantizar que la organización contrata al talento adecuado en el momento oportuno para las funciones adecuadas para impulsar el éxito. Una estrategia eficaz de adquisición de talentos se alinea con la estrategia de recursos humanos, que a su vez refleja la estrategia más amplia de la organización.
El proceso de adquisición de talentos suele incluir el análisis de los puestos de trabajo, el abastecimiento, el cribado, las entrevistas, la selección y la incorporación de nuevos empleados. El éxito en la captación de talentos también suele incorporar el branding organizativo, ya que es más probable que los talentos se sientan atraídos por empleadores con una imagen de marca positiva. Las estrategias de selección de personal utilizadas para conectar con posibles candidatos incluyen bolsas de trabajo en línea (por ejemplo, LinkedIn, Indeed, etc.), redes profesionales y redes sociales. Además, se necesita una experiencia del candidato atractiva y eficiente para garantizar que los candidatos avanzan sin problemas a través del proceso de contratación. Los avances tecnológicos han permitido el uso de sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), herramientas de inteligencia artificial (IA) y análisis de datos que pueden agilizar el proceso, ayudar a identificar candidatos fuertes y mejorar la claridad de las interacciones entre empleador y candidato.
La adquisición de talento también desempeña un papel crucial a la hora de garantizar la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I) en el lugar de trabajo, animando a los responsables de contratación a buscar un grupo diverso de candidatos y a promover un proceso de contratación justo e inclusivo.
Los términos de adquisición de talento, contratación y RR. HH. a menudo se utilizan indistintamente, pero en realidad son componentes interconectados, aunque distintos, dentro del marco de los recursos humanos de una organización. La adquisición de talento es un enfoque estratégico a largo plazo para encontrar, atraer y contratar candidatos cualificados para roles específicos dentro de la organización. Se trata de un proceso exhaustivo de identificación del talento necesario, de aprovisionamiento de candidatos, de evaluación de sus cualificaciones y, en última instancia, de incorporación de los contratados. La adquisición de talentos es proactiva y se centra en alinear los objetivos a largo plazo de la organización con las habilidades y capacidades de los empleados potenciales. Actualmente, en la mayoría de las organizaciones es un equipo independiente o una parte esencial del departamento de RR.HH.
El reclutamiento es un subconjunto de la adquisición de talento que se enfoca en llenar vacantes de trabajo a corto plazo, atrayendo y buscando activamente candidatos para puestos vacantes dentro de la organización. El proceso de contratación implica crear ofertas de empleo, revisar currículos, realizar pruebas iniciales y realizar entrevistas. Mientras que el reclutamiento hace hincapié en cubrir las vacantes de trabajo actuales, la adquisición de talento adopta un enfoque más holístico al considerar las necesidades de talento a largo plazo de la organización y su crecimiento potencial.
Recursos Humanos (RR. HH.) es una función organizativa más amplia que abarca varios aspectos de la gestión de empleados, incluida la adquisición y contratación de talentos. Los profesionales de RR. HH. supervisan la administración de beneficios, las relaciones con los empleados, la gestión del rendimiento, la formación y el desarrollo, así como el cumplimiento de las leyes y regulaciones laborales. Mientras que la adquisición de talento y la contratación son funciones dentro de RR.HH., RR.HH. en su conjunto se centra en crear y mantener un entorno de trabajo positivo y productivo, gestionar la satisfacción de los empleados y fomentar el desarrollo general de la organización.
La adquisición de talento ha evolucionado significativamente durante el último siglo, especialmente con la introducción de Internet y otras innovaciones técnicas. A principios del siglo XX, la selección de personal era relativamente sencilla, un proceso predominantemente manual que dependía de los anuncios en los periódicos y de las referencias del boca a boca. A medida que progresaban la industrialización y la tecnología, los métodos de selección de personal fueron incorporando métodos más sistemáticos que incluían el uso de agencias y ferias de empleo.
La contratación de personal se revolucionó con el auge de Internet a finales del siglo XX, que hizo posibles las bolsas de trabajo en línea y las plataformas digitales que permitieron un mayor alcance y una búsqueda más rápida de candidatos. Esto supuso un punto de inflexión para la adquisición de talentos, haciéndola más accesible y eficaz. La aparición de sitios de redes profesionales como LinkedIn y de plataformas de medios sociales en el siglo XXI proporcionó oportunidades adicionales a los responsables de la selección de personal para conectar con posibles candidatos, ampliando el alcance de las estrategias de captación de talento.
Más recientemente, las estrategias de captación de talento se han centrado en la toma de decisiones basada en datos, la experiencia del candidato y la marca del empleador. Las tecnologías avanzadas como ATS, IA y análisis predictivo han transformado aún más el proceso, lo que permite a los reclutadores descubrir e interactuar con los mejores candidatos de manera más efectiva. Esta evolución continua sigue determinando la forma en que las organizaciones atraen y retienen a los empleados que necesitan y ha puesto de relieve la importancia de alinear las estrategias de adquisición de talento con los objetivos generales de la organización.
El proceso de adquisición de talento suele implicar los siguientes pasos:
Análisis del puesto: se determinan los requisitos del puesto, incluidas sus responsabilidades, las cualificaciones y el conjunto de habilidades necesarias.
Abastecimiento: se buscan activamente candidatos cualificados a través de las bolsas de trabajo, el ATS, conferencias, eventos de networking, referencias de empleados y medios de comunicación social (incluyendo los medios de comunicación social de los empleados actuales cuando sea posible).
Selección: se revisan las solicitudes y los currículos para preseleccionar a los candidatos que cumplen los criterios del puesto, pueden tener la capacidad de desempeñar bien el trabajo y encajan culturalmente en la organización Se pueden utilizar pruebas escritas, evaluaciones de habilidades, verificaciones de antecedentes y pruebas de drogas para reducir aún más el campo de candidatos.
Entrevistas: se realizan cribas telefónicas y entrevistas preliminares y en profundidad (incluidas entrevistas de comportamiento y situacionales, si procede) para evaluar las aptitudes, las cualificaciones y el encaje cultural de los candidatos a la organización.
Selección: se determina el candidato más adecuado para el puesto evaluando los resultados de los procesos de selección y entrevista.
Oferta: se extiende una oferta de trabajo al candidato elegido, incluyendo el título y la descripción del puesto, los detalles de la remuneración, la fecha de inicio e información sobre los beneficios y otros términos relevantes.
Incorporación: se integra al nuevo contratado en la organización mediante un proceso eficaz de orientación e incorporación. Esto incluye proporcionarles la información, los recursos y la formación necesarios para adaptarse sin problemas a su función y comprender sus responsabilidades, la organización y su misión y valores.
Gestión de las relaciones con los talentos: amplíe la gestión del talento más allá de la fase de adquisición al monitorizar y apoyar la experiencia de los nuevos miembros del equipo dentro de la organización. Mantenga la comunicación, comprométalos en su trabajo y utilice herramientas de desarrollo de talentos para fomentar el aprendizaje, aumentar las competencias y evaluarlos para la movilidad interna. Manténgase en contacto con candidatos prometedores que no hayan sido seleccionados para establecer relaciones positivas y engrosar la reserva de talentos de la organización.
Aprovechar la tecnología, los datos y análisis puede optimizar el proceso de adquisición de talento, haciéndolo más eficaz y eficiente. A lo largo del proceso, proporcione una experiencia positiva a los candidatos y apoye los principios de diversidad, equidad e inclusión para crear un entorno acogedor y justo para todos los candidatos.
Una estrategia eficaz de captación de talentos suele incluir elementos como la imagen de marca de la organización, la planificación de la plantilla, la búsqueda de candidatos, la evaluación de candidatos, un proceso de entrevistas racionalizado, retribuciones y beneficios competitivos y un programa de incorporación exhaustivo. En conjunto, estos elementos tienen como objetivo atraer, evaluar, identificar y retener a los mejores talentos para las necesidades de contratación actuales y futuras de la organización.
La creación de una estrategia de captación de talento implica varios elementos importantes:
Marca del empleador: para atraer a los mejores talentos, desarrolle un sólido mensaje de marca exterior, que destaque el propósito de la organización e incluya sus valores, cultura y beneficios.
Evaluación de talentos de las necesidades actuales y futuras: evalúe la plantilla y el liderazgo general de la organización y valore las necesidades de talento actuales y futuras, teniendo en cuenta elementos como las carencias de cualificaciones, los objetivos empresariales y el crecimiento previsto.
Búsqueda selectiva: contacte con los candidatos potenciales utilizando múltiples canales, incluidos los portales de empleo, las redes profesionales, las referencias de los empleados y las redes sociales, que atraerán a los candidatos con las habilidades y cualificaciones adecuadas.
Experiencia del candidato: diseñe una experiencia del candidato atractiva y eficiente que ofrezca a los solicitantes una comunicación clara, transparencia e información a medida que avanzan en el proceso de contratación.
Diversidad, equidad e inclusión (DE&I): asegúrese de que se realizan esfuerzos para cultivar un proceso de contratación justo, diverso e inclusivo que acoja a personas de diversos orígenes, identidades y experiencias.
Selección eficaz: implemente procesos de selección eficaces para evitar malas contrataciones y tomar mejores decisiones de selección. Revise currículos, elabore preguntas útiles para las entrevistas, realice filtrados telefónicos, entrevistas y evaluaciones para valorar las cualificaciones de los candidatos y sus posibles contribuciones a la organización y a la cultura de la empresa.
Tecnología: aproveche el software de adquisición de talentos que permite gestionar todo el proceso de forma más eficaz. Los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), las herramientas de contratación impulsadas por IA y el análisis de datos agilizan el proceso de contratación, identifican a los mejores candidatos y mejoran la toma de decisiones.
Evaluación continua: revise y evalúe la eficacia de la estrategia de adquisición de talento de forma periódica mediante la recopilación de comentarios de los candidatos y las partes interesadas, realizando los ajustes necesarios para mejorar el proceso y los resultados.
Varias iniciativas adicionales pueden respaldar la eficiencia de una estrategia de adquisición de talento y cultivar un enfoque sostenible para la gestión del talento dentro de la organización.
La información basada en datos permite a un equipo de adquisición de talento analizar diversas métricas, lo que le ayuda a tomar decisiones de contratación más informadas, predecir futuras necesidades de talento e identificar candidatos adecuados para puestos específicos. El establecimiento de relaciones con los candidatos potenciales permite a los especialistas en adquisición de talento crear una reserva de talento bien estructurada con un conjunto de candidatos potenciales fácilmente disponibles para las vacantes actuales y futuras. Además, la planificación de la sucesión fomenta la resistencia de la organización preparando estratégicamente el talento interno para las funciones de liderazgo, fomentando el crecimiento desde dentro y promoviendo el compromiso y la retención de los empleados, al tiempo que reduce los riesgos asociados a la escasez repentina de talento o a las transiciones de liderazgo.
Transforme su estrategia y procesos de adquisición de talento con el equilibrio adecuado de personas, IA y datos.
Reinvente sus funciones de RR. HH. con un diseño centrado en el empleado, tecnologías innovadoras y un modelo operativo dinámico
Obtenga el mejor talento más rápido utilizando IBM watsonx Orchestrate fondo para optimizar los procesos en todas las aplicaciones.
Los socios de consultoría de RR. HH. y transformación del talento de IBM trabajan con nuestros clientes para abordar los objetivos y retos de talento exclusivos de cada empresa, profundizar en el conocimiento de la realidad de su personal y crear estrategias que desbloqueen nuevos niveles de rendimiento en su negocio. Juntos, reinventamos RR. HH. con la IA como núcleo.