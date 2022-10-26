“Las prendas provienen de Asia, el cacao y la fruta de África y el café de América del Sur: la nueva Ley de la Cadena de Suministro (Lieferkettengesetz) tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que producen bienes para el mercado alemán”.
Este prólogo a la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (SCDDA) de Alemania publicado en el sitio web del Gobierno Federal alemán explica por qué los gobiernos intervienen para hacer hincapié en el aspecto humano de la cadena de suministro, más allá de los impactos medioambientales, como las emisiones de la cadena de suministro.
En 2021, Alemania aprobó la Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, LkSG o Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (SCDDA) de Alemania. Se trata de un momento decisivo en materia de responsabilidad medioambiental, social y de gobierno (ESG), ya que es la primera vez que las organizaciones alemanas serán legalmente responsables de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro globales.
Aunque la ley se centra en gran medida en la “S” de los ESG, sí considera que los riesgos medioambientales y su impacto negativo en la salud humana dentro de las cadenas de suministro están profundamente entrelazados. Como resultado, la SCDDA exige que las organizaciones cumplan con acuerdos internacionales centrados en riesgos medioambientales (como los convenios de Minamata y Basilea) para limitar los daños causados por contaminantes, productos químicos tóxicos y la manipulación y eliminación de residuos peligrosos.
En este artículo, analizamos a quiénes afecta la SCDDA, qué deben hacer las organizaciones para cumplir con ella y cómo pueden prepararse para cumplir con las obligaciones de diligencia debida.
¿Qué es la SCDDA alemana?
La Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro de Alemania aplica obligaciones de diligencia debida a las empresas que tienen su administración central, sede principal, sede administrativa, sede legal o sucursal en Alemania para cumplir con las normas medioambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro.
La SCDDA introduce una lista completa de obligaciones, que incluye el desarrollo de un sistema de gestión de riesgos para el cumplimiento. También detalla las medidas preventivas y correctivas necesarias y establece procedimientos de reclamación obligatorios. La ley exige documentación e informes regulares, y las infracciones están sujetas a multas importantes.
¿Qué deben hacer las organizaciones para cumplir con la SCDDA?
Las organizaciones deben monitorizar y actuar en caso de infracciones tanto dentro de sus propias operaciones como en las de sus proveedores directos (desde el proceso de extracción de materias primas hasta la entrega de los bienes al cliente), independientemente de si la actividad se ha realizado en Alemania o en el extranjero.
Del mismo modo, si una organización tiene conocimiento de una posible violación de las normas medioambientales o de los derechos humanos por parte de uno de sus proveedores indirectos, está obligada a realizar inmediatamente un análisis de riesgos de las posibles violaciones.
La ley no solo establece una responsabilidad muy clara para las organizaciones en cuanto al rendimiento de su cadena de suministro, sino que también exige medidas y corrección significativa.
Puntos clave:
Para los ejecutivos de las empresas, esto significa que sus cadenas de suministro ahora requieren la misma atención que los resultados financieros, ya que aumenta la presión para que estén al tanto de lo que ocurre en las fases iniciales del proceso, so pena de enfrentarse a riesgos muy reales para su reputación, sus inversores y sus finanzas.
¿Qué organizaciones entran dentro del ámbito de aplicación de la SCDDA?
Habrá dos fases para incluir a las organizaciones en el ámbito de aplicación de la SCDDA.
La Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro de Alemania se aplicará a las empresas con sede en el país que cuenten con más de 3000 empleados, o a las sucursales de empresas extranjeras registradas Alemania con más de 3000 empleados. El recuento de trabajadores también incluye al personal destinado en el extranjero por empresas nacionales. Las empresas del grupo se incluyen en el cálculo del número de empleados de la empresa matriz y la ley considera trabajadores a “cualquier persona con un contrato de trabajo de más de seis meses”. Este criterio se aplica a unas 600 empresas.
El ámbito de aplicación se ampliará a las empresas con sede en Alemania que empleen a más de 1000 trabajadores, o a las sucursales de empresas extranjeras registradas en Alemania con más de 1000 empleados. Una vez que se apruebe este ámbito de aplicación, el criterio se aplicará a unas 2900 empresas.
¿Afectará la SCDDA a las pequeñas y medianas empresas (pymes)?
Es importante reconocer que la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro alemana tendrá un efecto en cadena. Se prevé que las pymes que pueden no estar incluidas en su ámbito de aplicación se vean afectadas en los próximos meses y años, ya que es probable que las grandes empresas trasladen a sus proveedores las obligaciones de diligencia debida que les impone la ley.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La SCDDA define un riesgo relacionado con los derechos humanos como “una situación en la que existe un grado suficiente de probabilidad, basado en indicios fácticos, de que se produzca una violación de una de las siguientes prohibiciones”:
Según la SCDDA, un riesgo relacionado con el medioambiente se define como “una situación en la que existe un grado suficiente de probabilidad basado en indicios fácticos de que se producirá una violación de una de las siguientes prohibiciones”:
Fabricación de productos con mercurio añadido de conformidad con el artículo 4 de la Convención
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
Las obligaciones de diligencia debida en virtud de la Ley incluyen varios requisitos de alto nivel que se enumeran a continuación. Lo más destacable es que las categorías y los requisitos de presentación de informes simbolizan un cambio hacia un enfoque de notificación más holístico que va más allá de las métricas e indicadores medioambientales tradicionales e incluye otros factores, en particular las condiciones de trabajo de los empleados.
Todas las empresas deben implementar una gestión de riesgos adecuada o adaptar la existente en consecuencia. Deben determinar si existe el riesgo de que sus actividades empresariales o las de la cadena de suministro violen los derechos humanos.
Las empresas deben adoptar una declaración de política relativa a su estrategia medioambiental y de derechos humanos. Es necesario que la declaración de política incluya el procedimiento para cumplir con las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente en la cadena de suministro, los riesgos específicos identificados y las expectativas de la empresa en materia de derechos humanos y medioambiente de sus empleados y proveedores.
Según el análisis de riesgos, las empresas deben tomar o revisar las medidas preventivas y correctivas adecuadas. Esto se aplica a la selección y monitorización de proveedores, la creación de códigos de conducta, la implementación de cursos de formación, así como la redacción de contratos sostenibles.
Las empresas deben desarrollar, implementar y publicar por escrito un mecanismo de reclamación mediante el cual las personas (potencialmente) afectadas y aquellas con conocimiento de posibles violaciones puedan señalar los riesgos y violaciones de los derechos humanos. También es necesario que la eficacia del procedimiento de reclamación se revise anualmente y, cuando sea necesario, de forma ad hoc.
Todas las obligaciones de diligencia debida deben documentarse, y se exige la elaboración y publicación anual de un informe. Este informe también debe ser enviado a la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones, también conocida como BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
Lectura relacionada: Guía para crear un plan de acción para la sostenibilidad (con una plantilla descargable gratuita)
Respetar los requisitos de la SCDDA es crítico para que las empresas protejan no solo su reputación, sino también sus resultados económicos, ya que las sanciones por infracciones son considerables.
Además, también se puede otorgar a los sindicatos y las ONG la autoridad para llevar a cabo litigios en nombre de una parte afectada.
La BAFA cuenta con facultades coercitivas efectivas para monitorizar la gestión de la cadena de suministro de las empresas y puede actuar por iniciativa propia o a petición de una persona afectada. La autoridad tiene derecho a acceder a los locales comerciales, solicitar información e inspeccionar documentos.
IBM® Envizi ESG Suite puede respaldar los requisitos de presentación de informes de GSCA de una organización al proporcionar datos de nivel financiero dentro de un sistema auditable.
En concreto, las encuestas y evaluaciones de la cadena de valor de IBM Envizi son un portal único que puede recopilar de forma fácil y segura métricas ESG de toda su cadena de valor para facilitar el proceso de presentación de informes. El módulo puede ayudar a desbloquear conocimientos valiosos para apoyar a las organizaciones en sus evaluaciones de materialidad y riesgo con lo siguiente:
Para las empresas, un enfoque de sostenibilidad robusto en toda su cadena de suministro es ahora un imperativo empresarial. Las empresas que no cumplan sus requisitos de diligencia debida en materia de normas medioambientales y derechos humanos sufrirán daños económicos y de reputación y se enfrentarán a obstáculos para operar en Alemania.
Dado que el Parlamento Europeo ha adoptado recientemente una propuesta de directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial, es probable que pronto se establezca un proceso unificado de diligencia debida en la cadena de suministro. Este tendría prioridad sobre las leyes nacionales en materia de diligencia debida.
Junto con la introducción de la Directiva de la UE sobre la Presentación de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que entrará en vigor en 2024, la dirección que está tomando la presentación de informes de sostenibilidad y la diligencia debida en la cadena de suministro es cada vez más clara, ya que los gobiernos comienzan a exigir una mayor responsabilidad a las empresas.
Ha llegado el momento de que las organizaciones empiecen a trabajar para garantizar que cumplen con la legislación medioambiental, laboral y de salud y seguridad a fin de prepararse para el futuro de la legislación emergente.
Nota: la información de este artículo se actualizó por última vez en octubre de 2022. Las organizaciones deben consultar la página oficial de preguntas frecuentes de la SCDDA para obtener la información más reciente y las últimas novedades.
Descubra cómo convertir los conocimientos sobre sostenibilidad en acción y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Descubra cómo los usuarios de IBM Turbonomic lograron una TI sostenible y redujeron su huella medioambiental al tiempo que garantizaban el rendimiento de las aplicaciones.
Descubra cómo IBM Maximo puede ayudar a optimizar el valor de los activos a lo largo del ciclo de vida.
Descubra cómo los ejecutivos de sostenibilidad y los líderes del cero neto consiguen cumplir con la CSRD.
Descubra cómo las organizaciones pueden establecer y alcanzar objetivos claros de sostenibilidad que ofrezcan una ventaja competitiva.
Optimice la forma en que asigna recursos a las aplicaciones en todo su ecosistema con la plataforma IBM Turbonomic.
Comience su viaje hacia la sostenibilidad hoy conectando su hoja de ruta estratégica con las operaciones del día a día.
Utilice los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y convertirse en un negocio más responsable y rentable.