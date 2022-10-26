“Las prendas provienen de Asia, el cacao y la fruta de África y el café de América del Sur: la nueva Ley de la Cadena de Suministro (Lieferkettengesetz) tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que producen bienes para el mercado alemán”.

Este prólogo a la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (SCDDA) de Alemania publicado en el sitio web del Gobierno Federal alemán explica por qué los gobiernos intervienen para hacer hincapié en el aspecto humano de la cadena de suministro, más allá de los impactos medioambientales, como las emisiones de la cadena de suministro.

En 2021, Alemania aprobó la Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, LkSG o Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (SCDDA) de Alemania. Se trata de un momento decisivo en materia de responsabilidad medioambiental, social y de gobierno (ESG), ya que es la primera vez que las organizaciones alemanas serán legalmente responsables de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro globales.

Aunque la ley se centra en gran medida en la “S” de los ESG, sí considera que los riesgos medioambientales y su impacto negativo en la salud humana dentro de las cadenas de suministro están profundamente entrelazados. Como resultado, la SCDDA exige que las organizaciones cumplan con acuerdos internacionales centrados en riesgos medioambientales (como los convenios de Minamata y Basilea) para limitar los daños causados por contaminantes, productos químicos tóxicos y la manipulación y eliminación de residuos peligrosos.

En este artículo, analizamos a quiénes afecta la SCDDA, qué deben hacer las organizaciones para cumplir con ella y cómo pueden prepararse para cumplir con las obligaciones de diligencia debida.

¿Qué es la SCDDA alemana?

La Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro de Alemania aplica obligaciones de diligencia debida a las empresas que tienen su administración central, sede principal, sede administrativa, sede legal o sucursal en Alemania para cumplir con las normas medioambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro.

La SCDDA introduce una lista completa de obligaciones, que incluye el desarrollo de un sistema de gestión de riesgos para el cumplimiento. También detalla las medidas preventivas y correctivas necesarias y establece procedimientos de reclamación obligatorios. La ley exige documentación e informes regulares, y las infracciones están sujetas a multas importantes.

¿Qué deben hacer las organizaciones para cumplir con la SCDDA?

Las organizaciones deben monitorizar y actuar en caso de infracciones tanto dentro de sus propias operaciones como en las de sus proveedores directos (desde el proceso de extracción de materias primas hasta la entrega de los bienes al cliente), independientemente de si la actividad se ha realizado en Alemania o en el extranjero.

Del mismo modo, si una organización tiene conocimiento de una posible violación de las normas medioambientales o de los derechos humanos por parte de uno de sus proveedores indirectos, está obligada a realizar inmediatamente un análisis de riesgos de las posibles violaciones.

La ley no solo establece una responsabilidad muy clara para las organizaciones en cuanto al rendimiento de su cadena de suministro, sino que también exige medidas y corrección significativa.

Puntos clave:

Para los ejecutivos de las empresas, esto significa que sus cadenas de suministro ahora requieren la misma atención que los resultados financieros, ya que aumenta la presión para que estén al tanto de lo que ocurre en las fases iniciales del proceso, so pena de enfrentarse a riesgos muy reales para su reputación, sus inversores y sus finanzas.

¿Qué organizaciones entran dentro del ámbito de aplicación de la SCDDA?

Habrá dos fases para incluir a las organizaciones en el ámbito de aplicación de la SCDDA.

Fase 1: a partir de enero de 2023

La Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro de Alemania se aplicará a las empresas con sede en el país que cuenten con más de 3000 empleados, o a las sucursales de empresas extranjeras registradas Alemania con más de 3000 empleados. El recuento de trabajadores también incluye al personal destinado en el extranjero por empresas nacionales. Las empresas del grupo se incluyen en el cálculo del número de empleados de la empresa matriz y la ley considera trabajadores a “cualquier persona con un contrato de trabajo de más de seis meses”. Este criterio se aplica a unas 600 empresas.

Fase 2: a partir de enero de 2024

El ámbito de aplicación se ampliará a las empresas con sede en Alemania que empleen a más de 1000 trabajadores, o a las sucursales de empresas extranjeras registradas en Alemania con más de 1000 empleados. Una vez que se apruebe este ámbito de aplicación, el criterio se aplicará a unas 2900 empresas.

¿Afectará la SCDDA a las pequeñas y medianas empresas (pymes)?

Es importante reconocer que la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro alemana tendrá un efecto en cadena. Se prevé que las pymes que pueden no estar incluidas en su ámbito de aplicación se vean afectadas en los próximos meses y años, ya que es probable que las grandes empresas trasladen a sus proveedores las obligaciones de diligencia debida que les impone la ley.