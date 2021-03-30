Sin embargo, para muchos de nosotros, hay tareas repetitivas que debemos completar para poder superar la jornada de trabajo.

Por eso la automatización robótica de procesos (RPA) unida a la inteligencia artificial (IA) es una tecnología de automatización tan transformadora. Nos libera de las tareas monótonas que nos impiden llegar a un trabajo de mayor valor.

Imagine su jornada laboral y las tareas manuales que debe realizar regularmente. ¿Cómo podría ayudarle la RPA? Aquí tiene algunos beneficios útiles de la RPA que pueden inspirarle a adoptarla en su lugar de trabajo. Gartner predice que para 2024, el software de automatización reemplazará el 69 % de la carga de trabajo de un gerente (enlace externo a ibm.com).