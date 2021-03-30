Sin embargo, para muchos de nosotros, hay tareas repetitivas que debemos completar para poder superar la jornada de trabajo.
Por eso la automatización robótica de procesos (RPA) unida a la inteligencia artificial (IA) es una tecnología de automatización tan transformadora. Nos libera de las tareas monótonas que nos impiden llegar a un trabajo de mayor valor.
Imagine su jornada laboral y las tareas manuales que debe realizar regularmente. ¿Cómo podría ayudarle la RPA? Aquí tiene algunos beneficios útiles de la RPA que pueden inspirarle a adoptarla en su lugar de trabajo. Gartner predice que para 2024, el software de automatización reemplazará el 69 % de la carga de trabajo de un gerente (enlace externo a ibm.com).
Imagine un caso de uso centrado en un trabajador de un call center de salud. La misión principal de ese trabajador es atender las quejas y solicitudes de los pacientes y garantizar la satisfacción de los clientes resolviendo los problemas de la manera más precisa y rápida posible. Pero, al mismo tiempo, este trabajador tiene que introducir informes sobre el estado de las llamadas en tres sistemas diferentes y buscar en tres bases de datos distintas para encontrar una respuesta para el paciente en tiempo real. Esto puede volverse abrumador rápidamente.
Las herramientas de RPA son una gran solución para esta situación. Un asistente digital con IA puede utilizar bots de RPA para automatizar el informe de estado, el trabajo de entrada de datos y las consultas de reclamaciones de estado en segundo plano. Esto permite a la RPA agilizar los flujos de trabajo para que los asociados puedan centrarse en obtener resoluciones rápidas e, idealmente, en experiencias del cliente más positivas para cada paciente.
Aquí en Brasil, existe un mandato legal que requiere que los empleados realicen un seguimiento del tiempo de trabajo marcando la entrada y el output al menos cuatro veces al día (inicio del trabajo, pausa para el almuerzo, fin de la pausa para el almuerzo, fin del trabajo). Para lograrlo, utilizamos una interfaz de usuario de escritorio que requiere que escriba su identificación de empleado en su ordenador. ¿Por qué no empezar el día subcontratando esta tarea a su asistente digital? Con RPA, puede configurar su robot de software para que registre su entrada cuando ocurra un evento determinado (por ejemplo, cuando se enciende el ordenador) y configurar un registro de output con un solo clic al final del día. Esta tarea trivial ahora está automatizada, lo que le ahorra tiempo y energía, que se acumulan con el tiempo.
Tal vez sea responsable de tareas administrativas como la distribución de las actas de una reunión grabada a un público amplio. Es posible que haya tomado notas durante la reunión o que haya olvidado algunos detalles importantes y deba escuchar la grabación para escribirlos. En cualquier caso, este proceso puede llevar mucho tiempo.
Con el software RPA, su asistente digital podría transcribir y resumir la reunión por usted si programa el bot para que utilice modelos de resumen de texto de IA y aproveche el software de comprensión del lenguaje natural. Y aunque su herramienta de reuniones ya tenga una capacidad de grabación y transcripción, puede utilizar la RPA para resumirle el texto. Esto optimiza significativamente su productividad porque el 70 % de su trabajo ya está hecho. Gracias al poder de la automatización inteligente, lo único que le queda por hacer es revisar, afilar y distribuir las actas para que pueda concentrarse en los temas más importantes.
Para muchos de nosotros, especialmente para quienes trabajan en los sectores de los servicios financieros, investigar y crear informes es una de las tareas más mundanas y tediosas que enfrentamos. Sin embargo, presentan otro gran caso de uso de la RPA. Por ejemplo, a menudo los distintos informes deben presentarse en momentos diferentes. Con frecuencia, los datos de los informes deben proceder de sistemas que no se comunican entre sí y, a continuación, deben prepararse en un formato que pueda entenderse fácilmente.
La RPA puede eliminar gran parte de este trabajo pesado. Puede introducir datos seleccionados en hojas de cálculo de Microsoft Excel para automatizar la creación de informes o gráficos, incluso desde sistemas que no exportan a Excel. Al implantar la RPA, puede elaborar informes a partir de datos de distintos sistemas una vez a la semana, al mes o cuando sea necesario. Su plataforma de automatización puede incluso establecer procesos empresariales por adelantado para recopilar los datos necesarios para el informe y analizarlos. Así podrá centrarse en el trabajo de valor añadido, como sacar conclusiones y desarrollar estrategias, en lugar de dedicar la mayor parte de su tiempo a elaborar informes.
Si no ha tenido experiencia práctica con soluciones RPA, puede ser sorprendente ver cómo un asistente digital puede acelerar su jornada laboral y las operaciones de su empresa. ¿Por qué no lo prueba y comienza ya la transformación digital de su organización? Simplemente regístrese aquí y pruebe IBM Robotic Process Automation sin coste durante 30 días.
