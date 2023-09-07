Los efectos del cambio climático son cada día más tangibles. Por lo tanto, el sector de la energía eléctrica está acelerando sus esfuerzos para reducir el impacto ambiental. Para ello, necesitan ayuda para hacerse una idea más clara de su posición en la hoja de ruta de reducción de emisiones y comprender mejor sus oportunidades de mejora. Aquí es donde el aprovechamiento de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos pueden ayudar.

Para ayudar a las empresas de servicios públicos, IBM ha creado el Modelo de Madurez de Electrificación Limpia (CEMM) junto con el Centro Estadounidense de Productividad y Calidad (APQC). Basado en 14 años de desarrollo y en la colaboración de expertos en servicios, el CEMM ofrece una serie de referencias para ayudar a las compañías de servicios a medir la madurez de sus capacidades de electrificación limpia, establecer prioridades para la transformación y seguir su progreso en el proceso.

Los resultados del primer benchmark global CEMM de 90 empresas de transmisión y distribución dibujan un panorama revelador del papel que la tecnología puede desempeñar en esta transformación crítica. Las empresas que aprovechan la IA y el análisis de datos también pueden hacer que la energía limpia sea más viable en general al aumentar su competitividad de costes con respecto a las fuentes de energía heredadas.

De media, 3,3 veces más de las compañías eléctricas más maduras priorizan la investigación en equilibrio y comercio energético. Esta investigación puede permitir mercados más líquidos y reducir los precios de la energía para los clientes. Al introducir la IA en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía renovable, las empresas de servicios pueden predecir mejor los patrones meteorológicos con antelación, lo que les da una mejor visión del output de los parques solares y eólicos.