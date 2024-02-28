¿Qué es un qubit?

Aunque las tecnologías cuánticas utilizan el código binario, los datos cuánticos derivados de un sistema cuántico, como un qubit, codifican los datos de forma diferente a los bits tradicionales, con algunas ventajas notables. Los investigadores han establecido diversas formas de crear qubits o de utilizar sistemas cuánticos naturales como qubits. Sin embargo, en casi todos los casos, los ordenadores cuánticos requieren una refrigeración extrema para aislar los qubits y evitar interferencias.

Teóricamente, cualquier sistema cuántico de dos niveles puede utilizarse para fabricar un qubit. Se dice que un sistema cuántico es de dos niveles cuando ciertas propiedades del sistema pueden medirse en posiciones binarias, como arriba o abajo. Los sistemas cuánticos multinivel también pueden utilizarse para crear qubits, siempre que dos aspectos de ese sistema puedan aislarse de forma eficaz para producir una medición binaria. Al igual que los ordenadores tradicionales pueden utilizar múltiples tipos de bits (como la corriente eléctrica, la carga eléctrica o los agujeros perforados (o no) en un trozo de papel para la computación de tarjetas perforadas), los ordenadores cuánticos pueden utilizar múltiples tipos de bits. Ciertos bits son más adecuados para ciertas funciones, y un ordenador cuántico avanzado probablemente utilizará una combinación de tipos de bits para realizar diferentes operaciones.

Dado que cada bit puede representar un 0 o un 1, al emparejar dos bits de información, podemos crear hasta cuatro combinaciones binarias únicas:

00 01 10 11

Mientras que un bit puede ser un 0 o un 1, un único qubit puede ser un 0, un 1 o una superposición. Una superposición cuántica puede describirse tanto como 0 y 1, o como todos los estados posibles entre 0 y 1, porque en realidad representa la probabilidad del estado del qubit.

En el plano cuántico, la probabilidad de los qubits se mide como una función de onda. La amplitud de probabilidad de un qubit puede utilizarse para codificar más de un bit de datos y realizar cálculos extremadamente complejos cuando se combina con otros qubits.

Al procesar un problema complejo, como la factorización de un número primo grande, los bits tradicionales se atascan al contener grandes cantidades de información. Los bits cuánticos se comportan de manera diferente. Como los qubits pueden mantener una superposición, un ordenador cuántico que utilice qubits puede calcular un volumen de datos mucho mayor.



Como analogía útil para comprender los bits frente a los qubits, imagina que estás de pie en el centro de un complicado laberinto. Para escapar del laberinto, un ordenador tradicional tendría que "aplicar la fuerza bruta" sobre el problema, probando todas las combinaciones posibles de caminos para encontrar la salida. Este tipo de ordenador utilizaría bits para explorar nuevos caminos y recordar cuáles son callejones sin salida.



En cambio, un ordenador cuántico podría, en sentido figurado, obtener de golpe una vista de pájaro del laberinto, probando múltiples caminos a la vez y descubriendo la solución correcta. Sin embargo, los qubits no "prueban varios caminos" a la vez. En lugar de eso, los ordenadores cuánticos miden las amplitudes de probabilidad de los qubits para determinar un resultado. Como estas amplitudes funcionan como ondas, también se solapan e interfieren entre sí. Cuando las ondas asíncronas se solapan, se eliminan efectivamente las posibles soluciones a problemas complejos y la onda u ondas coherentes realizadas presentan la solución.