OpenShift vs. Kubernetes: ¿cuál es la diferencia?

OpenShift de Red Hat es una plataforma de contenedores de código abierto que se ejecuta en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux y en Kubernetes. El producto suele denominarse “plataforma como servicio” (PaaS) porque combina una gran cantidad de servicios dentro de la plataforma para empresas. Esto incluye la plataforma Kubernetes y las imágenes de contenedores Docker. También incluye características adicionales exclusivas de la plataforma empresarial OpenShift.

Kubernetes también es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto. Permite a los desarrolladores controlar, gestionar más fácilmente y mantener las cargas de trabajo de procesamiento de software para una mejor implementación y escalabilidad.

Para profundizar en Kubernetes, consulte nuestro vídeo “Kubernetes Explained”:

La principal característica diferenciadora entre las dos plataformas es que la plataforma de contenedores OpenShift incluye la plataforma y las características de Kubernetes (así como las de Docker). Pero Kubernetes no incluye los servicios de OpenShift, y es su propia opción independiente, con su propio y exclusivo panel de control de Kubernetes.

Además, aunque ambos son programas de código abierto, OpenShift es un servicio de plataforma de pago de Red Hat, mientras que el código abierto de Kubernetes es un servicio gratuito que puede descargarse de GitHub.

Puede haber cierto grado de confusión sobre esta diferencia, por lo que es importante entender que los proveedores de Kubernetes como servicio (KaaS) ofrecen servicios de Kubernetes gestionados y de implementación de nivel empresarial de pago. Estos proveedores suelen ofrecer servicios gestionados de integración con proveedores de servicios en la nube como IBM, Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure.