OpenShift vs. Kubernetes: ¿cuál es la diferencia?

OpenShift y Kubernetes son las opciones de software de orquestación de contenedores más utilizadas en la actualidad. Echemos un vistazo a las dos soluciones y a cómo se relacionan y diferencian.
OpenShift de Red Hat es una plataforma de contenedores de código abierto que se ejecuta en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux y en Kubernetes. El producto suele denominarse “plataforma como servicio” (PaaS) porque combina una gran cantidad de servicios dentro de la plataforma para empresas. Esto incluye la plataforma Kubernetes y las imágenes de contenedores Docker. También incluye características adicionales exclusivas de la plataforma empresarial OpenShift.
Kubernetes también es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto. Permite a los desarrolladores controlar, gestionar más fácilmente y mantener las cargas de trabajo de procesamiento de software para una mejor implementación y escalabilidad.
Para profundizar en Kubernetes, consulte nuestro vídeo “Kubernetes Explained”:
La principal característica diferenciadora entre las dos plataformas es que la plataforma de contenedores OpenShift incluye la plataforma y las características de Kubernetes (así como las de Docker). Pero Kubernetes no incluye los servicios de OpenShift, y es su propia opción independiente, con su propio y exclusivo panel de control de Kubernetes.
Además, aunque ambos son programas de código abierto, OpenShift es un servicio de plataforma de pago de Red Hat, mientras que el código abierto de Kubernetes es un servicio gratuito que puede descargarse de GitHub.
Puede haber cierto grado de confusión sobre esta diferencia, por lo que es importante entender que los proveedores de Kubernetes como servicio (KaaS) ofrecen servicios de Kubernetes gestionados y de implementación de nivel empresarial de pago. Estos proveedores suelen ofrecer servicios gestionados de integración con proveedores de servicios en la nube como IBM, Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure.
También es útil tener un conocimiento básico de cómo se desarrolló la tecnología de orquestación de contenedores y en qué punto se encuentra en la actualidad.
El software de contenedores no es nuevo. Lleva utilizándose desde la década de 1970, cuando las máquinas virtuales (VM) reemplazaron el procesamiento de mainframe con el uso compartido avanzado de recursos multisistema en una máquina (o “nodo”). Los desarrolladores podían instalar varios sistemas operativos virtuales en un ordenador. Los desarrolladores utilizaban la segmentación de máquinas virtuales, que permitía a múltiples usuarios acceder a los recursos y compartirlos. También permitía a los desarrolladores probar y ejecutar aplicaciones en un entorno aislado. Aislar las aplicaciones de otros procesos les permitía ejecutarse de forma concurrente con menos interferencias o interrupciones de los servicios.
En las últimas dos décadas, surgió la tecnología de clústeres de contenedores que conserva el espacio y equilibra la carga. Se ha convertido en el principal diseño de software de contenedores para equilibrar de forma segura las cargas de las aplicaciones, las velocidades y la paridad entre entornos.
En 2013, Docker lanzó un software de código abierto basado en una interfaz gráfica de usuario que volvió a impulsar la tecnología de contenedores. Permitía a los usuarios crear y controlar mejor el desarrollo de aplicaciones y proporcionaba secuencias de imágenes. Poco después, Google fundó Kubernetes (conocido también como “kube” o “k8”) en 2014 con la contenerización de clústeres Kubernetes, y que ahora gestiona la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), organización sin ánimo de lucro de la Linux Foundation.
Por último, la plataforma RedHat OpenShift en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux (RHEL) se lanzó en 2011, y su demanda ha aumentado en los últimos 10 años al crear servicios más orientados a las empresas.
El software de orquestación de contenedores automatiza los contenedores y permite a los desarrolladores configurarlos. Se considera portátil porque puede crearse e implementarse en cualquier entorno.
La tecnología de contenedores funciona agrupando el código de la aplicación (junto con sus bibliotecas y otra información necesaria) en un único evento. Se denomina “unidad única” de aplicación, ya que incluye el código más básico orientado a objetos o procesos. Esto permite que las aplicaciones funcionen mejor, ya sea en on-premises o en cualquier ecosistema de desarrolladores. La orquestación de contenedores en clúster es una forma muy utilizada de tecnología de software de contenedores y es la forma en que se ha diseñado Kubernetes.
La contenerización utiliza clústeres de nodos (ya sean máquinas reales o virtuales) que funcionan como un servidor robusto. Esto proporciona más espacio, aislamiento de las aplicaciones, equilibrio de la carga y velocidades de procesamiento sistemáticamente más rápidas.
Los clústeres de Kubernetes están diseñados en pods. Estos mantienen el mismo número de recursos y actúan en la misma red. Son una potente estructura de procesamiento porque pueden replicarse de modo que cualquier contenedor dentro de un pod puede trabajar como otro, produciendo actualizaciones concurrentes o equilibrando las responsabilidades de procesamiento de carga.
¿Cómo funciona esta tecnología para su empresa y sus aplicaciones de software? En resumen, está estructurada de forma que los pods puedan replicarse para soportar el equilibrio de carga de sus aplicaciones y garantizar que estas no fallen. Es un medio para ejecutar software de forma más eficiente y fiable, independientemente de si lo ejecuta en un ordenador de sobremesa, en un móvil, en una red local o en la nube. Le permite llevar el software a escala con mayor facilidad.
Para profundizar en la orquestación de contenedores, vea nuestro vídeo “Container Orchestration Explained”:
En conjunto, tanto Kubernetes como OpenShift proporcionan un proceso de integración continua y entrega continua (CI/CD) de alto funcionamiento. Aunque encontrará que ciertas características del pipeline de CD pueden respaldar mejor las necesidades de su empresa.
Ahora que tiene una idea de cómo funciona la orquestación de contenedores en clúster, puede comprender mejor las características de Kubernetes y lo que este ofrece para su empresa.
La implementación de Kubernetes y su distribución para aplicaciones de software permite a las empresas crear, probar e implementar aplicaciones de forma más eficiente.
Entre las características clave de Kubernetes se incluyen las siguientes:
Es posible que piense en Kubernetes como la mejor opción para DevOps para configurar y personalizar plantillas de aplicaciones con controles de línea de comandos más directos. Para deploymentconfig y muchos controladores (como los de replicación y espacio de nombres) Kubernetes podría considerarse una opción más completa.
OpenShift es una plataforma de orquestación de contenedores basada en la nube que se ejecuta en Linux e incluye múltiples características adicionales y controles de acceso, que algunas empresas pueden considerar más importantes.
La plataforma está diseñada para soportar un mejor escalado y eficiencia para el desarrollo basado en la nube en IBM, Amazon y otros servicios cloud para empresas.
Las características clave de OpenShift son las siguientes:
La plataforma de OpenShift puede ser una opción más atractiva para las empresas que buscan una automatización lista para usar y más características de cumplimiento.
En esencia, tanto Kubernetes como OpenShift pueden implementarse y ejecutarse en la nube pública y en entornos locales para permitir una mejor experiencia del usuario final. Pero las diferencias fundamentales son las consideraciones más significativas para las empresas.
Las aplicaciones de casos de uso para ambas opciones de orquestación de contenedores merecen un análisis más centrado en el tipo de sector al que mejor sirve cada una.
Las aplicaciones de uso intensivo que necesitan actualizaciones periódicas pueden recurrir a Kubernetes por su sistema fácil de actualizar. Por ejemplo, los juegos y los espacios sociales pueden utilizar Kubernetes en mayor medida.
Por otro lado, las aplicaciones con un alto grado de cumplimiento (como las aplicaciones sanitarias, educativas o de la administración pública) pueden requerir un entorno más seguro y estricto. OpenShift está diseñado para una “mayor preparación normativa” (enlace externo a ibm.com) y cumple, por ejemplo, las normativas RGPD e HIPAA.
Para las nuevas empresas, en particular para las empresas más pequeñas, OpenShift puede resultar más atractivo por su mayor soporte, incluida la mayor facilidad de implementación de clústeres de CI/CD.
IBM ofrece tanto Kubernetes como OpenShift como servicios diferenciados con IBM® Cloud.
De hecho, “The Forrester Wave: Multi-cloud Container Development Platforms” nombró a Red Hat OpenShift on IBM Cloud Service líder para el tercer trimestre de 2020.
Además, IBM es una solución Kubernetes certificada, como proveedor certificado KCSP y como parte de la CNCF.
Puede crear e implementar clústeres de contenedores OpenShift en cualquier entorno con IBM® Cloud Satellite. Las empresas también pueden utilizar las herramientas y API de Red Hat OpenShift con opciones de nube. IBM proporciona todas las formas de cumplimiento (p. ej., SOC1, 2; RGPD; FIPS 140-2 nivel 4) y permite a las empresas acceder a Jenkins como parte del catálogo de OpenShift, así como a la asistencia de expertos en productos.
