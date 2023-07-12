OEE vs. TEEP: ¿cuál es la diferencia?

Las averías, los fallos en los equipos, los cortes de suministro y otras interrupciones en la planta de producción pueden ocasionar importantes pérdidas a una organización. Los directores de producción deben garantizar que las fábricas y otras líneas de producción saquen el máximo partido a sus equipos y sistemas.
La eficacia general del equipo (OEE) y el rendimiento efectivo total del equipo (TEEP) son dos KPI relacionados que se utilizan en entornos de fabricación y producción para ayudar a prevenir pérdidas midiendo y mejorando el rendimiento de los equipos y las líneas de producción.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La OEE es una métrica utilizada para medir la eficacia y el rendimiento de los procesos de fabricación o de cualquier equipo individual. Proporciona conocimientos sobre el grado de utilización de los equipos y su eficacia en la producción de bienes o la prestación de servicios.
La OEE mide la eficiencia y eficacia del equipo en función de tres factores. El cálculo de la OEE es simple: disponibilidad x rendimiento x calidad.
La TEEP también es una métrica utilizada en entornos de fabricación y producción para medir la eficiencia y eficacia generales de un equipo o una línea de producción. Incluye todo el tiempo de producción potencial, incluido el tiempo de inactividad planificado y no planificado.
El TEEP se calcula multiplicando cuatro factores: disponibilidad x rendimiento x calidad x utilización.
La principal diferencia entre estas métricas es que, aunque la OEE mide el porcentaje de tiempo de producción planificado que es productivo, el TEEP mide el porcentaje de todo el tiempo que es productivo.
Al hacer estos cálculos de tiempo, es importante utilizar la terminología correcta. Estas son algunas formas comunes de medir el tiempo dentro de un contexto de producción:
La OEE se centra principalmente en la utilización del tiempo disponible e identifica las pérdidas debidas a problemas de disponibilidad, rendimiento y calidad. Ayuda a identificar áreas de mejora y optimización de la eficiencia.
La TEEP, por otro lado, proporciona una perspectiva más amplia al considerar todo el tiempo de producción potencial, incluido el tiempo de inactividad planificado para el mantenimiento preventivo o los cambios. Su objetivo es medir el potencial máximo del equipo o línea de producción.
La OEE se utiliza normalmente para medir el rendimiento de un equipo o una máquina específicos. Le ayuda a comprender la eficacia con la que se utiliza el equipo durante el tiempo de producción real. La OEE se utiliza comúnmente como una herramienta de evaluación comparativa para rastrear y mejorar el rendimiento del equipo a lo largo del tiempo. Ayuda a identificar cuellos de botella, áreas de optimización e iniciativas de mejora.
La TEEP se utiliza para medir el rendimiento general de toda una línea de producción o de varios equipos que trabajan juntos. Proporciona una visión holística de la eficacia de todo el sistema. Si está interesado en comprender el máximo rendimiento potencial de su línea de producción, incluido el tiempo de inactividad planificado para mantenimiento, cambios u otros eventos programados, el TEEP es la métrica de rendimiento que debe utilizar. El TEEP puede ser útil en la planificación de la capacidad de producción y en la determinación de las capacidades de su equipo o línea de producción.
Al combinar la OEE y la TEEP, puede realizar un análisis exhaustivo del rendimiento actual del equipo tanto a nivel de máquina individual como de línea de producción. Este enfoque integrado proporciona una comprensión más profunda de los factores de rendimiento, ayuda a priorizar los esfuerzos de mejora y maximiza la eficacia y eficiencia generales de sus operaciones de fabricación, lo que permite a los responsables de producción lograr un mayor rendimiento y el máximo tiempo de actividad.
IBM Maximo es software de gestión de activos empresariales que ofrece una solución predictiva para maximizar la eficacia de los equipos. Maximo es una plataforma única e integrada basada en la nube que utiliza IA, IoT y análisis para optimizar el rendimiento, ampliar el ciclo de vida de los activos y reducir los costos de las interrupciones.
Realice una visita guiada para descubrir cómo Maximo puede mejorar la OEE y reducir, al mismo tiempo, los costes operativos derivados de las horas extras, el desperdicio de material, las piezas de repuesto y el mantenimiento de emergencia.
Utilice procesos predictivos con IA para aumentar el rendimiento de la planta, reducir el inventario de piezas de repuesto y agilizar los servicios de gestión de activos.
Aprenda a capactiar a sus equipos de operaciones de una gestión inteligente de activos y rendimiento.
Impulsados por datos de IA e IoT, los activos conectados e inteligentes pueden optimizar el rendimiento, adaptarse a las circunstancias cambiantes y ayudar a garantizar la continuidad.
Optimice la programación, los recursos y el rendimiento de los activos con IBM Maximo Application Suite.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitorice los activos de forma más eficaz mediante el uso de análisis avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.