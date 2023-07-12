OEE vs. TEEP: ¿cuál es la diferencia?

La principal diferencia entre estas métricas es que, aunque la OEE mide el porcentaje de tiempo de producción planificado que es productivo, el TEEP mide el porcentaje de todo el tiempo que es productivo.

Al hacer estos cálculos de tiempo, es importante utilizar la terminología correcta. Estas son algunas formas comunes de medir el tiempo dentro de un contexto de producción:

Tiempo no programado : tiempo en el que la producción no está programada para producir nada (a diferencia del "tiempo programado").

tiempo en el que la producción no está programada para producir nada (a diferencia del "tiempo programado"). Tiempo de calendario : tiempo dedicado a una orden de trabajo hasta su finalización.

tiempo dedicado a una orden de trabajo hasta su finalización. Tiempo total de operaciones : la cantidad total de tiempo que una máquina está disponible para fabricar productos.

la cantidad total de tiempo que una máquina está disponible para fabricar productos. Tiempo de ciclo ideal : el tiempo teórico más rápido posible para fabricar una unidad.

el tiempo teórico más rápido posible para fabricar una unidad. Tiempo de ejecución: el tiempo en el que el proceso de fabricación está programado para la producción y la ejecución.

La OEE se centra principalmente en la utilización del tiempo disponible e identifica las pérdidas debidas a problemas de disponibilidad, rendimiento y calidad. Ayuda a identificar áreas de mejora y optimización de la eficiencia.

La TEEP, por otro lado, proporciona una perspectiva más amplia al considerar todo el tiempo de producción potencial, incluido el tiempo de inactividad planificado para el mantenimiento preventivo o los cambios. Su objetivo es medir el potencial máximo del equipo o línea de producción.

La OEE se utiliza normalmente para medir el rendimiento de un equipo o una máquina específicos. Le ayuda a comprender la eficacia con la que se utiliza el equipo durante el tiempo de producción real. La OEE se utiliza comúnmente como una herramienta de evaluación comparativa para rastrear y mejorar el rendimiento del equipo a lo largo del tiempo. Ayuda a identificar cuellos de botella, áreas de optimización e iniciativas de mejora.

La TEEP se utiliza para medir el rendimiento general de toda una línea de producción o de varios equipos que trabajan juntos. Proporciona una visión holística de la eficacia de todo el sistema. Si está interesado en comprender el máximo rendimiento potencial de su línea de producción, incluido el tiempo de inactividad planificado para mantenimiento, cambios u otros eventos programados, el TEEP es la métrica de rendimiento que debe utilizar. El TEEP puede ser útil en la planificación de la capacidad de producción y en la determinación de las capacidades de su equipo o línea de producción.