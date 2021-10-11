El mobile cloud computing utiliza el cloud computing para entregar aplicaciones a dispositivos móviles. Estas aplicaciones móviles se pueden implementar de forma remota con velocidad, flexibilidad y herramientas de desarrollo.
Las aplicaciones móviles en la nube se pueden crear o revisar rápidamente mediante el uso de servicios en la nube. Se pueden entregar a muchos dispositivos diferentes con distintos sistemas operativos, tareas informáticas y almacenamiento de datos. Por lo tanto, los usuarios pueden acceder a aplicaciones que de otro modo no serían compatibles.
Para obtener más información sobre los desarrollos, consulte “Qué es el desarrollo de aplicaciones móviles”.
Las aplicaciones móviles que se ejecutan en la nube no están limitadas por los recursos de almacenamiento y procesamiento de un dispositivo. Los procesos de uso intensivo de datos pueden ejecutarse en la nube.
El mobile cloud computing permite a los usuarios recopilar e integrar datos de diversas fuentes de forma rápida y segura, independientemente de dónde residan.
A veces, los profesionales de TI no disponen de los recursos necesarios para gestionar aplicaciones. Los proveedores de servicios en la nube ayudan a mantenerlos en funcionamiento.
Las aplicaciones exigentes ejercen presión sobre los dispositivos. Una infraestructura de nube flexible puede ayudar con cargas de trabajo difíciles.
Las organizaciones deben integrar completamente sus sistemas y datos móviles en otros procesos empresariales para ahorrar tiempo y costes.
La protección de los datos confidenciales es una preocupación a todos los niveles: para los usuarios, los dispositivos y la integración en otros sistemas.
Vicepresidente de IBM Mobile Platform Development; Ingeniero distinguido, IBM watsonx y Cloud Platform
El mobile cloud computing proporciona flexibilidad, lo que permite a los desarrolladores compartir de manera eficiente el procesamiento y el almacenamiento de datos entre el dispositivo y la nube para optimizar el rendimiento y la escalabilidad. La rápida elasticidad de los servicios basados en la nube complementa la portabilidad y la comodidad de los dispositivos móviles, una combinación que garantiza una experiencia de usuario atractiva e impulsa una mayor fidelidad de los clientes.
Por lo tanto, una estrategia integrada de nube móvil es esencial para aprovechar al máximo las tecnologías emergentes, mantener a los empleados productivos y a los clientes participar plenamente y mantener una ventaja competitiva.
Las soluciones móviles de IBM pueden ayudarle a crear, alojar y ejecutar sus aplicaciones en la nube.
¿Listo para hacer que la IA trabaje para su negocio? Descubra cómo IBM Cloud y Red Hat facilitan la personalización, la implementación y el escalado de la IA. Todo en una sola sesión. Únase al webinar y construya su camino hacia el éxito de la IA.
Este informe de IDC muestra cómo las empresas están abordando los desafíos más difíciles de la migración a la nube y qué está funcionando.
Explore el 2024 Magic Quadrant for CDBMS y descubra qué proveedores están impulsando ecosistemas de datos de alto rendimiento, listos para la tecnología híbrida.
Al aplicar IBM watsonx Discovery, watsonx Assistant y watsonx.ai en IBM Cloud, la empresa de tecnología educativa no solo ha mejorado la experiencia de aprendizaje de sus clientes, sino que también ha logrado importantes beneficios comerciales.
Descubra las soluciones de migración a la nube de IBM diseñadas para agilizar su transición a cloud. Conozca los diferentes tipos de migración, estrategias y beneficios que impulsan la eficiencia, la escalabilidad y la innovación.
Explore las diferencias clave entre las soluciones de nube pública, la privada y la híbrida con IBM. Comprenda qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de su empresa para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la escalabilidad.
