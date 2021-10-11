Las aplicaciones móviles en la nube se pueden crear o revisar rápidamente mediante el uso de servicios en la nube. Se pueden entregar a muchos dispositivos diferentes con distintos sistemas operativos, tareas informáticas y almacenamiento de datos. Por lo tanto, los usuarios pueden acceder a aplicaciones que de otro modo no serían compatibles.

