Cloud

¿Qué es el cloud computing móvil?

Vista aérea de Lujiazui, Shanghái, entre nubes estratosféricas

¿Qué es el cloud computing móvil?

El mobile cloud computing utiliza el cloud computing para entregar aplicaciones a dispositivos móviles. Estas aplicaciones móviles se pueden implementar de forma remota con velocidad, flexibilidad y herramientas de desarrollo.

Las aplicaciones móviles en la nube se pueden crear o revisar rápidamente mediante el uso de servicios en la nube. Se pueden entregar a muchos dispositivos diferentes con distintos sistemas operativos, tareas informáticas y almacenamiento de datos. Por lo tanto, los usuarios pueden acceder a aplicaciones que de otro modo no serían compatibles.

Para obtener más información sobre los desarrollos, consulte “Qué es el desarrollo de aplicaciones móviles”.

Vista aérea de autopista

Mantenga su cabeza en la nube

Reciba el boletín semanal Think para obtener orientación de expertos sobre cómo optimizar la configuración multinube en la era de la IA.

¿Por qué la nube móvil?

Velocidad y flexibilidad

Las aplicaciones móviles en la nube se pueden crear o revisar rápidamente mediante el uso de servicios en la nube. Se pueden entregar a muchos dispositivos diferentes con distintos sistemas operativos.

Recursos compartidos

Las aplicaciones móviles que se ejecutan en la nube no están limitadas por los recursos de almacenamiento y procesamiento de un dispositivo. Los procesos de uso intensivo de datos pueden ejecutarse en la nube.

Datos integrados

El mobile cloud computing permite a los usuarios recopilar e integrar datos de diversas fuentes de forma rápida y segura, independientemente de dónde residan.

AI Academy

Cómo prepararse para la IA con la nube híbrida

Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Ir al episodio

Características y consideraciones clave

Características clave

  • Facilita el desarrollo rápido y los recursos compartidos de las aplicaciones móviles
  • Admite diversos enfoques y dispositivos de desarrollo
  • Mejora la fiabilidad con información respaldada y almacenada en la nube
  • Utiliza menos recursos del dispositivo porque las aplicaciones son compatibles con la nube
  • Se conecta a los servicios prestados en una arquitectura API

Consideraciones

Gestión

A veces, los profesionales de TI no disponen de los recursos necesarios para gestionar aplicaciones. Los proveedores de servicios en la nube ayudan a mantenerlos en funcionamiento.

Infraestructura

Las aplicaciones exigentes ejercen presión sobre los dispositivos. Una infraestructura de nube flexible puede ayudar con cargas de trabajo difíciles.

Integración

Las organizaciones deben integrar completamente sus sistemas y datos móviles en otros procesos empresariales para ahorrar tiempo y costes.

Seguridad

La protección de los datos confidenciales es una preocupación a todos los niveles: para los usuarios, los dispositivos y la integración en otros sistemas.

Una perspectiva de IBM: cloud computing móvil

Daniel Yellin

Vicepresidente de IBM Mobile Platform Development; Ingeniero distinguido, IBM watsonx y Cloud Platform

El mobile cloud computing proporciona flexibilidad, lo que permite a los desarrolladores compartir de manera eficiente el procesamiento y el almacenamiento de datos entre el dispositivo y la nube para optimizar el rendimiento y la escalabilidad. La rápida elasticidad de los servicios basados en la nube complementa la portabilidad y la comodidad de los dispositivos móviles, una combinación que garantiza una experiencia de usuario atractiva e impulsa una mayor fidelidad de los clientes.

Por lo tanto, una estrategia integrada de nube móvil es esencial para aprovechar al máximo las tecnologías emergentes, mantener a los empleados productivos y a los clientes participar plenamente y mantener una ventaja competitiva.

Más información sobre soluciones móviles

Las soluciones móviles de IBM pueden ayudarle a crear, alojar y ejecutar sus aplicaciones en la nube.

Recursos

Una IA más inteligente empieza con la pila de nube adecuada

¿Listo para hacer que la IA trabaje para su negocio? Descubra cómo IBM Cloud y Red Hat facilitan la personalización, la implementación y el escalado de la IA. Todo en una sola sesión. Únase al webinar y construya su camino hacia el éxito de la IA.
¿Quiere mover cargas de trabajo heredadas? Vea por qué la nube híbrida es la opción inteligente

Este informe de IDC muestra cómo las empresas están abordando los desafíos más difíciles de la migración a la nube y qué está funcionando.
Las principales plataformas de Cloud Databases de Gartner: ¿quién las ofrece a escala?

Explore el 2024 Magic Quadrant for CDBMS y descubra qué proveedores están impulsando ecosistemas de datos de alto rendimiento, listos para la tecnología híbrida.
GK Cloud Solutions utiliza watsonx.ai

Al aplicar IBM watsonx Discovery, watsonx Assistant y watsonx.ai en IBM Cloud, la empresa de tecnología educativa no solo ha mejorado la experiencia de aprendizaje de sus clientes, sino que también ha logrado importantes beneficios comerciales.
¿Qué es la migración a la nube?

Descubra las soluciones de migración a la nube de IBM diseñadas para agilizar su transición a cloud. Conozca los diferentes tipos de migración, estrategias y beneficios que impulsan la eficiencia, la escalabilidad y la innovación.
Nube pública vs. nube privada vs. nube híbrida

Explore las diferencias clave entre las soluciones de nube pública, la privada y la híbrida con IBM. Comprenda qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de su empresa para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la escalabilidad.
IBM Cloud acelera la innovación para los clientes

Conozca las cinco formas en las que IBM Cloud ayuda a los clientes a tomar las decisiones correctas sobre la colocación de cargas de trabajo en función de la resiliencia, el rendimiento, la seguridad, el cumplimiento y el TCO.

Soluciones relacionadas

Nivel gratuito de IBM Cloud 

Cree su cuenta gratuita de IBM Cloud y acceda a más de 40 productos siempre gratuitos, incluidas las API de IBM watsonx.

 Crear cuenta
IBM Cloud  

IBM Cloud es una plataforma empresarial en la nube diseñada para sectores regulados, que proporciona soluciones preparadas para la IA, seguras e híbridas.

 Explorar la soluciones en el cloud
Servicios de consultoría en la nube 

Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.

 Servicio en la nube
Dé el siguiente paso

Libere todo el potencial de la IA y la nube híbrida con la plataforma segura y escalable de IBM. Comience por explorar nuestras soluciones preparadas para la IA o cree una cuenta gratuita para acceder a productos y servicios siempre gratuitos.

 Explore las soluciones de IA de IBM Cloud Cree una cuenta gratuita de IBM Cloud