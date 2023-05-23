¿Qué es un sistema de ejecución de fabricación (MES)?

Un sistema de ejecución de fabricación (MES) es una solución basada en software utilizada en la fabricación para supervisar y controlar los procesos de producción en la planta de producción.
Un MES es una solución basada en software que se utiliza en la fabricación para supervisar y controlar los procesos de producción en el taller. En la gestión de operaciones de fabricación, un MES sirve como puente entre los sistemas de planificación y control de una empresa, como un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y las operaciones de fabricación reales.
El objetivo principal de un MES es rastrear y documentar la transformación de las materias primas en productos terminados en productos en tiempo real. Captura datos de diversas fuentes, incluidas máquinas, sensores y operadores, para proporcionar información precisa y actualizada sobre el estado de las actividades de producción.
Un MES proporciona visibilidad y control en tiempo real sobre los procesos de producción, lo que permite a las partes interesadas supervisar las operaciones, identificar cuellos de botella, minimizar el tiempo de inactividad y tomar decisiones informadas rápidamente. Gracias a una optimización de la planificación y programación, los sistemas MES garantizan una asignación eficiente de recursos, equilibrio de cargas de trabajo y entregas a tiempo, lo que genera una mayor rentabilidad.
También desempeñan un papel fundamental en la garantía de calidad y el cumplimiento mediante la aplicación de procedimientos de control de calidad, la monitorización de métricas y la captura de datos en tiempo real. Con su capacidad para administrar los niveles de inventario, rastrear los movimientos de materiales y garantizar la disponibilidad oportuna de materiales, los sistemas MES optimizan la gestión del inventario y minimizan los retrasos en la producción.
Además, los sistemas MES permiten la toma de decisiones basada en datos, proporcionado datos de producción completos y precisos, y permitiendo a las organizaciones mejorar continuamente los procesos y optimizar la utilización de recursos. Los sistemas MES pueden ayudar a los responsables de la toma de decisiones a determinar la eficacia general del equipo (OEE), una métrica amplia que se utiliza para supervisar la eficacia de la fabricación.
Gracias a la racionalización de los flujos de trabajo, automatización de las tareas y suministro de información en tiempo real, los sistemas MES mejoran la eficiencia y la productividad de la planta. Además, estos sistemas de gestión permiten la trazabilidad y la genealogía, cruciales para las industrias con regulaciones estrictas, mediante el seguimiento del movimiento de materiales y procesos a lo largo del ciclo de vida de fabricación inteligente.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Un sistema de software MES capta datos en tiempo real de diversas fuentes de la fábrica y utiliza esa información para monitorizar y controlar las operaciones de fabricación. Esta es una descripción general del proceso:
Recopilación de datos: el sistema recopila datos de múltiples fuentes, incluidas máquinas, sensores, operadores y otros sistemas de información, como los sistemas ERP o los sistemas de gestión del ciclo de vida del producto (PLM). Estos datos pueden incluir tasas de producción, estados de máquinas, niveles de inventario, mediciones de calidad y otros detalles.
Integración de datos: los datos recopilados se procesan e integran en el sistema MES, creando una visión exhaustiva del entorno de fabricación. Esta integración ayuda a garantizar que el MES tenga información precisa y actualizada con la que trabajar.
Programación de la producción: en función de las órdenes de producción recibidas de los sistemas de planificación de nivel superior, el sistema MES genera un cronograma de producción. Este programa tiene en cuenta factores tales como prioridades de pedidos, recursos disponibles, capacidades de máquinas y disponibilidad de mano de obra.
Administración de órdenes de trabajo: el sistema asigna órdenes de trabajo a operadores o estaciones de trabajo en función de la programación. Proporciona a los operadores instrucciones, especificaciones y documentación necesaria para que puedan llevar a cabo sus tareas. El sistema realiza un seguimiento del progreso de cada orden de trabajo y actualiza el estado del trabajo en curso en tiempo real.
Integración de máquinas y equipos: el sistema interactúa con máquinas y equipos en el taller para monitorizar su estado, recopilar datos de producción e intercambiar información. Esta integración se puede lograr a través de varios medios, como sensores de máquinas, controladores lógicos programables (PLC), interfaces o protocolos de comunicación como OLE (enlace e incrustación de objetos) para el control de procesos (OPC).
Gestión de la calidad: los datos de calidad se capturan durante la producción, como mediciones, inspecciones y resultados de pruebas. Aplica procedimientos de control de calidad, activa alertas o notificaciones de problemas de calidad y registra información relacionada con la calidad para su análisis y trazabilidad.
Gestión de materiales e inventarios: el MES realiza un seguimiento del movimiento de materiales y componentes a lo largo del proceso de producción. Monitoriza los niveles de inventario, inicia solicitudes o reaprovisionamiento de material y garantiza que los materiales correctos estén disponibles en el momento adecuado y en las cantidades correctas.
Análisis e informes de datos: los datos recopilados se analizan para proporcionar información en tiempo real y métricas de rendimiento. Genera informes, paneles de control y visualizaciones que ayudan a los directivos y a los operadores a tomar decisiones informadas e identificar áreas de mejora.
Integración con sistemas de nivel superior: el sistema interactúa con otros sistemas como ERP, PLM o sistemas de gestión de la cadena de suministro (SCM). Esta integración permite el intercambio de datos, la sincronización de la información y la alineación de los procesos de fabricación con las operaciones comerciales generales.
Las soluciones MES se pueden implementar y adaptar para satisfacer los requisitos específicos de diversos sectores. Aunque las funciones básicas de un MES siguen siendo consistentes en todos los sectores, la forma en que se aplican y las características específicas pueden variar. Estos son algunos ejemplos de cómo funciona un MES en diferentes sectores:
En la fabricación de automóviles, MES desempeña un papel crucial en la coordinación de líneas de montaje complejas. Realizan el seguimiento del progreso de los vehículos en la cadena de montaje, monitorizan la disponibilidad de los componentes y sincronizan las operaciones en las distintas estaciones de trabajo.
El MES en la industria de la automoción a menudo se centra en ayudar a garantizar el control de calidad, gestionar las retiradas y mantener el cumplimiento de los estándares del sector.
MES en el sector farmacéutico está diseñado para aplicar un estricto cumplimiento normativo y garantizar la integridad del producto. Realizan un seguimiento y documentan todo el proceso de fabricación, incluido el seguimiento de lotes, la genealogía y el cumplimiento de buenas prácticas de fabricación (GMP).
Los sistemas MES de este sector enfatizan la gestión de lotes, la gestión de recetas, los registros electrónicos de lotes y el control de calidad en tiempo real.
En el sector de alimentos y bebidas, los sistemas MES se ocupan de resolver las complejidades de la gestión de recetas, la formulación y el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria.
Realizan un seguimiento de los ingredientes, gestionan recetas, controlan las tasas de producción y aplican procedimientos de control de calidad. El MES en este sector también puede incluir funciones para gestionar la trazabilidad de los lotes, el control de alérgenos y el cumplimiento de los estándares específicos de la industria.
Los sistemas MES del sector electrónico se centran en gestionar los complejos procesos de la fabricación de componentes y dispositivos electrónicos.
Se encargan de la gestión de la lista de materiales (BOM), garantizan un seguimiento preciso de los componentes, monitorizan el rendimiento de los equipos y proporcionan visibilidad en tiempo real de los procesos de producción. En este sector, los sistemas MES con frecuencia se integran con equipos tales como máquinas de recogida y colocación y sistemas de prueba automatizados.
En la fabricación aeroespacial y de defensa, los sistemas MES ayudan a garantizar el cumplimiento de las estrictas regulaciones, gestionar procesos de montaje complejos y mantener altos niveles de control de calidad.
Realizan un seguimiento del movimiento de piezas, gestionan órdenes de trabajo para el ensamblaje de sistemas de aeronaves o defensa, monitorizan el cumplimiento de las normas de la industria y facilitan la documentación de los procesos de prueba e inspección.
Gracias a los sistemas MES del sector de bienes de consumo se puede gestionar la producción de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), como alimentos envasados, bebidas, productos de cuidado personal y artículos domésticos.
Se dedican a optimizar la eficiencia de la producción, gestionar las variaciones de envasado y coordinar múltiples líneas de producción. Los sistemas MES de este sector a menudo se integran con los equipos de embalaje y suministran datos en tiempo real sobre las tasas de producción, los parámetros de calidad y los niveles de inventario.
Implementar y operar un sistema MES puede suponer ciertos riesgos y desafíos. Estas son algunas de las más comunes:
Implementación compleja: la compra y la implementación del sistema MES pueden ser complejas y llevar mucho tiempo. Requiere una planificación, configuración, integración y personalización significativas con los sistemas existentes para alinearse con procesos de fabricación específicos.
La complejidad de la implementación puede provocar retrasos, sobrecargas de presupuesto y posibles interrupciones durante la fase de transición. La Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA) es una comunidad global sin fines de lucro dedicada a ayudar a las empresas miembro a implementar y aplicar con éxito los sistemas MES y las metodologías relacionadas.
Integración de datos: la integración de un sistema MES con otros sistemas como ERP, PLM o SCM puede ser un reto. La ayuda para garantizar un intercambio de datos fluido y la sincronización entre diferentes sistemas puede requerir una amplia personalización, correlación de datos y esfuerzos de integración. Las inconsistencias o errores de los datos durante la integración pueden dar lugar a información inexacta y dificultar la toma de decisiones eficaz.
Gestión del cambio: la implementación de un sistema MES sin papel suele implicar cambios en los procesos empresariales, los flujos de trabajo y las funciones dentro de la organización. La resistencia al cambio por los empleados o los stakeholders puede plantear desafíos y afectar la adopción por parte de los usuarios. Las estrategias adecuadas de gestión del cambios, incluida la capacitación y la comunicación, son cruciales para superar la resistencia y garantizar una transición y aceptación sin problemas del sistema MES.
Seguridad de datos: los sistemas MES gestionan grandes volúmenes de datos de producción confidenciales, incluida la propiedad intelectual, los parámetros de proceso y la información de calidad. Ayudar a garantizar la seguridad de los datos y protegerlos contra el acceso no autorizado o las ciberamenazas es primordial. Deben existir medidas de seguridad sólidas, como el cifrado de datos, los controles de acceso de los usuarios y las salvaguardas de la red, para mitigar los riesgos.
Es importante tener en cuenta estos desafíos a la hora de planificar la implementación de un sistema MES. Pero recuerde que todas las transformaciones conllevan estos desafíos y que la ausencia de un sistema MES puede dar lugar a ineficiencias, productividad y competitividad. Con el enfoque correcto, estos desafíos se pueden superar.
Varias tendencias de transformación digital están dando forma a la evolución de los sistemas MES en los últimos años.
MES basado en la nube: el cloud computing ha ganado terreno en el sector manufacturero, y el software MES se ofrece cada vez más como una solución basada en la nube. Los sistemas MES basados en la nube ofrecen beneficios como la escalabilidad, la flexibilidad, la reducción de los costes de infraestructura y un acceso más fácil a los datos desde múltiples ubicaciones. También facilitan la integración con otras aplicaciones basadas en la nube y permiten la colaboración en tiempo real.
Integración del IIoT: la integración de los sistemas MES con el Internet de las Cosas (IoT) industrial es una tendencia importante. Los sistemas MES utilizan tecnologías IoT para recopilar datos de sensores, máquinas y dispositivos conectados en tiempo real. Esta integración permite mejorar la visibilidad, el análisis predictivo, la monitorización remota y la optimización de los procesos de fabricación.
Análisis de big data: los sistemas MES utilizan capacidades de análisis de big data para procesar y analizar las enormes cantidades de datos generados en las operaciones de fabricación. Se aplican algoritmos analíticos avanzados y técnicas de machine learning para identificar patrones, correlaciones y conocimiento ejecutable. Esto ayuda a optimizar la producción, mejorar la calidad y permitir el mantenimiento predictivo.
Aplicaciones móviles: las aplicaciones móviles se integran cada vez más en los sistemas MES para permitir el acceso en tiempo real a los datos y funciones desde teléfonos inteligentes y tablets. Los operadores, supervisores y gestores pueden monitorizar y controlar los procesos de fabricación, ver los paneles de control de producción y recibir notificaciones en sus dispositivos móviles. Las aplicaciones MES móviles mejoran la agilidad operativa y permiten la toma de decisiones sobre la marcha.
Integración con los sistemas de la cadena de suministro: los sistemas MES están ampliando sus capacidades de integración para conectarse con los sistemas de la cadena de suministro. Esta integración permite un flujo de información fluido entre los sistemas MES, ERP y SCM, lo que permite mejorar la visibilidad, la planificación de la demanda y la sincronización de la cadena de suministro. Facilita una mejor colaboración con proveedores, clientes y socios logísticos.
IA y machine learning: se están aplicando tecnologías de IA y machine learning a los sistemas MES para automatizar la toma de decisiones, optimizar los procesos y habilitar las capacidades predictivas. Los algoritmos de IA pueden analizar datos históricos, identificar anomalías, predecir resultados de producción y recomendar mejoras de procesos. Esta tendencia permite a los sistemas MES proporcionar información inteligente en tiempo real y respaldar la toma de decisiones basada en datos.
Interfaces de usuario y visualización mejoradas: los sistemas MES se centran en proporcionar interfaces de usuario intuitivas y capacidades de visualización avanzadas. Se están incorporando paneles de control interactivos, visualización 3D, realidad aumentada y realidad virtual para mejorar la experiencia del usuario y facilitar una mejor comprensión de los datos de producción. Esto permite a los operadores y gestores identificar rápidamente tendencias, anomalías y áreas de mejora.
Características de cumplimiento y normativas: con normativas cada vez más estrictas en diversos sectores, los sistemas MES están incorporando características de cumplimiento y normativas más sólidas. Esto incluye características para el mantenimiento de registros electrónicos, registros de auditoría, gestión de documentación y cumplimiento de normas y regulaciones específicas del sector. Los sistemas MES desempeñan un papel crítico para garantizar el cumplimiento de las regulaciones, como los requisitos de la FDA, en la fabricación de dispositivos farmacéuticos y médicos.
Estas tendencias reflejan el enfoque del sector en el uso de tecnologías avanzadas, conectividad y análisis de datos para mejorar la eficiencia, la agilidad y la toma de decisiones en las operaciones de fabricación. La implementación de estas tendencias en los sistemas MES puede proporcionar a los fabricantes una ventaja competitiva.
Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA al servicio de su negocio con la experiencia líder del sector y el portfolio de soluciones de IA de IBM.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.