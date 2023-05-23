¿Qué es un sistema de ejecución de fabricación (MES)?

Varias tendencias de transformación digital están dando forma a la evolución de los sistemas MES en los últimos años.



MES basado en la nube: el cloud computing ha ganado terreno en el sector manufacturero, y el software MES se ofrece cada vez más como una solución basada en la nube. Los sistemas MES basados en la nube ofrecen beneficios como la escalabilidad, la flexibilidad, la reducción de los costes de infraestructura y un acceso más fácil a los datos desde múltiples ubicaciones. También facilitan la integración con otras aplicaciones basadas en la nube y permiten la colaboración en tiempo real.



Integración del IIoT: la integración de los sistemas MES con el Internet de las Cosas (IoT) industrial es una tendencia importante. Los sistemas MES utilizan tecnologías IoT para recopilar datos de sensores, máquinas y dispositivos conectados en tiempo real. Esta integración permite mejorar la visibilidad, el análisis predictivo, la monitorización remota y la optimización de los procesos de fabricación.



Análisis de big data: los sistemas MES utilizan capacidades de análisis de big data para procesar y analizar las enormes cantidades de datos generados en las operaciones de fabricación. Se aplican algoritmos analíticos avanzados y técnicas de machine learning para identificar patrones, correlaciones y conocimiento ejecutable. Esto ayuda a optimizar la producción, mejorar la calidad y permitir el mantenimiento predictivo.



Aplicaciones móviles: las aplicaciones móviles se integran cada vez más en los sistemas MES para permitir el acceso en tiempo real a los datos y funciones desde teléfonos inteligentes y tablets. Los operadores, supervisores y gestores pueden monitorizar y controlar los procesos de fabricación, ver los paneles de control de producción y recibir notificaciones en sus dispositivos móviles. Las aplicaciones MES móviles mejoran la agilidad operativa y permiten la toma de decisiones sobre la marcha.



Integración con los sistemas de la cadena de suministro: los sistemas MES están ampliando sus capacidades de integración para conectarse con los sistemas de la cadena de suministro. Esta integración permite un flujo de información fluido entre los sistemas MES, ERP y SCM, lo que permite mejorar la visibilidad, la planificación de la demanda y la sincronización de la cadena de suministro. Facilita una mejor colaboración con proveedores, clientes y socios logísticos.



IA y machine learning: se están aplicando tecnologías de IA y machine learning a los sistemas MES para automatizar la toma de decisiones, optimizar los procesos y habilitar las capacidades predictivas. Los algoritmos de IA pueden analizar datos históricos, identificar anomalías, predecir resultados de producción y recomendar mejoras de procesos. Esta tendencia permite a los sistemas MES proporcionar información inteligente en tiempo real y respaldar la toma de decisiones basada en datos.



Interfaces de usuario y visualización mejoradas: los sistemas MES se centran en proporcionar interfaces de usuario intuitivas y capacidades de visualización avanzadas. Se están incorporando paneles de control interactivos, visualización 3D, realidad aumentada y realidad virtual para mejorar la experiencia del usuario y facilitar una mejor comprensión de los datos de producción. Esto permite a los operadores y gestores identificar rápidamente tendencias, anomalías y áreas de mejora.



Características de cumplimiento y normativas: con normativas cada vez más estrictas en diversos sectores, los sistemas MES están incorporando características de cumplimiento y normativas más sólidas. Esto incluye características para el mantenimiento de registros electrónicos, registros de auditoría, gestión de documentación y cumplimiento de normas y regulaciones específicas del sector. Los sistemas MES desempeñan un papel crítico para garantizar el cumplimiento de las regulaciones, como los requisitos de la FDA, en la fabricación de dispositivos farmacéuticos y médicos.

Estas tendencias reflejan el enfoque del sector en el uso de tecnologías avanzadas, conectividad y análisis de datos para mejorar la eficiencia, la agilidad y la toma de decisiones en las operaciones de fabricación. La implementación de estas tendencias en los sistemas MES puede proporcionar a los fabricantes una ventaja competitiva.