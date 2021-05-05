Hay pruebas sólidas de que existe demanda de automatización del procesamiento de documentos, por lo que la combinación de inteligencia artificial (IA) junto con herramientas low-code dará como resultado que las organizaciones mejoren la productividad de los trabajadores e impulsen el rendimiento empresarial.

De hecho, al trabajar con nuestros propios clientes de IBM, hemos descubierto una serie de casos de uso en los que se puede aplicar el procesamiento inteligente de documentos. A continuación, veremos tres ejemplos de casos de uso y los beneficios potenciales que una organización puede obtener.

Seguros: apertura y gestión de cuentas, reclamaciones personales y comerciales

apertura y gestión de cuentas, reclamaciones personales y comerciales Gobierno: inscripción y elegibilidad en servicios sociales, planes de pensiones y jubilación, licencias y permisos

inscripción y elegibilidad en servicios sociales, planes de pensiones y jubilación, licencias y permisos Banca: apertura y gestión de cuentas, aplicación de hipoteca/préstamo

Solicitud de proceso de presupuesto y aprobación de seguros comerciales

El proceso de presupuesto y aprobación de seguros comerciales es muy competitivo y a menudo la primera compañía en responder con un presupuesto gana el negocio. El desafío es que en muchas compañías de seguros, este proceso requiere una revisión manual, la introducción de datos de la solicitud y la lectura de la documentación de respaldo, lo que dificulta la competencia o el escalado. Esto también desvía la atención de los agentes de los servicios de asesoramiento, que son necesarios para retener y hacer crecer el negocio existente. El procesamiento inteligente de documentos puede automatizar este proceso utilizando IA con deep learning para leer y clasificar cada tipo de documento y extraer los datos adecuados de estos diferentes formatos. Los datos extraídos se pueden conectar a un flujo de trabajo para acelerar el proceso para elaborar el presupuesto y aprobar la solicitud.

Tres beneficios potenciales de aplicar el procesamiento inteligente de documentos son:

Aumento de los ingresos gracias al cierre de más negocios sin necesidad

de añadir personal. Mejora de la experiencia del cliente con un aumento de la velocidad de procesamiento. Retención y crecimiento de las cuentas de clientes existentes.

Solicitud de procesamiento de inscripción en servicios sociales

La inscripción en docenas de programas de gobierno locales — como asistencia alimentaria o vivienda subvencionada — requiere un ineficiente procesamiento manual en hojas de cálculo, ya que los equipos de TI no tienen los recursos para crear las soluciones necesarias. Mediante el uso de herramientas low-code y el procesamiento inteligente de documentos, los usuarios empresariales pueden crear aplicaciones de procesamiento sencillas pero adaptadas a sus necesidades y entrenar el sistema para que reconozca los campos clave de los formularios de inscripción. Además, los validadores fáciles de configurar pueden garantizar que los campos de fecha y moneda se reconozcan con precisión, y también se pueden crear validadores sencillos y personalizados para gestionar campos únicos como un número de la seguridad social.

Tres beneficios potenciales de aplicar el procesamiento inteligente de documentos son:

Aumento de las inscripciones en el programa debido a tiempos de respuesta más rápidos. Implementación rentable de soluciones de automatización personalizadas con una visualización adecuada basada en roles de la información de identificación personal. Creado por usuarios empresariales con poca o ninguna participación de TI.

Gestión de cuentas para banca personal

Los bancos pueden tener más de 20 formularios diferentes de gestión de cuentas disponibles para descargar en su página web. Los titulares de las cuentas utilizan estos formularios para realizar cambios en las cuentas o cerrarlas. Hoy en día, esto puede requerir un equipo considerable de agentes para leer estos formularios, verificar los datos y luego ingresar los datos en un sistema de gestión de cuentas. Sin embargo, con herramientas low-code y procesamiento inteligente de documentos, el banco puede crear rápidamente soluciones para procesar cada formulario de gestión de cuentas y utilizar el procesamiento inteligente de documentos para entrenar el sistema en cada formulario con el fin no solo de reconocer campos comunes como la dirección del cliente y el número de cuenta, sino también campos únicos para cada formulario.

Al combinarse con RPA, el banco también puede tomar los datos extraídos y automatizar los cambios en los sistemas de respaldo del banco. Además, al aprovechar la clasificación inteligente de documentos, los formularios de cierre de cuentas se pueden marcar rápidamente y alertar a los agentes de los clientes que pueden presentar riesgos potenciales de fuga.

Tres beneficios potenciales de aplicar el procesamiento inteligente de documentos son: