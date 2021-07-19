¿Qué es GRESB?

Como alguien interesado en bienes inmuebles e infraestructuras sostenibles, es posible que se haya topado con el término "GRESB" y se pregunte: ¿qué es exactamente GRESB? En este artículo, explicaremos las cosas clave que necesita saber sobre GRESB y por qué sus informes son una herramienta importante para trabajar hacia un futuro sostenible para el inmueble.
GRESB es una organización que produce referencias reconocidas internacionalmente para rastrear el rendimiento ambiental, social y de gobierno (ESG) de inmuebles comerciales e infraestructuras.
Los participantes en las evaluaciones de GRESB envían datos a nivel de activos relacionados con los indicadores ESG. A cambio, reciben inteligencia empresarial detallada de su rendimiento comparativo con el de sus homólogos, así como sugerencias de medidas que pueden tomar para mejorar su rendimiento en materia de sostenibilidad y comunicarse mejor sobre el tema con los inversores. Los inversores utilizan las referencias de los sectores y las herramientas analíticas de GRESB para evaluar el rendimiento ESG de sus portfolios, interactuar con los gestores inmobiliarios y cumplir con las obligaciones cada vez más exigentes de informes ESG.
Cuando la organización se lanzó en 2009, GRESB era un acrónimo de "Global Real Estate Sustainability Benchmark". Sin embargo, en 2015 la organización amplió sus intereses más allá de los bienes inmuebles sostenibles, al rendimiento ESG de las infraestructuras, incluidas las carreteras, los ferrocarriles, la distribución de electricidad y los sistemas de comunicación. Para reflejar sus nuevos intereses más amplios, GRESB adoptó la palabra como nombre y ya no la utiliza como acrónimo.
En 2021, más de 1200 empresas inmobiliarias, fondos de inversión inmobiliaria (REIT) y fondos participaron en la referencia inmobiliaria, con más de 120 inversores que utilizaron los datos de GRESB para mantenerse informados sobre sus inversiones y tomar decisiones relacionadas con el rendimiento ESG de su portfolio. El valor de los activos cubiertos por GRESB en 2021 fue de más de 5,3 billones de dólares.
Cada vez más, los inversores en inmuebles comerciales buscan datos ESG para evaluar nuevas inversiones. Si usted es una empresa inmobiliaria o un operador de infraestructuras, la puntuación GRESB le ofrece la oportunidad de mostrar la calidad de sus activos. Por lo tanto, le conviene familiarizarse con las clasificaciones y evaluaciones de GRESB.
GRESB publica encuestas a operadores de inmuebles cada año. A través de estas encuestas, recopilan datos sobre la gestión de edificios, el rendimiento, el riesgo climático y la participación de los stakeholders, y lo validan a través de un proceso de varias etapas. Luego, GRESB utiliza esto para crear sus referencias de los sectores, que se publican externamente y se difunden ampliamente.
Hay dos evaluaciones GRESB complementarias: una evaluación de fondos y una evaluación de activos. Estos están diseñados para ser completados por fondos de infraestructura y empresas de portfolio, respectivamente. Ambas evaluaciones abordan los principales aspectos del rendimiento ESG en el inmueble, como los consideran los inversores. Están alineados con las normas de elaboración de informes de sostenibilidad reconocidas internacionalmente, como los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (PRI), la Global Reporting Initiative (GRI) y el Acuerdo Climático de París.
La evaluación se basa en un conjunto de indicadores ESG en los componentes de gestión, rendimiento y desarrollo. El componente de gestión analiza el liderazgo y la estrategia, las políticas, la gestión de riesgos y la participación de las partes interesadas. El componente de rendimiento mide el rendimiento ESG de la entidad a partir de datos a nivel de activo, y el componente de desarrollo se ocupa del diseño, la construcción y la renovación de edificios, y los esfuerzos del operador para abordar las preocupaciones ESG durante estos procesos.
En las encuestas, se pide a los participantes que informen sobre la certificación de energía, GEI, residuos, agua y edificios a nivel de activo. Los temas de los indicadores incluyen datos e infraestructura social, transporte, servicios medioambientales, servicios públicos de red y generación de energía renovable. Todos los datos de activo enviados son confidenciales y solo se utilizarán para validar el portfolio más amplio.
Hay directrices disponibles que explican la intención de cada indicador, los requisitos de respuesta, la información de puntuación y las explicaciones de la terminología utilizada. Por una tarifa adicional, GRESB también ofrece una verificación de respuesta opcional después del envío, que implica una revisión detallada de las respuestas y una llamada de una hora del equipo de validación para discutir cualquier consulta o inquietud.
Basándose en los datos recopilados, GRESB produce anualmente cuatro referencias ESG de sectores: la referencia inmobiliario, la referencia de desarrollo inmobiliario, la referencia de fondos de infraestructura y la referencia de activos de infraestructura. La reciente introducción de la referencia de desarrollo ofrece a los participantes con proyectos y actividades de desarrollo una mejor comprensión de su rendimiento ESG. Todos los participantes en las evaluaciones son calificados según los parámetros de referencia pertinentes.
Los operadores inmobiliarios recibirán puntuaciones generales relacionadas con su rendimiento, incluidas las calificaciones GRESB y las puntuaciones GRESB, y también tendrán la opción de adquirir un informe de referencia completo. En esto, pueden esperar un análisis detallado a nivel de activos e indicadores de su rendimiento ESG actual, e información sobre su rendimiento frente a sus homólogos (operadores con una ubicación, sector y tipo de inversión similares a los suyos).
GRESB también proporciona a las empresas acciones sugeridas para mejorar su posición ESG, y fomenta un diálogo sobre ESG entre empresas, gerentes e inversores. Además de una plataforma para interactuar con los administradores de propiedades, los inversores reciben acceso a datos ESG y documentos de divulgación en su portfolio. Pueden utilizar el marco ESG único proporcionado por GRESB para evaluar y comparar el rendimiento de sus activos inmuebles.
La evaluación de inmuebles de GRESB requiere que los participantes informen de los datos ESG a nivel de activo. Para responder al componente de indicadores de rendimiento de la evaluación GRESB, las empresas deben recopilar datos a nivel de activos, como la participación de los stakeholders, la certificación de edificios ecológicos y la categorización automática de activos.
Los sistemas de gestión de datos de sostenibilidad y elaboración de informes alineados con GRESB, como Envizi, pueden ayudar a las empresas a extraer, compilar y gestionar los datos de energía, emisiones, residuos y agua necesarios para la GRESB Asset Level Data Spreadsheet.
En 2021, GRESB introdujo una nueva metodología de estimación, y a muchas organizaciones les costó determinar si los datos que informaban cumplían con los estrictos nuevos requisitos de presentación de informes. Para apoyar a las organizaciones a través de este cambio, Envizi lanzó una nueva característica en 2022 para ayudar a evaluar la calidad de los datos de acuerdo con la metodología de estimación como se establece en la GRESB 2022 Real Estate Reference Guide. Las preguntas actualizadas también están disponibles para capturar datos actualizados de activos, incluidas certificaciones de edificios, medidas de eficiencia y características de informes.
Contar con un sistema preciso de presentación de informes ESG que se adapte a estos cambios en los requisitos de presentación de informes de GRESB puede acelerar y simplificar considerablemente el proceso de presentación de una evaluación de GRESB.
GRESB es una organización que proporciona evaluaciones ESG y puntos de referencia de sostenibilidad para bienes inmuebles comerciales e infraestructuras. Son reconocidos mundialmente e impulsados por inversores.
Formalmente, GRESB significaba Global Real Estate Sustainability Benchmark. Sin embargo, esto se aplicaba cuando la organización comenzó en 2009 y se centró principalmente en inmuebles. A medida que evolucionaron y se diversificaron hacia las infraestructuras, GRESB dejó de utilizar el acrónimo y ahora es simplemente el nombre de su empresa.
Las evaluaciones GRESB recopilan datos sobre las buenas prácticas de sostenibilidad para empresas de infraestructuras e inmueble de todo el mundo. Los operadores envían datos a través de un portal en línea seguro, respondiendo a preguntas relacionadas con la gestión de edificios, los indicadores de rendimiento y el uso de energía en sus activos. A continuación, GRESB valida estos datos y proporciona al operador una referencia de su posición frente a sus homólogos de los sectores.
El ciclo de evaluación inmobiliaria GRESB abarca del 1 de abril al 1 de julio de cada año. Se trata de un ciclo fijo y no se aceptarán presentaciones de evaluación fuera de estas fechas. Los resultados se ponen a disposición de los participantes el 1 de septiembre, y luego hay un período de revisión de un mes, durante el cual los participantes pueden enviar solicitudes de revisión al GRESB. Los resultados finales se publican el 1 de octubre.
Una estrella verde GRESB es un galardón que se otorga a las empresas de inmuebles que logran una puntuación superior al 50 % en los criterios de evaluación pertinentes de tres categorías: gestión, rendimiento y desarrollo. La estrella verde solo está disponible para los participantes de inmueble, no para la infraestructura, y se basa en el rendimiento.
En noviembre de 2021, GRESB anunció el establecimiento de la Fundación GRESB (enlace externo a ibm.com), una organización sin ánimo de lucro que posee y rige de forma independiente los estándares GRESB. La nueva estructura de gobierno incluye comités de estándares, grupos de recursos de expertos y grupos de trabajo para apoyar el mayor crecimiento en los mercados existentes y emergentes.
