¿Qué es GRESB?

GRESB publica encuestas a operadores de inmuebles cada año. A través de estas encuestas, recopilan datos sobre la gestión de edificios, el rendimiento, el riesgo climático y la participación de los stakeholders, y lo validan a través de un proceso de varias etapas. Luego, GRESB utiliza esto para crear sus referencias de los sectores, que se publican externamente y se difunden ampliamente.

Hay dos evaluaciones GRESB complementarias: una evaluación de fondos y una evaluación de activos. Estos están diseñados para ser completados por fondos de infraestructura y empresas de portfolio, respectivamente. Ambas evaluaciones abordan los principales aspectos del rendimiento ESG en el inmueble, como los consideran los inversores. Están alineados con las normas de elaboración de informes de sostenibilidad reconocidas internacionalmente, como los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (PRI), la Global Reporting Initiative (GRI) y el Acuerdo Climático de París.

La evaluación se basa en un conjunto de indicadores ESG en los componentes de gestión, rendimiento y desarrollo. El componente de gestión analiza el liderazgo y la estrategia, las políticas, la gestión de riesgos y la participación de las partes interesadas. El componente de rendimiento mide el rendimiento ESG de la entidad a partir de datos a nivel de activo, y el componente de desarrollo se ocupa del diseño, la construcción y la renovación de edificios, y los esfuerzos del operador para abordar las preocupaciones ESG durante estos procesos.

En las encuestas, se pide a los participantes que informen sobre la certificación de energía, GEI, residuos, agua y edificios a nivel de activo. Los temas de los indicadores incluyen datos e infraestructura social, transporte, servicios medioambientales, servicios públicos de red y generación de energía renovable. Todos los datos de activo enviados son confidenciales y solo se utilizarán para validar el portfolio más amplio.

Hay directrices disponibles que explican la intención de cada indicador, los requisitos de respuesta, la información de puntuación y las explicaciones de la terminología utilizada. Por una tarifa adicional, GRESB también ofrece una verificación de respuesta opcional después del envío, que implica una revisión detallada de las respuestas y una llamada de una hora del equipo de validación para discutir cualquier consulta o inquietud.