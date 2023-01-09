¿Por qué la codificación ecológica es un potente catalizador para las iniciativas de sostenibilidad?

Cómo las organizaciones respetuosas con el medio ambiente pueden utilizar la codificación ecológica para impulsar el éxito a largo plazo.

Hace veinte años, la codificación tenía límites. Las restricciones de ancho de banda y la limitada potencia de procesamiento obligaban a los desarrolladores a tener siempre en cuenta la longitud y la complejidad de su código. Pero a medida que la tecnología permitió una mayor innovación, los programadores dejaron de estar limitados por el tamaño.

Por ejemplo, una mayor potencia de cálculo permitió un procesamiento más rápido de archivos y aplicaciones de gran tamaño. Las bibliotecas y los marcos de código abierto permitieron a los ingenieros de software reutilizar fragmentos de código en sus proyectos, lo que creó mayores posibilidades. Esto también dio lugar a programas con más líneas de código y a una mayor potencia de procesamiento necesaria para analizarlos. La consecuencia no deseada fue un mayor consumo de energía y una mayor demanda mundial de electricidad.

A medida que las empresas buscan transformar sus negocios e implementar prácticas más sostenibles, están profundizando en los procesos establecidos para encontrar nuevas eficiencias. Esto incluye evaluar los componentes básicos de sus operaciones comerciales, desde almacenar datos de manera más eficiente hasta examinar cómo se escribe el código.

En esta publicación, exploraremos cómo la codificación ecológica ayuda a las organizaciones a encontrar formas innovadoras de priorizar la sostenibilidad y alcanzar sus objetivos de reducción de energía.

 

¿Qué es la codificación ecológica?

La codificación ecológica es una práctica informática sostenible desde el punto de vista medioambiental que busca minimizar la energía necesaria para procesar líneas de código y, a su vez, ayudar a las organizaciones a reducir el consumo energético global. Muchas organizaciones han establecido objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para responder a la crisis del cambio climático y a las regulaciones globales; la codificación ecológica es una forma de apoyar estos objetivos de sostenibilidad.

La codificación ecológica es un segmento de la informática ecológica, una práctica que busca limitar el impacto medioambiental de la tecnología, incluida la reducción de la huella de carbono en operaciones de alta intensidad, como las líneas de fabricación, los centros de datos e incluso las operaciones diarias de los equipos empresariales. Este amplio concepto de informática ecológica también incluye el software ecológico, es decir, las aplicaciones que se han creado utilizando prácticas de codificación ecológica.

Los avances tecnológicos, desde el big data hasta la minería de datos, han contribuido a un aumento masivo del consumo de energía en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Según la Association of Computing Machinery, el consumo anual de energía en los centros de datos se ha duplicado en la última década. En la actualidad, la informática y las TI son responsables de entre el 1,8 % y el 3,9 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

El elevado consumo energético de la informática

Para comprender plenamente cómo la codificación ecológica puede reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, es útil profundizar en el consumo energético del software:

  • Infraestructura: el hardware físico, las redes y otros elementos de una infraestructura de TI requieren energía para funcionar. En cualquier organización, es probable que haya áreas en las que la infraestructura informática sea demasiado complicada o esté sobredimensionada, lo que da lugar a un uso ineficiente de la energía.
  • Procesamiento: el software consume energía mientras se ejecuta. Cuanto más complicado es el software o más grande es el archivo, más tiempo de procesamiento se necesita y más energía se consume.
  • DevOps: en el proceso típico de codificación, los desarrolladores escriben líneas de código, que se analizan y procesan a través de un dispositivo. El dispositivo requiere energía, lo que, a menos que se alimente con energía 100 % renovable, genera emisiones de carbono. Cuanto más código hay que procesar, más energía consume el dispositivo y mayor es el nivel de emisiones.

Investigaciones recientes sobre la velocidad y el consumo energético de diferentes lenguajes de programación han revelado que C es el más eficiente en cuanto a velocidad, ya que reduce el consumo de energía y memoria y ofrece otra oportunidad potencial para ahorrar energía. Sin embargo, todavía existe cierto debate sobre cómo se consigue esto y qué métricas deben utilizarse para evaluar el ahorro energético.

Escribir software más sostenible

La codificación ecológica comienza con los mismos principios que se utilizan en la codificación tradicional. Para reducir la cantidad de energía necesaria para procesar el código, los desarrolladores pueden adoptar principios de codificación menos intensivos en energía en su ciclo de vida DevOps.

El enfoque de “codificación lean” se centra en utilizar la mínima cantidad de procesamiento necesaria para entregar una aplicación final. Por ejemplo, los desarrolladores de sitios web pueden dar prioridad a la reducción del tamaño de los archivos (p. ej., cambiando los medios de alta calidad por archivos más pequeños). Esto no solo acelera los tiempos de carga del sitio web, sino que también mejora la experiencia del usuario.

La codificación lean también tiene como objetivo reducir la sobrecarga de código, un término utilizado para referirse al código innecesariamente largo o lento que supone un desperdicio de recursos. El código abierto puede ser un factor que contribuya a esta sobrecarga de software. Dado que el código abierto está diseñado para servir a una amplia gama de aplicaciones, contiene una cantidad significativa de código que no se utiliza para el software específico. Por ejemplo, un desarrollador puede incorporar toda una biblioteca en una imagen, pero solo necesitar una parte de la funcionalidad. Este código redundante utiliza potencia de procesamiento adicional y genera un exceso de emisiones de carbono.

Al adoptar prácticas de codificación optimizada, los desarrolladores son más propensos a diseñar código que utilice la mínima cantidad de procesamiento, sin dejar de ofrecer los resultados deseados.

Implementación de la codificación ecológica

Los principios de la codificación ecológica suelen estar diseñados para complementar las normas y prácticas de sostenibilidad informática existentes que se utilizan en toda la organización. Al igual que la implementación de iniciativas de sostenibilidad en otras áreas de la organización, la codificación ecológica requiere cambios tanto estructurales como culturales.

Cambios estructurales

  • Mejorar el uso de la energía en el núcleo: las aplicaciones basadas en procesadores multinúcleo pueden codificarse para aumentar la eficiencia energética. Por ejemplo, el código puede indicar directamente a los procesadores que se apaguen y se reinicien en microsegundos, en lugar de utilizar la configuración predeterminada de ahorro de energía, que puede no ser tan eficiente.
  • Eficiencia en TI: a veces denominada TI ecológica o informática ecológica, esta metodología tiene como objetivo la optimización de los recursos y la consolidación de la carga de trabajo para reducir el consumo de energía. Al optimizar la infraestructura de TI mediante el uso de herramientas modernas como máquinas virtuales (VM) y contenedores, las organizaciones pueden reducir el número de servidores físicos necesarios para las operaciones, lo que a su vez reduce el consumo de energía y la intensidad de carbono.
  • Microservicios:  son un enfoque cada vez más popular para crear aplicaciones que descomponen el software complicado en elementos más pequeños, llamados servicios. Estos servicios más pequeños se utilizan solo cuando es necesario, en lugar de ejecutar un gran programa monolítico en su totalidad. El resultado es que las aplicaciones se ejecutan de forma más eficiente.
  • DevOps basado en la nube: las aplicaciones que se ejecutan en una infraestructura de nube distribuida reducen la cantidad de datos transportados a través de la red y el consumo energético total de la red.

Cambios culturales

  • Empodere a la dirección y a los empleados: el cambio solo es eficaz cuando los empleados y la dirección están comprometidos con él. Fomentar la adopción con mensajes coherentes a todo el equipo de DevOps ayuda a respaldar la agenda de sostenibilidad y hace que las personas se sientan parte de la solución.
  • Fomente la innovación: los equipos de DevOps suelen estar impulsados por el deseo de innovar y crear soluciones a grandes problemas. Anime a los equipos a buscar nuevas formas de utilizar los conocimientos obtenidos de los datos, colaborar con partners y beneficiarse de otras oportunidades de ahorro energético.
  • Manténgase centrado en los resultados: surgirán problemas al implementar nuevas iniciativas como la codificación ecológica. Al anticipar los retos, las empresas pueden afrontar más fácilmente los problemas que surjan.

Beneficios de la codificación ecológica

Más allá de los beneficios en cuanto al ahorro energético, las empresas también pueden encontrar otras ventajas en las prácticas de codificación ecológica, entre las que se incluyen las siguientes:

  • Reducción de los costes energéticos: se trata del sencillo principio de consumir menos para gastar menos. Con la creciente volatilidad de los precios de la energía, las organizaciones quieren reducir la cantidad que gastan en electricidad, no solo por la sostenibilidad medioambiental, sino también para mantener la sostenibilidad del negocio.
  • Aceleración del progreso hacia los objetivos de sostenibilidad: la mayoría de las organizaciones actuales tienen objetivos de emisiones netas cero o iniciativas estratégicas para reducir las emisiones y aumentar la sostenibilidad. La codificación ecológica acerca a las organizaciones a la consecución de este objetivo.
  • Mayores ganancias: los CEO que implementan iniciativas de sostenibilidad y transformación digital, como la codificación ecológica, registran un margen operativo medio más alto que sus homólogos, según el estudio IBM 2022 CEO Study.
  • Mejor disciplina de desarrollo: el uso de la codificación ecológica permite a los programadores simplificar infraestructuras elaboradas y, en última instancia, ahorrar tiempo, reduciendo la cantidad de código que escriben los ingenieros de software.

Codificación ecológica e IBM

Para obtener más información sobre IBM y la codificación ecológica, comience por el informe técnico del Institute for Business Value: IT sustainability beyond the data center.

Este informe técnico investiga cómo los desarrolladores de software pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción de la informática responsable y la TI ecológica, analiza las cuatro fuentes principales de emisiones de la infraestructura de TI y examina cómo cumplir la promesa de la TI ecológica con la nube híbrida.

La optimización de la infraestructura es una forma importante de reducir su huella de carbono mediante un mejor uso de los recursos. Una de las formas más rápidas de influir en la eficiencia energética es configurar los recursos automáticamente para reducir el desperdicio de energía y las emisiones de carbono. IBM® Turbonomic Application Resource Management es una plataforma de software de IBM que puede automatizar acciones críticas que proporcionan de forma proactiva el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red a sus aplicaciones en cada capa de la pila de forma continua, en tiempo real y sin poner en riesgo el rendimiento de las aplicaciones.

Cuando las aplicaciones consumen solo lo que necesitan para funcionar, puede aumentar la utilización, reducir los costes energéticos y las emisiones de carbono, y lograr un funcionamiento eficiente de forma continua. Hoy en día, los clientes están viendo una reducción de hasta el 70 % en el gasto de crecimiento al aprovechar IBM Turbonomic para comprender mejor la demanda de aplicaciones. Lea el último estudio TEI de Forrester y descubra cómo las TI pueden influir en el compromiso de su organización con un funcionamiento sostenible de las TI, al tiempo que se garantiza el rendimiento de las aplicaciones en el centro de datos y en la nube.

Una última forma crítica de promover la informática ecológica es elegir una infraestructura de TI energéticamente eficiente para los centros de datos on-prem y en la nube. Por ejemplo, los servidores IBM LinuxONE Emperor 4 pueden reducir el consumo de energía en un 75 % y el espacio en un 50 % para las mismas cargas de trabajo en servidores x86. La contenerización, la optimización del intérprete/compilador y los aceleradores de hardware pueden reducir aún más las necesidades energéticas mediante la codificación ecológica.
