Hace veinte años, la codificación tenía límites. Las restricciones de ancho de banda y la limitada potencia de procesamiento obligaban a los desarrolladores a tener siempre en cuenta la longitud y la complejidad de su código. Pero a medida que la tecnología permitió una mayor innovación, los programadores dejaron de estar limitados por el tamaño.
Por ejemplo, una mayor potencia de cálculo permitió un procesamiento más rápido de archivos y aplicaciones de gran tamaño. Las bibliotecas y los marcos de código abierto permitieron a los ingenieros de software reutilizar fragmentos de código en sus proyectos, lo que creó mayores posibilidades. Esto también dio lugar a programas con más líneas de código y a una mayor potencia de procesamiento necesaria para analizarlos. La consecuencia no deseada fue un mayor consumo de energía y una mayor demanda mundial de electricidad.
A medida que las empresas buscan transformar sus negocios e implementar prácticas más sostenibles, están profundizando en los procesos establecidos para encontrar nuevas eficiencias. Esto incluye evaluar los componentes básicos de sus operaciones comerciales, desde almacenar datos de manera más eficiente hasta examinar cómo se escribe el código.
En esta publicación, exploraremos cómo la codificación ecológica ayuda a las organizaciones a encontrar formas innovadoras de priorizar la sostenibilidad y alcanzar sus objetivos de reducción de energía.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La codificación ecológica es una práctica informática sostenible desde el punto de vista medioambiental que busca minimizar la energía necesaria para procesar líneas de código y, a su vez, ayudar a las organizaciones a reducir el consumo energético global. Muchas organizaciones han establecido objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para responder a la crisis del cambio climático y a las regulaciones globales; la codificación ecológica es una forma de apoyar estos objetivos de sostenibilidad.
La codificación ecológica es un segmento de la informática ecológica, una práctica que busca limitar el impacto medioambiental de la tecnología, incluida la reducción de la huella de carbono en operaciones de alta intensidad, como las líneas de fabricación, los centros de datos e incluso las operaciones diarias de los equipos empresariales. Este amplio concepto de informática ecológica también incluye el software ecológico, es decir, las aplicaciones que se han creado utilizando prácticas de codificación ecológica.
Los avances tecnológicos, desde el big data hasta la minería de datos, han contribuido a un aumento masivo del consumo de energía en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Según la Association of Computing Machinery, el consumo anual de energía en los centros de datos se ha duplicado en la última década. En la actualidad, la informática y las TI son responsables de entre el 1,8 % y el 3,9 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Para comprender plenamente cómo la codificación ecológica puede reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, es útil profundizar en el consumo energético del software:
Investigaciones recientes sobre la velocidad y el consumo energético de diferentes lenguajes de programación han revelado que C es el más eficiente en cuanto a velocidad, ya que reduce el consumo de energía y memoria y ofrece otra oportunidad potencial para ahorrar energía. Sin embargo, todavía existe cierto debate sobre cómo se consigue esto y qué métricas deben utilizarse para evaluar el ahorro energético.
La codificación ecológica comienza con los mismos principios que se utilizan en la codificación tradicional. Para reducir la cantidad de energía necesaria para procesar el código, los desarrolladores pueden adoptar principios de codificación menos intensivos en energía en su ciclo de vida DevOps.
El enfoque de “codificación lean” se centra en utilizar la mínima cantidad de procesamiento necesaria para entregar una aplicación final. Por ejemplo, los desarrolladores de sitios web pueden dar prioridad a la reducción del tamaño de los archivos (p. ej., cambiando los medios de alta calidad por archivos más pequeños). Esto no solo acelera los tiempos de carga del sitio web, sino que también mejora la experiencia del usuario.
La codificación lean también tiene como objetivo reducir la sobrecarga de código, un término utilizado para referirse al código innecesariamente largo o lento que supone un desperdicio de recursos. El código abierto puede ser un factor que contribuya a esta sobrecarga de software. Dado que el código abierto está diseñado para servir a una amplia gama de aplicaciones, contiene una cantidad significativa de código que no se utiliza para el software específico. Por ejemplo, un desarrollador puede incorporar toda una biblioteca en una imagen, pero solo necesitar una parte de la funcionalidad. Este código redundante utiliza potencia de procesamiento adicional y genera un exceso de emisiones de carbono.
Al adoptar prácticas de codificación optimizada, los desarrolladores son más propensos a diseñar código que utilice la mínima cantidad de procesamiento, sin dejar de ofrecer los resultados deseados.
Los principios de la codificación ecológica suelen estar diseñados para complementar las normas y prácticas de sostenibilidad informática existentes que se utilizan en toda la organización. Al igual que la implementación de iniciativas de sostenibilidad en otras áreas de la organización, la codificación ecológica requiere cambios tanto estructurales como culturales.
Más allá de los beneficios en cuanto al ahorro energético, las empresas también pueden encontrar otras ventajas en las prácticas de codificación ecológica, entre las que se incluyen las siguientes:
Para obtener más información sobre IBM y la codificación ecológica, comience por el informe técnico del Institute for Business Value: IT sustainability beyond the data center.
Este informe técnico investiga cómo los desarrolladores de software pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción de la informática responsable y la TI ecológica, analiza las cuatro fuentes principales de emisiones de la infraestructura de TI y examina cómo cumplir la promesa de la TI ecológica con la nube híbrida.
La optimización de la infraestructura es una forma importante de reducir su huella de carbono mediante un mejor uso de los recursos. Una de las formas más rápidas de influir en la eficiencia energética es configurar los recursos automáticamente para reducir el desperdicio de energía y las emisiones de carbono. IBM® Turbonomic Application Resource Management es una plataforma de software de IBM que puede automatizar acciones críticas que proporcionan de forma proactiva el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red a sus aplicaciones en cada capa de la pila de forma continua, en tiempo real y sin poner en riesgo el rendimiento de las aplicaciones.
Cuando las aplicaciones consumen solo lo que necesitan para funcionar, puede aumentar la utilización, reducir los costes energéticos y las emisiones de carbono, y lograr un funcionamiento eficiente de forma continua. Hoy en día, los clientes están viendo una reducción de hasta el 70 % en el gasto de crecimiento al aprovechar IBM Turbonomic para comprender mejor la demanda de aplicaciones. Lea el último estudio TEI de Forrester y descubra cómo las TI pueden influir en el compromiso de su organización con un funcionamiento sostenible de las TI, al tiempo que se garantiza el rendimiento de las aplicaciones en el centro de datos y en la nube.
Una última forma crítica de promover la informática ecológica es elegir una infraestructura de TI energéticamente eficiente para los centros de datos on-prem y en la nube. Por ejemplo, los servidores IBM LinuxONE Emperor 4 pueden reducir el consumo de energía en un 75 % y el espacio en un 50 % para las mismas cargas de trabajo en servidores x86. La contenerización, la optimización del intérprete/compilador y los aceleradores de hardware pueden reducir aún más las necesidades energéticas mediante la codificación ecológica.
Descubra cómo convertir los conocimientos sobre sostenibilidad en acción y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Conozca las tendencias que dan forma al mundo de los negocios sostenibles y a los conocimientos que pueden ayudar a impulsar la transformación.
Identifique el mejor software de gestión de rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Cuando se integra la sostenibilidad, esta se convierte en un acelerador de la transformación empresarial, a diferencia de lo que es en muchas organizaciones: un ejercicio de presentación de informes o contabilidad.
Comience su viaje hacia la sostenibilidad hoy conectando su hoja de ruta estratégica con las operaciones del día a día.
Utilice los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y convertirse en un negocio más responsable y rentable.
Acelere su viaje hacia la sostenibilidad planificando un camino sostenible y rentable hacia el futuro con soluciones y plataformas abiertas e impulsadas por IA, y la profunda experiencia en el sector de IBM.