Para obtener más información sobre IBM y la codificación ecológica, comience por el informe técnico del Institute for Business Value: IT sustainability beyond the data center.

Este informe técnico investiga cómo los desarrolladores de software pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción de la informática responsable y la TI ecológica, analiza las cuatro fuentes principales de emisiones de la infraestructura de TI y examina cómo cumplir la promesa de la TI ecológica con la nube híbrida.

La optimización de la infraestructura es una forma importante de reducir su huella de carbono mediante un mejor uso de los recursos. Una de las formas más rápidas de influir en la eficiencia energética es configurar los recursos automáticamente para reducir el desperdicio de energía y las emisiones de carbono. IBM® Turbonomic Application Resource Management es una plataforma de software de IBM que puede automatizar acciones críticas que proporcionan de forma proactiva el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red a sus aplicaciones en cada capa de la pila de forma continua, en tiempo real y sin poner en riesgo el rendimiento de las aplicaciones.

Cuando las aplicaciones consumen solo lo que necesitan para funcionar, puede aumentar la utilización, reducir los costes energéticos y las emisiones de carbono, y lograr un funcionamiento eficiente de forma continua. Hoy en día, los clientes están viendo una reducción de hasta el 70 % en el gasto de crecimiento al aprovechar IBM Turbonomic para comprender mejor la demanda de aplicaciones. Lea el último estudio TEI de Forrester y descubra cómo las TI pueden influir en el compromiso de su organización con un funcionamiento sostenible de las TI, al tiempo que se garantiza el rendimiento de las aplicaciones en el centro de datos y en la nube.

Una última forma crítica de promover la informática ecológica es elegir una infraestructura de TI energéticamente eficiente para los centros de datos on-prem y en la nube. Por ejemplo, los servidores IBM LinuxONE Emperor 4 pueden reducir el consumo de energía en un 75 % y el espacio en un 50 % para las mismas cargas de trabajo en servidores x86. La contenerización, la optimización del intérprete/compilador y los aceleradores de hardware pueden reducir aún más las necesidades energéticas mediante la codificación ecológica.