El mayor obstáculo para la modernización del mainframe es probablemente la escasez de talento. Es probable que muchos de los expertos en mainframe y aplicaciones que crearon y añadieron bases de código COBOL empresariales a lo largo de los años se hayan marchado o estén a punto de jubilarse.

Y lo que es aún más aterrador, la próxima generación de talento será difícil de reclutar, ya que los recién graduados en informática que aprendieron Java y lenguajes más nuevos no se imaginarán de forma natural haciendo desarrollo de aplicaciones de mainframe. Para ellos, el trabajo puede no parecer tan atractivo como el diseño de aplicaciones móviles o tan ágil como el desarrollo nativo de la nube. En muchos sentidos, se trata de una predisposición bastante injusta.

COBOL se creó mucho antes de que existiera la orientación a objetos, y mucho menos la orientación a servicios o el cloud computing. Con un conjunto reducido de comandos, no debería ser un lenguaje complicado de aprender o entender para los desarrolladores más nuevos. Y no hay razón por la que las aplicaciones de mainframe no se beneficien del desarrollo ágil y de versiones más pequeñas e incrementales dentro de un pipeline automatizado de estilo DevOps.

Averiguar lo que los diferentes equipos han hecho con COBOL a lo largo de los años es lo que hace que sea tan difícil gestionar el cambio. Los desarrolladores hicieron innumerables adiciones y bucles lógicos a un sistema de procedimientos que debe verificarse y actualizarse como un todo, en lugar de como componentes o servicios poco acoplados.

Con el código y los programas entrelazados en el mainframe de esta manera, las interdependencias y los posibles puntos de fallo son demasiado complejos y numerosos para que incluso los desarrolladores expertos los desenreden. Esto hace que el desarrollo de aplicaciones COBOL parezca más desalentador de lo necesario, lo que hace que muchas organizaciones busquen alternativas fuera del mainframe prematuramente.