Es la pregunta candente para los CIO de hoy en día: ¿en qué gasta su presupuesto de TI?
Los costos de nube ya eran un desafío - en una encuesta reciente, 24 % estimó que desperdiciaban el gasto en software. La explosión de la IA generativa hace que sea crítico que las organizaciones consideren marcos como FinOps y la gestión empresarial de la tecnología (TBM) para la visibilidad y la rendición de cuentas de todo el gasto en tecnología.
Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo pueden las organizaciones adoptar un enfoque más disciplinado y orientado al valor en lo que respecta al gasto en TI? ¿Cuál es el impacto de la IA generativa en este ámbito?
Para responder a estas preguntas, hemos preguntado a Declan Coombs, socio de la práctica de asesoramiento sobre tecnología y nube de IBM. Declan cuenta con más de 20 años de experiencia ayudando a las organizaciones a obtener más valor de sus esfuerzos de transformación tecnológica y en la nube.
Los CIO siempre están luchando por encontrar ese equilibrio entre dirigir el negocio y cambiar el negocio. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en términos de transformación empresarial e impulsar los resultados finales.
En lugar de limitarse a seguir funcionando, quieren desarrollar nuevas capacidades.
Demasiadas organizaciones siguen ejecutando su proceso de elaboración de presupuestos anualmente. A menudo se trata de copiar y pegar los datos del año anterior y rellenar un poco las cifras.
Pero dada la rápida tasa de cambio tecnológico y empresarial, el ciclo tradicional de elaboración de presupuestos no es suficiente. El proceso no permite a los equipos de TI evaluar de forma crítica y dinámica si están gastando su dinero en los lugares correctos.
FinOps es fundamentalmente un cambio cultural y de modelo operativo. No solo afecta al núcleo de su función financiera, sino también a su estrategia empresarial y a sus funciones de planificación. Debe pensar en su personal, sus procesos y su tecnología para integrarlo realmente en su organización y trasladar la responsabilidad de los costes y la rendición de cuentas a los extremos.
Gran parte de esto consiste en proporcionar a las personas la visibilidad y la comprensión de en qué están gastando su dinero para que puedan tomar decisiones más inteligentes.
Gran parte de la atención se ha centrado en la nube pública, pero se está ampliando a todo el gasto en nube y tecnología.
Cuando se cruza con TBM, amplía la lente a la pila tecnológica más amplia (hardware, software, human-ware), proporcionando una visión más clara y completa del consumo de tecnología y cómo se vincula con los resultados empresariales. Esto ayuda a saber dónde invertir mejor y cuál es la mejor manera de implementar la tecnología de la manera más óptima para el negocio.
Tiene un papel importante, especialmente cuando se considera el número cada vez mayor de casos de uso de IA generativa, las enormes cantidades de GPU necesarias para alimentarlos y los altísimos costos resultantes. Las organizaciones tendrán dificultades para demostrar valor. FinOps puede ayudar a los equipos a usar y escalar la IA generativa de manera rentable, así como a rastrear y medir el ROI.
La IA generativa acelerará las FinOps. Le ayudará a hacer un mejor uso de sus datos y a mejorar el descubrimiento de patrones y la contextualización. Puede ofrecer conocimiento y recomendaciones para permitir la toma de decisiones basada en datos, agilizar los procesos y automatizar las acciones.
Pero lo que realmente cambia las reglas del juego es el uso de la IA generativa para acelerar la modernización de las aplicaciones y el código. Ayudará a alcanzar el siguiente nivel de optimización de costes, impulsando una mayor eficiencia y valor empresarial.
Lograr que los ingenieros actúen de acuerdo con las recomendaciones de optimización de costes es un gran desafío. En estas medidas de recorte de gastos, es muy fácil tener la sensación de que todo es quitar, quitar y quitar. Es importante mostrar el beneficio y recompensar a las personas por adoptar los comportamientos correctos.
Si está haciendo FinOps de la manera correcta, las personas están capacitadas para marcar la diferencia. Si les proporciona las herramientas, la visibilidad y los incentivos adecuados, querrán hacer lo correcto.
¿Listo para hacer que la IA trabaje para su negocio? Descubra cómo IBM Cloud y Red Hat facilitan la personalización, la implementación y el escalado de la IA. Todo en una sola sesión. Únase al webinar y construya su camino hacia el éxito de la IA.
Este informe de IDC muestra cómo las empresas están abordando los desafíos más difíciles de la migración a la nube y qué está funcionando.
Explore el 2024 Magic Quadrant for CDBMS y descubra qué proveedores están impulsando ecosistemas de datos de alto rendimiento, listos para la tecnología híbrida.
Al aplicar IBM watsonx Discovery, watsonx Assistant y watsonx.ai en IBM Cloud, la empresa de tecnología educativa no solo ha mejorado la experiencia de aprendizaje de sus clientes, sino que también ha logrado importantes beneficios comerciales.
Descubra las soluciones de migración a la nube de IBM diseñadas para agilizar su transición a cloud. Conozca los diferentes tipos de migración, estrategias y beneficios que impulsan la eficiencia, la escalabilidad y la innovación.
Explore las diferencias clave entre las soluciones de nube pública, la privada y la híbrida con IBM. Comprenda qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de su empresa para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la escalabilidad.
Cree su cuenta gratuita de IBM Cloud y acceda a más de 40 productos siempre gratuitos, incluidas las API de IBM watsonx.
IBM Cloud es una plataforma empresarial en la nube diseñada para sectores regulados, que proporciona soluciones preparadas para la IA, seguras e híbridas.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Libere todo el potencial de la IA y la nube híbrida con la plataforma segura y escalable de IBM. Comience por explorar nuestras soluciones preparadas para la IA o cree una cuenta gratuita para acceder a productos y servicios siempre gratuitos.