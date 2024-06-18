Es la pregunta candente para los CIO de hoy en día: ¿en qué gasta su presupuesto de TI?

Los costos de nube ya eran un desafío - en una encuesta reciente, 24 % estimó que desperdiciaban el gasto en software. La explosión de la IA generativa hace que sea crítico que las organizaciones consideren marcos como FinOps y la gestión empresarial de la tecnología (TBM) para la visibilidad y la rendición de cuentas de todo el gasto en tecnología.

Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo pueden las organizaciones adoptar un enfoque más disciplinado y orientado al valor en lo que respecta al gasto en TI? ¿Cuál es el impacto de la IA generativa en este ámbito?

Para responder a estas preguntas, hemos preguntado a Declan Coombs, socio de la práctica de asesoramiento sobre tecnología y nube de IBM. Declan cuenta con más de 20 años de experiencia ayudando a las organizaciones a obtener más valor de sus esfuerzos de transformación tecnológica y en la nube.