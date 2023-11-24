Las actividades de la fase de plan cambian según la estrategia de modernización (desde descomponer la aplicación y aprovechar el diseño orientado por dominio o establecer arquitectura objetivo basada en nueva tecnología para construir diseños ejecutables). Las fases siguientes son la creación, las pruebas y la implementación en producción. Exploremos las posibilidades de la IA generativa en estas áreas del ciclo de vida.



Descubrimiento y diseño

La capacidad de comprender las aplicaciones heredadas con una participación mínima de los expertos en la materia es un punto de aceleración crítico. Esto se debe a que, en general, las pymes están ocupadas con iniciativas de sistemas ligeros, mientras que su conocimiento podría verse limitado en función del tiempo que hayan estado dando soporte a los sistemas. En conjunto, el descubrimiento y el diseño son donde se dedica tiempo significativo durante la modernización, mientras que el desarrollo es mucho más sencillo una vez que el equipo ha descifrado la funcionalidad de la aplicación heredada, los aspectos de Integración, la lógica y la complejidad de los datos.

Los equipos de modernización realizan su análisis de código y revisan varios documentos (en su mayoría fechados); aquí es donde su confianza en las herramientas de análisis de código se vuelve importante. Además, para las iniciativas de reescritura, es necesario asignar las capacidades funcionales al contexto de la aplicación heredada para realizar ejercicios eficaces de diseño/descomposición basados en el dominio. La IA generativa se vuelve muy útil aquí a través de su capacidad para correlacionar las capacidades de dominio/funcionales con el código y los datos y establecer la vista de capacidades empresariales y el código y los datos de las aplicaciones conectadas; por supuesto, los modelos deben ajustarse/contextualizarse para un modelo de dominio empresarial determinado o un mapa de capacidades funcionales. El mapeo de API asistido por IA generativa mencionado en este documento es un mini ejemplo de esto. Mientras que lo anterior es para la descomposición/diseño de la aplicación, la tormenta de eventos necesita mapas de procesos y aquí es donde la IA generativa ayuda a contextualizar y mapear los extractos de las herramientas de minería de procesos. La IA generativa también ayuda a generar casos de uso basados en conocimientos de código y mapeo funcional. En general, la IA generativa ayuda a reducir el riesgo de los programas de modernización al garantizar una visibilidad adecuada de las aplicaciones heredadas, así como de las dependencias.

La IA generativa también ayuda a generar diseño de objetivos para un marco específico de proveedor de servicios en la nube, ajustando los modelos basándose en un conjunto de patrones estandarizados (ingreso/egreso, servicios de aplicaciones, servicios de datos, patrones compuestos, etc.). Del mismo modo, existen otros casos de uso de IA generativa que incluyen la generación de patrones de código específicos del marco tecnológico objetivo para controles de seguridad. La IA generativa ayuda a generar especificaciones de diseño detalladas, por ejemplo, historias de usuario, marcos de conexión de experiencia de usuario, especificaciones de API (por ejemplo, archivos Swagger), diagramas de relación de componentes y diagramas de interacción de componentes.

Planificación

Una de las tareas difíciles de un programa de modernización es poder establecer una hoja de ruta macro mientras equilibra esfuerzos paralelos frente a dependencias secuenciales e identifica escenarios de coexistencia a abordar. Si bien esto normalmente se realiza como una tarea única (realineación continua a través de incrementos de programa (PI), los ejercicios de planificación que incorporan entradas de nivel de ejecución son mucho más difíciles. La IA generativa resulta útil para poder generar hojas de ruta basadas en datos históricos (aplicaciones a mapas de áreas de dominio, factores de esfuerzo y complejidad, patrones de dependencia y más), aplicándolo a aplicaciones dentro del ámbito de un programa de modernización, para un sector o dominio determinado.

La única forma de abordar esto es hacerlo consumible a través de una suite de activos y aceleradores que puedan abordar la complejidad de la empresa. Aquí es donde la IA generativa juega un papel importante en correlacionar los detalles del portfolio de aplicación con las dependencias descubiertas.

Construir y probar

La generación de código es uno de los casos de uso de IA generativa más conocidos, pero es importante poder generar un conjunto de artefactos de código relacionados que van desde IAC (Terraform o plantilla de formación en la nube), código/configuraciones de pipeline, puntos de diseño de seguridad integrados (cifrado, integraciones de IAM, etc.), generación de código de aplicación a partir de swaggers u otros conocimientos de código (de sistemas heredados) y configuraciones de firewall (como archivos de recursos basados en servicios instanciados, por ejemplo). La IA generativa ayuda a generar cada uno de los elementos anteriores mediante un enfoque orquestado basado en arquitecturas de referencia de aplicación predefinidas construidas a partir de patrones, combinando al mismo tiempo las salidas de las herramientas de diseño.

Las pruebas son otra área clave: la IA generativa puede generar el conjunto adecuado de casos de prueba y código de prueba junto con los datos de prueba para optimizar los casos de prueba que se ejecutan.

Despliegue

Numerosas actividades críticas de última milla en los programas de modernización suelen consumir días o semanas, dependiendo de la complejidad de la empresa. Un caso de uso esencial de la IA generativa es la capacidad de derivar conocimiento para la validación de la seguridad mediante el análisis de los registros de la aplicación y la plataforma, los puntos de diseño, la infraestructura como código y más. Esta capacidad agiliza considerablemente los procesos de revisión y aprobación de seguridad. Además, la IA generativa es fundamental para generar entradas para la gestión de la configuración (CMDB) y la gestión del cambio, a partir de las notas de lanzamiento generadas mediante los elementos de trabajo de la herramienta Agility completados por lanzamiento.

Aunque los casos de uso mencionados presentan un gran potencial a lo largo del proceso de modernización, es fundamental reconocer que las complejidades empresariales requieren un enfoque orquestado contextualmente para aprovechar eficazmente muchos de estos aceleradores de IA generativa. El desarrollo de patrones contextuales específicos para cada empresa es un esfuerzo continuo para acelerar los programas de modernización. Hemos observado beneficios sustanciales al invertir tiempo y esfuerzo desde el principio y al personalizar continuamente estos aceleradores de IA generativa para alinearlos con patrones específicos que muestran repetibilidad dentro de la empresa.

Examinemos ahora un posible ejemplo probado:

Ejemplo 1: reimaginar API Discovery con BIAN e IA para la visibilidad del mapeo de dominios y la identificación de servicios de API duplicados

El problema: Large Global Bank tiene más de 30 000 API (tanto internas como externas) desarrolladas a lo largo del tiempo en varios dominios (por ejemplo, banca minorista, banca mayorista, banca abierta y banca corporativa). Existe un enorme potencial de API duplicadas en todos los dominios, lo que lleva a un mayor coste total de propiedad para mantener el gran portfolio y a los retos operativos de hacer frente a la duplicación y superposición de API. La falta de visibilidad y descubrimiento de las API lleva a los equipos de desarrollo api a desarrollar API iguales o similares en lugar de encontrar API relevantes para reutilizarlas. La incapacidad de visualizar el portfolio de API desde la perspectiva del modelo de sectores bancarios limita a los equipos de negocio y de TI a comprender las capacidades que ya están disponibles y qué nuevas capacidades se necesitan para el banco.

Enfoque de solución basada en IA generativa: la solución aprovecha el modelo de lenguaje grande BERT, el transformador de frases, la función de pérdida de clasificación de múltiples negativos y las reglas de dominio, ajustadas con el conocimiento del panorama de servicios de BIAN para conocer la cartera de API del banco y proporcionar la capacidad de descubrir API con automapeo a BIAN. Correlaciona el método de punto final de API con la jerarquía de panorama de servicios BIAN de nivel 4, es decir, las operaciones de servicio BIAN.

Las funciones principales de la solución son la capacidad de:

Consumir las especificaciones de Swagger y otras documentaciones de la API y entender la API, los endpoints, las operaciones y las descripciones asociadas.

Consumir detalles de BIAN y comprender el panorama de servicios de BIAN.

Afinar con mapeo coincidente y no coincidente entre el método de endpoint de API y el panorama de servicios BIAN.

Proporcionar una representación visual de la asignación y la puntuación de coincidencia con la navegación jerárquica de BIAN y filtros para niveles de BIAN, categorías API y puntuación de coincidencia.

Interfaz de usuario para el descubrimiento de API con modelo de sector: