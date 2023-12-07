Los sectores pesados, en particular el cemento, el acero y los productos químicos, son los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero, contribuyendo con el 25 % de las emisiones mundiales de CO2. Utilizan calor a alta temperatura en muchos de sus procesos, impulsado principalmente por combustibles fósiles. La lucha contra el cambio climático requiere reducir las emisiones de los sectores industriales pesados. Sin embargo, estos sectores se enfrentan a enormes desafíos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Reemplazar el equipo no viable para reducir las emisiones, ya que estos sectores son intensivos en capital, con ciclos de vida del activo de más de 40 años. También están probando combustibles alternativos, que conllevan sus propios retos de disponibilidad de combustibles alternativos y la capacidad de gestionar procesos con mezclas de combustibles. El Acuerdo de París sobre el cambio climático también obliga a estos sectores a reduzcir las emisiones anuales entre un 12% y un 16% de aquí a 2030. La IA generativa, cuando se aplica a los procesos industriales, puede mejorar el rendimiento de la producción, reducir la variabilidad de la calidad y disminuir el consumo específico de energía (reduciendo así los costes operativos y las emisiones).

Una mayor variabilidad en los procesos y operaciones da como resultado un mayor consumo específico de energía (SEC) y mayores emisiones. Esta variabilidad proviene de la inconsistencia del material (la materia prima proviene de la tierra), las condiciones meteorológicas variables, las condiciones de la máquina y la incapacidad humana para llevar a cabo los procesos con la máxima eficiencia las 24 horas del día, todos los días de la semana. La tecnología de inteligencia artificial puede predecir la variabilidad futura en los procesos y el impacto resultante en el rendimiento, la calidad y el consumo de energía. Por ejemplo, si predecimos la calidad del clínker de antemano, podremos optimizar la energía térmica y la combustión en el horno de cemento, de tal manera que se produzca clínker de calidad con un mínimo de energía. Dicha optimización de los procesos reduce el consumo de energía y, a su vez, reduce tanto las emisiones de la energía como las de los procesos.

Los modelos fundacionales hacen que la IA sea más escalable al consolidar el coste y esfuerzo del entrenamiento de modelos hasta en un 70 %. El uso más común de los modelos fundacionales es en aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural (PLN). Sin embargo, cuando se adaptan en consecuencia, los modelos fundacionales permiten a las organizaciones modelar con éxito procesos industriales complejos con precisión, creando un gemelo digital del proceso. Estos gemelos digitales capturan relaciones multivariantes entre variables de proceso, características de materiales, requisitos de energía, condiciones climáticas, acciones del operador y calidad del producto. Con estos gemelos digitales, podemos simular condiciones operativas complejas para obtener puntos de ajuste operativos precisos para los "puntos óptimos" del proceso. Por ejemplo, el gemelo digital del horno de cemento recomendaría el combustible, el aire, la velocidad del horno y la alimentación óptimas que minimizan el consumo de energía térmica y siguen produciendo la calidad adecuada de clínker. Cuando estos puntos de ajuste optimizados se aplican al proceso, vemos mejoras de eficiencia y reducciones de energía que no se habían visto ni realizado antes. La mejora de la eficiencia y el SEC no solo se traducen en valor EBITDA, sino que también reducen las emisiones de la energía y las de los procesos.