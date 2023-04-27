A lo largo de los años, el Internet de las cosas (IoT) ha evolucionado hasta convertirse en algo mucho más grande: la Economía de las cosas (EoT). El número de cosas conectadas superó el número de humanos conectados por primera vez en 2022. El número de dispositivos conectados al IoT está creciendo en prácticamente todos los sectores, e incluso se prevé que alcance los 29 000 millones en todo el mundo en 2030.
El IoT se ha convertido, literalmente, en un nombre muy conocido, ya que es un componente clave de artículos de uso cotidiano como electrodomésticos, automóviles y productos de consumo. Además, el IoT es crítico para optimizar, simplificar y mejorar las capacidades tecnológicas generales de las empresas.
Estos dispositivos conectados a IoT forman una columna vertebral crítica de datos para los sectores. Pero, ¿y si esos dispositivos, y sus datos, se desbloquean para compartir, monetizar y realizar transacciones de forma autónoma con su propio valor generado? ¿Qué nuevas innovaciones organizativas, intersectoriales o sociales podrían generarse como resultado? ¿Y cuál es el papel que desempeñan los proveedores de servicios de telecomunicaciones a la hora de habilitar y escalar la EoT?
La EoT está habilitada por inteligencia artificial, datos, IoT y blockchain, aportando liquidez al IoT. Señala la mover de los dispositivos IoT conectados sensibles al contexto a uno en el que los dispositivos IoT se han convertido en recursos digitales, capaces de descubrimiento en tiempo real, indexación y transacciones autónomas.
Las empresas de telecomunicaciones desempeñan un papel fundamental a la hora de habilitar y ampliar el IoT, y se encuentran en una posición única para hacerlo. Al igual que nuestros datos digitales son intercambiados, comercializados y monetizados por terceros, dotar a los dispositivos conectados de una identidad única y de la capacidad de realizar transacciones a través de un monedero digital desbloquea la digitalización o liquidación de los activos del IoT. La identidad del dispositivo, junto con los metadatos sobre este, los datos sobre su ubicación, y las transacciones realizadas en su nombre, constituye su propia unidad de valor.
Por ejemplo, un camión de flota equipado con una identidad y una billetera seguras para EoT puede pagar su propio combustible en un surtidor de combustible habilitado para EoT sin que el controlador tenga que abrir una aplicación o proporcionar una tarjeta de crédito. La transacción que vincula ese vehículo específico a ese surtidor de combustible es una unidad de valor que representa a los participantes, la ubicación, la hora y el importe de la transacción.
Al conectar unidades de valor relacionadas dentro de un ecosistema de proveedores de servicios, construimos cadenas de valor que pueden abarcar sectores y formar la base de la innovación intersectorial en procesos, operaciones y modelos de negocio.
Los motores del crecimiento y la innovación de la EoT se basan en tres elementos:
Las empresas de telecomunicaciones desempeñan un papel central a la hora de liderar la transición del IoT al EoT como facilitadores tecnológicos y como coordinadores de ecosistemas y valor colectivo.
La adopción generalizada de la EoT requiere una red IoT cuánticamente segura (sensores, dispositivos periféricos, sistemas centrales o en la nube) basada en el concepto de "zero trust", es decir, "nunca confiar, siempre verificar". Las empresas de telecomunicaciones pueden ampliar los datos empresariales seguros y las capacidades de IA hasta el límite de sus redes, lo que permite el descubrimiento, uso y monetización en tiempo real de datos y casos de uso del EoT que cumplan la normativa.
Las empresas de telecomunicaciones también pueden desempeñar el papel de proveedores de datos, así como de operadores de mercado de datos y corretaje dentro del ecosistema. Hoy en día ya existen plataformas de datos verticales propiedad de y operadas por empresas de telecomunicaciones y dirigidas a un sector específico como la automoción, la agricultura o los servicios financieros. Al vincular las plataformas EoT con estas plataformas de datos verticales, las empresas de telecomunicaciones pueden desbloquear fácilmente casos de uso de EoT específicos del sector, generando nuevos flujos de ingresos "adyacentes al núcleo".
Las empresas de telecomunicaciones también desempeñan un papel importante como coordinador y participante ancla en ecosistemas EoT viables, aportando a sus segmentos de clientes y consumidores empresariales y de IoT. Los dispositivos móviles se convierten en un participante adicional en la EoT como extensiones digitales de consumidores y usuarios. La propiedad y el control de los consumidores sobre su identidad y sus datos personales son factores clave para potenciar el valor del ecosistema IoT y para desbloquear los modelos de negocio B2B2C y B2C2B, así como la innovación.
La EoT está por delante de nosotros y representa una oportunidad crítica para las empresas de telecomunicaciones. Defender la evolución hacia la EoT permite a las empresas de telecomunicaciones mover más allá de la conectividad para convertirse en el corazón de plataformas de mercado completamente nuevas que aportan y extienden nuevos servicios digitales y transaccionales en sectores.
Resolver retos complejos no es algo que se haga de forma aislada. Para aprovechar las oportunidades de innovación que ofrece la economía de las cosas, son necesarios nuevos métodos para intercambiar valor colectivo entre usuarios, dispositivos y sectores. Es importante eliminar las barreras entre sectores para crear nuevas cadenas de valor orientadas a los resultados.
La EoT requiere mercados interoperables de valor intercambiable basados en datos verificables y fiables que puedan aparecer en el momento y canal adecuados.
Estos mercados de valor pueden adoptar la forma de mercados de datos, activos o desarrolladores. Por ejemplo, puede basarse en el primer camión de la flota y obtener una vista agregada de toda la flota, así como de su historial de repostaje, movilidad y pagos. Esos datos concretos son valiosos internamente, ya que proporcionan conocimiento para optimizar los costes de combustible, la actualización de vehículos, las recomendaciones de rutas y el bienestar general del controlador. También es valioso a nivel externo para empresas de combustible, fabricantes de vehículos, minoristas y otras marcas que deseen participar en experiencias de conducción conectada para flotas.
Como participante en un mercado de datos EoT, el propietario de la flota puede publicar y monetizar activos de datos respaldados por contratos inteligentes que rigen su accesibilidad y uso para garantizar el cumplimiento. También puede decidir publicar servicios de datos en forma de API para facilitar soluciones de desarrolladores de terceros que aprovechen los datos de EoT.
El valor colectivo reside en el ecosistema representado y conectado de dispositivos EoT, usuarios y participantes de todos los sectores con el efecto de red desencadenado a través de la adopción a escala. Cuantos más participantes se incorporen al ecosistema EoT, mayor será el valor potencial y el resultado colectivo de los casos de uso.
Los propietarios de datos EoT facilitan información sobre el comportamiento, el uso y el contexto de interacción. Los servicios de intermediación de datos, que se rigen por los permisos de los propietarios y las normas de soberanía, facilitan el descubrimiento, la exploración y el uso autorizado de datos entre los participantes relevantes del ecosistema.
En el corazón de la EoT se encuentra el consentimiento autorizado de los propietarios de los datos de usuario de IoT que habilitan y hacen crecer los mercados de valor. Los propietarios de los datos, ya sean consumidores o empresas, proporcionan el conocimiento esencial sobre el comportamiento, el uso y la interacción que eleva y amplifica el valor de los datos de los dispositivos EoT. Por lo tanto, se debe incentivar a los propietarios de los datos a compartir sus datos generados/propiedad para generar más valor para el ecosistema y poder hacerlo preservando la privacidad.
Un factor clave es la adopción de identidades descentralizadas y carteras digitales para los propietarios de datos y los dispositivos IoT, que ofrecen una identidad de referencia y un medio de pago para las transacciones con dispositivos y activos conectados.
En el caso de los vehículos de la flota, conectar a un controlador específico con un vehículo específico desbloquearía patrones de comportamiento específicos del controlador y el uso de los vehículos de la flota. Este emparejamiento generaría conocimiento sobre el bienestar específico del controlador, así como recomendaciones contextualizadas y personalizadas para ese controlador de la empresa de flotas o de sus socios del ecosistema. El controlador que es el propietario de los datos de sus patrones de comportamiento debe estar debidamente incentivado para compartir sus datos anonimizados con el ecosistema, ya sea a través de servicios de valor añadido u ofertas de programas de fidelización.
La ubicuidad de los dispositivos conectados crea un mercado en constante expansión para obtener, combinar y refinar datos para convertirlos en conocimientos que se pueden ejecutar del mundo real. La EoT debe construirse sobre plataformas de innovación abierta basadas en una infraestructura interoperable, estándares comunes y un tejido conectivo de datos y servicios. La ingeniería de estas plataformas de innovación abierta es un ejercicio colectivo, basado en los principios clave de los sistemas abiertos, la resiliencia y las bajas barreras de entrada. El acceso a esta infraestructura lo permiten los mercados de microservicios y kits de herramientas, donde una capa de valor clave se compone de datos, servicios de datos y productos de datos.
