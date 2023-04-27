La EoT está habilitada por inteligencia artificial, datos, IoT y blockchain, aportando liquidez al IoT. Señala la mover de los dispositivos IoT conectados sensibles al contexto a uno en el que los dispositivos IoT se han convertido en recursos digitales, capaces de descubrimiento en tiempo real, indexación y transacciones autónomas.

Las empresas de telecomunicaciones desempeñan un papel fundamental a la hora de habilitar y ampliar el IoT, y se encuentran en una posición única para hacerlo. Al igual que nuestros datos digitales son intercambiados, comercializados y monetizados por terceros, dotar a los dispositivos conectados de una identidad única y de la capacidad de realizar transacciones a través de un monedero digital desbloquea la digitalización o liquidación de los activos del IoT. La identidad del dispositivo, junto con los metadatos sobre este, los datos sobre su ubicación, y las transacciones realizadas en su nombre, constituye su propia unidad de valor.

Por ejemplo, un camión de flota equipado con una identidad y una billetera seguras para EoT puede pagar su propio combustible en un surtidor de combustible habilitado para EoT sin que el controlador tenga que abrir una aplicación o proporcionar una tarjeta de crédito. La transacción que vincula ese vehículo específico a ese surtidor de combustible es una unidad de valor que representa a los participantes, la ubicación, la hora y el importe de la transacción.

Al conectar unidades de valor relacionadas dentro de un ecosistema de proveedores de servicios, construimos cadenas de valor que pueden abarcar sectores y formar la base de la innovación intersectorial en procesos, operaciones y modelos de negocio.

Los motores del crecimiento y la innovación de la EoT se basan en tres elementos: