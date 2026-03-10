¿Qué es la incorporación de EDI?

EDI se refiere a los sistemas y estándares para la transmisión electrónica (y a menudo automática) de datos y documentos empresariales en tiempo real, incluyendo facturas, órdenes de compra e información de la cadena de suministro, entre partners comerciales.

En las transacciones EDI, la información se mueve directamente de una aplicación EDI en una organización a una aplicación EDI en otra. Los estándares EDI definen la ubicación y el orden de la información en cada documento.

Las soluciones EDI ofrecen muchos beneficios a través de la automatización, la escalabilidad y la estandarización, y EDI ha sido el medio preferido de intercambio de documentos para las interacciones entre empresas (B2B) durante décadas. En particular, los formularios estandarizados y generados automáticamente agilizan y reducen o eliminan la necesidad de introducir los datos manualmente, lo que reduce los errores y los costes asociados.

Para algunas empresas y en algunos sectores, usar el EDI no es una opción, sino una necesidad. Muchos grandes minoristas y fabricantes tienen requisitos de EDI y cumplimiento para los procesos empresariales.

Los requisitos pueden variar entre los partners comerciales, como diferencias en las normas de cumplimiento, los requisitos de mapeo de documentos, los protocolos de comunicación o los procesos de prueba. Esto, combinado con la complejidad general de los estándares EDI, puede hacer que la incorporación de EDI sea un proceso difícil y lento.

Sin embargo, unos procesos internos de incorporación estandarizados y bien documentados, unas herramientas de middleware adecuadas y una comunicación clara con los business partners pueden mitigar los problemas de configuración del EDI. También ayudan a las organizaciones a aprovechar los beneficios del EDI, incluida una mayor precisión de los datos y la capacidad de realizar transacciones con empresas que requieren el cumplimiento del EDI.