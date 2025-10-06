¿Qué es eBPF?

Generalmente, los eBPF funcionan como máquinas virtuales (VM) dentro del núcleo de Linux, trabajando en una arquitectura de conjunto de instrucciones de bajo nivel y ejecutando el código de bytes eBPF. Sin embargo, el complejo proceso de ejecución de un programa eBPF tiende a seguir ciertos pasos principales.

Los desarrolladores escriben primero el programa eBPF y compilan el bytecode. El propósito del programa dictará el tipo de código apropiado. Por ejemplo, si un equipo desea supervisar el uso de la CPU, escribirá código que incluya la funcionalidad para capturar métricas de uso.

Una vez que el compilador eBPF convierte el código C de alto nivel en código de byte de nivel inferior, un cargador de espacio de usuario generará una llamada de sistema BPF para cargar el programa en el núcleo. El cargador también es responsable de abordar los errores y configurar los mapas eBPF que el programa necesita.

Con el código de bytes y los mapas del programa, el eBPF ejecutará un proceso de verificación para garantizar que el programa se ejecute de forma segura en el núcleo. Si se considera inseguro, la llamada del sistema para cargar el programa fallará y el programa del cargador recibirá un mensaje de error. Si el programa pasa la verificación, se le permite ejecutarse.

Mediante un intérprete o un compilador JIT, el eBPF traducirá el código de bytes a código máquina procesable. Sin embargo, eBPF es una tecnología basada en eventos, por lo que solo se ejecutará en respuesta a puntos de enganche o eventos específicos dentro del núcleo (por ejemplo, llamadas al sistema, eventos de red, inicio de procesos, inactividad de la CPU, etc.). Cuando ocurre un evento, el eBPF ejecutará el programa de código de bytes correspondiente, lo que permitirá a los desarrolladores inspeccionar y manipular varios componentes del sistema.

Una vez que se ejecuta el programa eBPF, los desarrolladores pueden interactuar con él desde el espacio de usuario utilizando mapas eBPF. Por ejemplo, la aplicación puede comprobar periódicamente un mapa para capturar datos del programa eBPF o actualizar un mapa para cambiar el comportamiento del programa.

La descarga del programa es el paso final de la mayoría de los procesos de ejecución de eBPF. Cuando el eBPF ha hecho su trabajo, el cargador puede volver a utilizar la llamada al sistema BPF para descargarlo del núcleo, momento en el que el eBPF deja de ejecutarse y libera sus recursos asociados. El proceso de descarga también puede incluir iterar sobre cualquier mapa eBPF que el equipo ya no necesite liberar elementos individuales útiles y, a continuación, eliminar el mapa en sí (usando la syscall "eliminar").