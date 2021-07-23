Tres diferencias entre DevOps y SRE

DevOps es un conjunto de prácticas que tiene como objetivo acortar el ciclo de vida del desarrollo de software y acelerar la entrega de software de mayor calidad rompiendo los silos y combinando y automatizando el trabajo de los equipos de desarrollo de software y los equipos de operaciones de TI.
La ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) utiliza la ingeniería de software para automatizar las O¡operaciones de TI que normalmente realizarían los administradores de sistemas. Estas tareas incluyen la gestión del sistema de producción, la gestión del cambio y la respuesta a incidentes.
Existen algunas similitudes entre DevOps y SRE, pero ¿sabes cuáles son las diferencias? Vea este vídeo en el que Bradley Knapp lo explica:
DevOps se centra en el desarrollo básico. SRE se centra en la implementación del núcleo. ¿Qué significa eso? Pensémoslo de esta manera.
Los equipos de DevOps se centran en el desarrollo básico. Trabajan en un producto o aplicación que es la solución al problema de alguien. Adoptan un enfoque ágil para el desarrollo de software que les ayuda a crear, probar, implementar y monitorizar aplicaciones con velocidad, calidad y control.
Los equipos de SRE trabajan en la implementación del núcleo. Constantemente envían comentarios al grupo de desarrollo del núcleo para decirles: “Oigan, algo de lo que han diseñado no funciona exactamente como creen”. La SRE aprovecha los datos de operaciones y la ingeniería de software para automatizar las tareas de operaciones de TI, acelerar la entrega de software y minimizar el riesgo de TI.
Existen diferentes conjuntos de habilidades entre DevOps y SRE. Los profesionales de DevOps dedicados al desarrollo del núcleo son personas a las que les encanta escribir software. Escriben código, lo prueban y lo llevan a producción para obtener una línea de aplicación que ayude a resolver un problema.
A los equipos de SRE les gusta más investigar. Están dispuestos a hacer el análisis para averiguar por qué algo ha ido mal. Quieren asegurarse de que no sigan ocurriendo los mismos problemas. Quieren ser proactivos en sus esfuerzos, no reactivos. Quieren automatizar las tareas repetitivas para poder innovar.
A veces, simplemente no hay tiempo suficiente para hacer todo manualmente, independientemente de su función. A veces es necesario encontrar formas de automatizar las cosas para poder centrar su tiempo y energía en la innovación. No es necesario automatizarlo todo, pero si está realizando constantemente la misma tarea una y otra vez, ¿por qué no utilizar la automatización para reducir el esfuerzo? La automatización es clave.
DevOps va a automatizar la implementación. Van a automatizar tareas y características. SRE va a automatizar la redundancia, y van a automatizar las tareas manuales que pueden convertir en tareas programáticas para mantener la pila en funcionamiento.
