Los principales objetivos de DataOps incluyen:
- Colaboración: facilitar una mejor comunicación entre los diferentes equipos implicados en el pipeline de datos, como ingenieros, analistas, científicos y partes interesadas de la empresa.
- Integración: conectando de manera fluida diversas herramientas utilizadas en toda la canalización, como plataformas ETL (Extracción-Transformación-Carga) o soluciones de inteligencia empresarial.
- Automatización: implementación de procedimientos de prueba automatizados para garantizar resultados precisos y minimizar la intervención manual durante cada etapa del proceso.
Para lograr estos objetivos de manera efectiva dentro de la infraestructura existente de una organización, se requiere una combinación de tecnologías que incluyen sistemas de control de versiones (GIT) para rastrear cambios en el código o archivos de configuración; pipelines de integración continua/implementación continua (CI/CD); contenerización con herramientas como Docker; marcos de orquestación como Kubernetes; soluciones de monitorización; servicios de alerta; y otros.