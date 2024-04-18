Etiquetas
Herramientas de análisis Inteligencia artificial

DataOps vs. MLOps: similitudes, diferencias y cómo elegir

Dos hombres de negocios discutiendo ideas en una oficina de nueva empresa de energía verde

¿Qué es DataOps?

DataOps, abreviatura de operaciones de datos, es una disciplina emergente que se centra en mejorar la colaboración, la integración y la automatización de los procesos de gestión de datos. Su objetivo es agilizar todo el ciclo de vida de los datos, desde la ingesta y la preparación hasta las análisis y la elaboración de informes. Al adoptar un conjunto de buenas prácticas inspiradas en metodologías ágiles, principios de DevOps y técnicas de control estadístico de procesos, DataOps ayuda a las organizaciones a ofrecer conocimientos de datos de alta calidad de manera más eficiente.

Los principales objetivos de DataOps incluyen:

  • Colaboración: facilitar una mejor comunicación entre los diferentes equipos implicados en el pipeline de datos, como ingenieros, analistas, científicos y partes interesadas de la empresa.
  • Integración: conectando de manera fluida diversas herramientas utilizadas en toda la canalización, como plataformas ETL (Extracción-Transformación-Carga) o soluciones de inteligencia empresarial.
  • Automatización: implementación de procedimientos de prueba automatizados para garantizar resultados precisos y minimizar la intervención manual durante cada etapa del proceso.

Para lograr estos objetivos de manera efectiva dentro de la infraestructura existente de una organización, se requiere una combinación de tecnologías que incluyen sistemas de control de versiones (GIT) para rastrear cambios en el código o archivos de configuración; pipelines de integración continua/implementación continua (CI/CD); contenerización con herramientas como Docker; marcos de orquestación como Kubernetes; soluciones de monitorización; servicios de alerta; y otros.

 

¿Qué es MLOps?

MLOps, una práctica derivada de DevOps y los principios de ingeniería de datos, es un enfoque para garantizar la implementación exitosa de modelos de machine learning (ML) en entornos de producción, al tiempo que garantiza su precisión y rendimiento.

Los principales componentes de MLOps incluyen:

  • Gestión de datos: garantizar la calidad de los datos y la coherencia a lo largo de todo el ciclo de vida del ML (machine learning).
  • Entrenamiento del modelo: desarrollo de canales de capacitación sólidos con sistemas de control de versiones para la reproducibilidad.
  • Implementación de modelos: automatización de los procesos de implementación mediante técnicas de integración continua (CI) y entrega continua (CD).
  • Monitorización y mantenimiento: monitorice continuamente el rendimiento del modelo en tiempo real para detectar desviaciones o anomalías, seguido de las actualizaciones necesarias o los procedimientos de reentrenamiento.

MLOps ayuda a las organizaciones a acelerar el tiempo de comercialización de sus productos impulsados por IA al reducir la fricción entre los equipos de desarrollo que trabajan en diferentes aspectos de un proyecto de ML (machine learning). Esto resulta en una mejor colaboración entre los miembros del equipo, que pueden centrarse en ofrecer modelos de alta calidad en lugar de enfrentarse a retos operativos. 

Además, permite a las empresas mantener una ventaja competitiva al garantizar que sus soluciones de machine learning sigan siendo precisas a medida que se disponga de nuevos datos o las condiciones subyacentes cambien con el tiempo.

En este artículo:

  • Comparación de DataOps y MLOps: similitudes y diferencias clave
    • Similitudes entre DataOps y MLOps
    • Diferencias entre DataOps y MLOps
  • Elegir entre DataOps y MLOps
    • Evaluación de las necesidades de su organización
    • Incorporación de ambos enfoques: ¿una solución híbrida?

Comparativa de DataOps y MLOps: similitudes y diferencias clave

Similitudes entre DataOps y MLOps

  • Centrarse en la colaboración: ambas metodologías hacen hincapié en la importancia de que los equipos multifuncionales trabajen juntos para mejorar los procesos de datos, incluidos científicos de datos, ingenieros, analistas y partes interesadas de la empresa.
  • Aspire a automatizar los procesos: la automatización es un aspecto clave tanto de DataOps como de MLOps, ya que ayuda a agilizar los flujos de trabajo, reducir los errores, aumentar la eficiencia y garantizar la coherencia en todos los proyectos.
  • Promover la mejora continua: ambos enfoques abogan por ciclos de desarrollo iterativos que implican la monitorización de métricas de rendimiento para identificar áreas de optimización o mejora a lo largo del tiempo.

Diferencias entre DataOps y MLOps

  • Centrarse en la colaboración: ambas metodologías hacen hincapié en la importancia de que los equipos multifuncionales trabajen juntos para mejorar los procesos de datos, incluidos científicos de datos, ingenieros, analistas y partes interesadas de la empresa.
  • Aspire a automatizar los procesos: la automatización es un aspecto clave tanto de DataOps como de MLOps, ya que ayuda a agilizar los flujos de trabajo, reducir los errores, aumentar la eficiencia y garantizar la coherencia en todos los proyectos.
  • Promover la mejora continua: ambos enfoques abogan por ciclos de desarrollo iterativos que implican la monitorización de métricas de rendimiento para identificar áreas de optimización o mejora a lo largo del tiempo.

Autor

Joseph Arnold

Recursos

El diferenciador de datos

Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Introducción a IBM DataOps

Explore cómo ofrecer datos listos para el negocio rápidamente con DataOps utilizando la metodología y la práctica de IBM DataOps.
DataOps: una guía interactiva

Explore cómo IBM DataOps crea una cultura escalable y ágil basada en datos mediante la automatización, la calidad de los datos y el gobierno.
El lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA

Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Gestión de datos para IA y análisis a escala

Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
Introducción a la disciplina DataOps

Conozca los beneficios de DataOps cuando se ejecuta en 3 dimensiones: personas, procesos y tecnología.
Incremente la adopción de la IA con datos preparados para ella

Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Dé el siguiente paso

Organice sus datos con las soluciones de plataforma IBM DataOps para garantizar su fiabilidad y prepararlos para la IA a nivel empresarial.

 Explore las soluciones DataOps Explore los servicios de análisis