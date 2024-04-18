MLOps, una práctica derivada de DevOps y los principios de ingeniería de datos, es un enfoque para garantizar la implementación exitosa de modelos de machine learning (ML) en entornos de producción, al tiempo que garantiza su precisión y rendimiento.

Los principales componentes de MLOps incluyen:

Gestión de datos: garantizar la calidad de los datos y la coherencia a lo largo de todo el ciclo de vida del ML (machine learning).

garantizar la calidad de los datos y la coherencia a lo largo de todo el ciclo de vida del ML (machine learning). Entrenamiento del modelo: desarrollo de canales de capacitación sólidos con sistemas de control de versiones para la reproducibilidad.

desarrollo de canales de capacitación sólidos con sistemas de control de versiones para la reproducibilidad. Implementación de modelos: automatización de los procesos de implementación mediante técnicas de integración continua (CI) y entrega continua (CD).

automatización de los procesos de implementación mediante técnicas de integración continua (CI) y entrega continua (CD). Monitorización y mantenimiento: monitorice continuamente el rendimiento del modelo en tiempo real para detectar desviaciones o anomalías, seguido de las actualizaciones necesarias o los procedimientos de reentrenamiento.

MLOps ayuda a las organizaciones a acelerar el tiempo de comercialización de sus productos impulsados por IA al reducir la fricción entre los equipos de desarrollo que trabajan en diferentes aspectos de un proyecto de ML (machine learning). Esto resulta en una mejor colaboración entre los miembros del equipo, que pueden centrarse en ofrecer modelos de alta calidad en lugar de enfrentarse a retos operativos.

Además, permite a las empresas mantener una ventaja competitiva al garantizar que sus soluciones de machine learning sigan siendo precisas a medida que se disponga de nuevos datos o las condiciones subyacentes cambien con el tiempo.

En este artículo: