Genere confianza en la banca con el linaje de datos

El linaje de datos, el proceso de seguimiento del flujo de datos a lo largo del tiempo desde el origen hasta el destino dentro de un pipeline de datos, es esencial para comprender el ciclo de vida completo de los datos y garantizar el cumplimiento normativo. El valor del linaje de datos se aplica a todos los sectores, pero hay tres enfoques clave cuando se considera para casos de uso bancario:

1. Mapeo del movimiento de datos

Las soluciones de linaje de datos ayudan a los bancos a mapear el movimiento de datos desde los sistemas de origen y las bases de datos a través de las canalizaciones de procesamiento y transformación hasta su uso final en modelos o informes de riesgo. Con una visión precisa de todo el sistema, los bancos pueden rastrear más fácilmente problemas como datos faltantes o incoherentes.

2. Procesos de auditoría y análisis de impacto

Con una solución de linaje automatizada, los bancos pueden auditar sus procesos y completar el análisis de impacto para identificar posibles infracciones de cumplimiento antes de que se conviertan en un problema al ofrecer una visión completa de los datos. Este nivel de visibilidad también ayuda a garantizar que los cambios realizados a lo largo del tiempo no introduzcan nuevos riesgos en la organización, puede facilitar a los bancos el cumplimiento de las directrices normativas y ayuda a garantizar que los bancos puedan responder rápidamente a las cambiantes necesidades empresariales.

3. Mantener informes precisos de gestión de riesgos

Una solución automatizada de linaje de datos permite a los bancos mantener un alto nivel de precisión en sus informes de gestión de riesgos sin necesidad de rastrear manualmente el código fuente. Esto es crucial para ayudar a cumplir con los principios regulatorios, como los descritos en BCBS 239, que requieren que los bancos generen datos de riesgo de manera precisa y oportuna.

Las soluciones de linaje de datos proporcionan a los bancos las herramientas y la tecnología para garantizar el cumplimiento, mantener la confianza en los datos y mejorar sus modelos de riesgo. Al comprender el flujo de datos en toda la organización, los bancos pueden estar más seguros de que están informando con precisión sobre los riesgos. Este nivel de transparencia es esencial para mantener la confianza de los consumidores en las instituciones bancarias de todo el mundo.