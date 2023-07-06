¿Qué es la comprobación de la integridad de los datos?

La precisión de los datos se refiere a la corrección de los valores de los datos y al grado en que representan las entidades del mundo real que pretenden describir.

La comprobación de la integridad de los datos ayuda a garantizar que los datos sean precisos al validar que los valores de los datos se ajustan al formato, rango y tipo esperados.

Este proceso también implica la comprobación de errores de entrada de datos, como faltas de ortografía y valores incorrectos o faltantes.

2. Mantener la coherencia de los datos

La coherencia de los datos es la uniformidad de los datos almacenados en diferentes sistemas o dentro de un único sistema.

La comprobación de la integridad de los datos ayuda a mantener la coherencia al garantizar que los datos se actualicen, inserten o eliminen de acuerdo con reglas predefinidas y que estos cambios se propaguen de manera coherente en todos los sistemas afectados.

Este proceso ayuda a evitar anomalías en los datos, como entradas duplicadas o conflictivas, que pueden provocar un análisis de datos defectuoso.

3. Salvaguardar la fiabilidad de los datos

Las anomalías contextuales son puntos de datos que se desvían de la norma dentro de un contexto específico. La fiabilidad de los datos se refiere a la capacidad de un sistema de almacenamiento de datos para proporcionar datos precisos y completos de forma coherente cuando sea necesario.

La comprobación de la integridad de los datos ayuda a salvaguardar la fiabilidad de los mismos al garantizar que estos permanezcan incorruptos y accesibles durante todo su ciclo de vida, desde la entrada inicial hasta el almacenamiento, la recuperación y el procesamiento.

Mediante la realización rutinaria de pruebas de integridad de datos, las organizaciones pueden detectar y resolver posibles problemas antes de que se intensifiquen, garantizando que sus datos sigan siendo fiables.

