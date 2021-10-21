Los servicios financieros, los pagos y la racionalización de procesos ineficaces están en nuestra sangre. Por lo tanto, no es de extrañar que mi colega y colaborador de este artículo, Nitin Gaur y su equipo, abordaran lo impensable hace cuatro años al construir una red de pagos global que abordara las remesas y los pagos interbancarios.



Como si eso no fuera ya un reto suficiente, el equipo también lo diseñó para los distintos requisitos regulatorios y de cumplimiento con operaciones de pago robustas, con el objetivo de romper todas las mentalidades convencionales para volverse más abierto y transparente.

La pandemia ha obligado a muchas empresas y sectores a reevaluar sus estrategias, clientes y equipos. Nuestra red de pagos transfronteriza, también conocida como IBM World Wire, no era diferente. Analizamos más de cerca el panorama y las prioridades estratégicas de la puesta en funcionamiento de una red de pagos y la concesión de licencias. Así que, a finales de 2020, pasamos de centrarnos en gestionar una red a tomar lo aprendido y aplicarlo a nuestros clientes como aceleradores de servicios para los clientes de nuestras instituciones financieras y proveedores de pagos.

Por ello, nos complace anunciar que recientemente (después de lidiar con muchos trámites burocráticos), ¡hemos puesto en código abierto el código que hay detrás de IBM World Wire! Estamos comprometidos con la comunidad del código abierto y con acelerar a nuestros clientes con lo que hemos aprendido. Puede encontrar el código aquí.