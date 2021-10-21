Los servicios financieros, los pagos y la racionalización de procesos ineficaces están en nuestra sangre. Por lo tanto, no es de extrañar que mi colega y colaborador de este artículo, Nitin Gaur y su equipo, abordaran lo impensable hace cuatro años al construir una red de pagos global que abordara las remesas y los pagos interbancarios.
Como si eso no fuera ya un reto suficiente, el equipo también lo diseñó para los distintos requisitos regulatorios y de cumplimiento con operaciones de pago robustas, con el objetivo de romper todas las mentalidades convencionales para volverse más abierto y transparente.
La pandemia ha obligado a muchas empresas y sectores a reevaluar sus estrategias, clientes y equipos. Nuestra red de pagos transfronteriza, también conocida como IBM World Wire, no era diferente. Analizamos más de cerca el panorama y las prioridades estratégicas de la puesta en funcionamiento de una red de pagos y la concesión de licencias. Así que, a finales de 2020, pasamos de centrarnos en gestionar una red a tomar lo aprendido y aplicarlo a nuestros clientes como aceleradores de servicios para los clientes de nuestras instituciones financieras y proveedores de pagos.
Por ello, nos complace anunciar que recientemente (después de lidiar con muchos trámites burocráticos), ¡hemos puesto en código abierto el código que hay detrás de IBM World Wire! Estamos comprometidos con la comunidad del código abierto y con acelerar a nuestros clientes con lo que hemos aprendido. Puede encontrar el código aquí.
Se trata de una red vanguardista de pagos transfronterizos que utiliza la red blockchain impulsada por Stellar. El valor fundamental de esta red es abordar el coste y la fricción en los pagos transfronterizos.
Como vía de pago alternativa, su objetivo es reducir los costes, eliminar las fricciones y garantizar la eficiencia en la liquidación. Comenzando con operadores de transferencias de dinero (MTOsMTO), esta red pretende expandirse a otros flujos de pago, incluyendo B2B, bancos y pagos corporativos.
Diseñamos el IBM World Wire original para reducir el coste y la fricción en los pagos transfronterizos. Estamos encantados de compartirlo con la comunidad de código abierto. He aquí un vistazo:
Esta red es un producto de pagos de interfaz de programación de aplicaciones (API) destinado a respaldar los servicios de transmisión de dinero de las instituciones financieras. Estos servicios de software utilizan la red blockchain y las API. IBM actúa como operador de red y aloja nodos de validación. Las transacciones entre los participantes se procesan de acuerdo con el algoritmo de consenso definido por la red blockchain.
Como operador de la red, IBM creó cuentas de red a nombre de los participantes y bajo su control, incluso para el intercambio de fondos y las transferencias de valor. Estas cuentas están designadas únicamente para su uso junto con los servicios de software de IBM. Los participantes se comunican entre sí e intercambian información, a través de la red blockchain, mediante el uso de la red para transferir valor entre ellos.
Los participantes pueden liquidar transacciones directamente entre ellos fuera de la red a través de una obligación digital, o dentro de la red mediante la transferencia de monedas virtuales u otros recursos digitales entre sus cuentas mediante asientos contables mantenidos dentro de la blockchain.
