Prevención de vulneraciones de datos: 5 formas en que la gestión de la superficie de ataque ayuda a mitigar los riesgos de costosas vulneraciones de datos

Las empresas pueden reducir de forma proactiva sus vulnerabilidades a una serie de ciberataques como ransomware, malware, phishing, credenciales comprometidas (como resultado de políticas de contraseñas deficientes) y accesos no autorizados, empleados por hackers. Pueden lograrlo gestionando y reduciendo activamente su superficie de ataque. IBM Security Randori Recon, una solución ASM desempeña un papel importante en su estrategia de protección de datos.

1. Encontrar sistemas no gestionados y activos de alto valor

La TI invisible (enlace externo a ibm.com) y la TI huérfana ocultan más cargas de trabajo, servidores, aplicaciones y otros activos de los equipos de seguridad de lo que creen. Dado que los hackers no limitan sus esfuerzos de vigilancia a lo que hay en su inventario, estos activos desconocidos le ponen en peligro.

Para ayudarle a encontrar y proteger los activos de alto valor que son más tentadores para los ataques, Randori Recon identifica las exposiciones de su organización con alta fidelidad y bajo impacto, manteniendo los falsos positivos bajo control y reduciendo la fatiga por alertas.

El US Open, uno de los eventos deportivos más concurridos del mundo, aprovecha la solución IBM Security Randori Recon para defender sus plataformas digitales, que son objeto de más de 40 millones de incidentes de seguridad durante el transcurso del torneo. Con Randori, el equipo realiza un análisis exhaustivo de la superficie de ataque, escaneando toda la red en busca de vulnerabilidades, incluidas las redes de terceros o adyacentes. Tras este reconocimiento de seguridad, Randori clasifica esas vulnerabilidades por su atractivo para los hackers, lo que permite al equipo priorizar su respuesta.

2. Identificación de vulnerabilidades explotables y configuraciones erróneas

Una mala visibilidad de su posición de riesgo externo puede prolongar su proceso de corrección de ataques. Encontrar paneles de gestión mal configurados, permisos de acceso caducados y otras vulnerabilidades inesperadas puede ser imposible con procesos manuales.

Las herramientas automatizadas de ASM como Randori Recon proporcionan a las organizaciones una visión completa de toda su superficie de ataque digital, mostrando posibles puntos de entrada, incluidos vectores de ataque que pueden eludir antivirus, firewall u otras defensas de seguridad, que los ciberdelincuentes podrían explotar.

3. Priorizar su riesgo cibernético

Aunque todas las vulnerabilidades son importantes, no todas son inmediatamente peligrosas o pueden verse comprometidas durante una vulneración de su perímetro digital. Cambiar su enfoque lejos del juego de la gestión de parches y concentrarse en las vulnerabilidades que representan el mayor riesgo para su organización puede ayudar.

Randori Recon descubre patrones y técnicas de ataque que tienen más probabilidades de ser explotados por un atacante del mundo real. Marca los activos de alto valor con su motor de priorización basado en el riesgo y crea una lista clasificada por pila de sus objetivos con más riesgo.

Al comprender su superficie de ataque, su organización puede priorizar las vulnerabilidades en función de su gravedad y su posible impacto empresarial.

4. Garantizar el cumplimiento de los procesos de seguridad

Desde los protocolos de gestión de acceso hasta las configuraciones de VPN y los flujos de trabajo de auditoría de firewall, los procesos de seguridad pueden quedarse atrás a medida que su organización crece o se adapta a las necesidades de un personal remoto.

Puede obtener conocimiento sobre si sus procesos de seguridad siguen el ritmo de su superficie de ataque en expansión mediante la monitorización continua de la superficie de ataque. Randori le permite obtener conocimiento en tiempo real sobre si sus procesos de seguridad se aplican de manera uniforme y mejorar su resiliencia.

ASM proporciona visibilidad de posibles puntos débiles y le ayuda a implementar controles de seguridad por capas. Al reforzar las distintas capas de su defensa, como la seguridad de la red, la seguridad de endpoints y los controles de acceso, puede reducir el riesgo de una vulneración de datos exitosa.

5. Proporcionar orientación para la corrección

Randori Recon le ayuda a mejorar su ciberresiliencia sugiriendo pasos de corrección.

Proporciona orientación en el producto sobre cómo dirigir vulnerabilidades específicas y reseñas detalladas de estrategias para ayudar a reducir su exposición general.

Con este conocimiento mejorado, puede distribuir sus recursos de manera más eficiente y centrarse en las vulnerabilidades críticas que plantean el mayor riesgo de una vulneración de datos.