¿Qué son los modelos ARIMA?

La estacionariedad puede ser confusa, por ejemplo, una serie temporal que tiene un comportamiento cíclico pero no una tendencia o estacionalidad sigue siendo estacionaria. Mientras los ciclos no tengan una duración fija, cuando observamos la serie no podemos saber dónde se producirán los picos y valles de los ciclos. Por lo general, una serie temporal estacionaria no tendrá patrones predecibles a largo plazo. Si se representaran los datos de la serie temporal en un gráfico lineal, tendrían un aspecto más o menos horizontal, con una varianza constante y sin picos ni caídas significativos.