La aparición de la IA generativa llevó a varias empresas destacadas a restringir su uso debido al mal manejo de datos internos sensibles. Según CNN, algunas empresas han impuesto prohibiciones internas sobre las herramientas de IA generativa mientras tratan de comprender mejor la tecnología, y muchas también han bloqueado el uso interno de ChatGPT.
Las empresas siguen aceptando a menudo el riesgo de utilizar datos internos cuando exploran modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), porque estos datos contextuales son los que permiten a los LLM pasar del conocimiento de propósito general al conocimiento específico del dominio. En el ciclo de desarrollo de la IA generativa o IA tradicional, la ingesta de datos sirve como punto de entrada. Aquí, los datos sin procesar que se adaptan a los requisitos de una empresa se pueden recopilar, preprocesar, enmascarar y transformar en un formato adecuado para LLM u otros modelos. Actualmente, no existe un proceso estandarizado para superar los desafíos de la ingesta de datos, pero la precisión del modelo depende de ello.
La ingesta de datos debe realizarse correctamente desde el principio, ya que su mala gestión puede dar lugar a una serie de nuevos problemas. La base del entrenamiento de datos en un modelo de IA es comparable a pilotar un avión. Si el ángulo de despegue se desvía un solo grado, es posible que aterrice en un continente completamente diferente de lo esperado.
Toda el pipeline de la IA generativa depende de los pipelines de datos que la potencian, por lo que es imperativo tomar las precauciones adecuadas.
IBM® DataStage simplifica la integración de datos mediante al combinación de varias herramientas, lo que le permite extraer, organizar, transformar y almacenar sin esfuerzo los datos necesarios para los modelos de entrenamiento de IA en una nube híbrida. Los profesionales de datos de todos los niveles pueden interactuar con la herramienta utilizando GUI no-code o accediendo a API con código personalizado guiado.
La nueva opción de tiempo de ejecución remota DataStage as a Service Anywhere proporciona flexibilidad para ejecutar sus transformaciones de datos. Le permite utilizar el motor paralelo desde cualquier lugar, lo que le proporciona un control sin precedentes sobre su ubicación. DataStage as a Service Anywhere se presenta como un contenedor ligero, lo que le permite ejecutar todas las capacidades de transformación de datos en cualquier entorno. Esto le permite evitar muchos de los escollos de una ingesta de datos deficiente a medida que ejecuta la integración, la limpieza y el preprocesamiento de datos dentro de su nube privada virtual. Con DataStage, usted mantiene un control total sobre la seguridad, la calidad de los datos y la eficacia, abordando todas sus necesidades de datos para iniciativas de IA generativa.
Aunque prácticamente no hay límites para lo que se puede lograr con la IA generativa, existen límites en los datos que utiliza un modelo, y esos datos también pueden marcar la diferencia.
