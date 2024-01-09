IBM® DataStage simplifica la integración de datos mediante al combinación de varias herramientas, lo que le permite extraer, organizar, transformar y almacenar sin esfuerzo los datos necesarios para los modelos de entrenamiento de IA en una nube híbrida. Los profesionales de datos de todos los niveles pueden interactuar con la herramienta utilizando GUI no-code o accediendo a API con código personalizado guiado.

La nueva opción de tiempo de ejecución remota DataStage as a Service Anywhere proporciona flexibilidad para ejecutar sus transformaciones de datos. Le permite utilizar el motor paralelo desde cualquier lugar, lo que le proporciona un control sin precedentes sobre su ubicación. DataStage as a Service Anywhere se presenta como un contenedor ligero, lo que le permite ejecutar todas las capacidades de transformación de datos en cualquier entorno. Esto le permite evitar muchos de los escollos de una ingesta de datos deficiente a medida que ejecuta la integración, la limpieza y el preprocesamiento de datos dentro de su nube privada virtual. Con DataStage, usted mantiene un control total sobre la seguridad, la calidad de los datos y la eficacia, abordando todas sus necesidades de datos para iniciativas de IA generativa.

Aunque prácticamente no hay límites para lo que se puede lograr con la IA generativa, existen límites en los datos que utiliza un modelo, y esos datos también pueden marcar la diferencia.