Conozca Simular, la startup que quiere construir ordenadores autónomos

¿Pueden los ordenadores volverse autónomos? Esa es la apuesta detrás de Simular, una startup que crea agentes de IA capaces de usar ordenadores como los humanos. IBM Think habló sobre ordenadores agentes con el CEO y cofundador de Simular, Ang Li, que trabajó en Google DeepMind y en la conducción autónoma de Baidu.

Según Li, cuando interactuamos con un ordenador, los humanos pasamos mucho tiempo haciendo un montón de movimientos inútiles. Por ejemplo, según un estudio que realizó con su equipo, el usuario medio pasa hasta cinco horas al día solo moviendo el ratón.

"El teclado y el ratón no son naturales", dijo en una entrevista con IBM Think. "Nuestra generación todavía está acostumbrada a eso, pero la anterior no, y tal vez la próxima tampoco". En cambio, dijo Li, deberíamos analizar el funcionamiento de los humanos para informar sobre la evolución de la IA. "La tecnología intenta crear algo que sea fácil de comunicar, como el habla, y trata de hacer que esta máquina se comporte como los humanos, para que podamos interactuar de una manera más natural".