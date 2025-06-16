Conozca Simular, la startup que quiere construir ordenadores autónomos

¿Pueden los ordenadores volverse autónomos? Esa es la apuesta detrás de Simular, una startup que crea agentes de IA capaces de usar ordenadores como los humanos. IBM Think habló sobre ordenadores agentes con el CEO y cofundador de Simular, Ang Li, que trabajó en Google DeepMind y en la conducción autónoma de Baidu.
Según Li, cuando interactuamos con un ordenador, los humanos pasamos mucho tiempo haciendo un montón de movimientos inútiles. Por ejemplo, según un estudio que realizó con su equipo, el usuario medio pasa hasta cinco horas al día solo moviendo el ratón.
"El teclado y el ratón no son naturales", dijo en una entrevista con IBM Think. "Nuestra generación todavía está acostumbrada a eso, pero la anterior no, y tal vez la próxima tampoco". En cambio, dijo Li, deberíamos analizar el funcionamiento de los humanos para informar sobre la evolución de la IA. "La tecnología intenta crear algo que sea fácil de comunicar, como el habla, y trata de hacer que esta máquina se comporte como los humanos, para que podamos interactuar de una manera más natural".
Simular prevé un futuro en el que los ordenadores funcionen como sistemas totalmente autónomos. "Todo el mundo piensa que la AGI [inteligencia artificial general] actúa como robots humanoides, coches autónomos", dijo Li. "Creo que es definitivamente una de las direcciones, pero ¿y si los ordenadores pudieran hacer todo el trabajo que yo hago? Eso ya es inteligencia a nivel humano”. Li cree que esto es posible ahora, gracias a avances tecnológicos como los marcos de código abierto y los sistemas multiagente.
Simular se lanzó en macOS a principios de esta primavera como un navegador nativo, con el objetivo de hacerse cargo de las tareas más mundanas y repetitivas que pueden atascar a las personas en un trabajo que no es satisfactorio o sin impacto. En lugar de ejecutarse en la nube, el agente de Simular se ejecuta localmente a través de un navegador WebKit nativo, operando de forma autónoma entre bastidores y permitiendo a los usuarios intervenir en cualquier momento.
En la visión de Li, los humanos permanecerán al tanto y coexistirán con los agentes. "Los agentes siguen cometiendo muchos errores, por lo que es importante que los humanos tengan la capacidad de intervenir de inmediato", dijo. "Es como el director general de una empresa. Si quieres enviar un cheque de pago o enviar dinero a otra empresa, siempre necesitas que alguien firme, ¿verdad?".
La navegación con agentes es un espacio abarrotado y la competencia se está intensificando este año. The Browser Company acaba de abrir Dia, su propia versión de la navegación con agentes, para los usuarios de su antiguo producto estrella, Arc.
“La IA va a cambiar nuestra manera de interactuar con el ordenador y las cosas para las que recurrimos a él”, dijo Josh Miller, CEO de The Browser Company, en un podcast reciente..
En enero, OpenAI lanzó Operator, un agente autónomo para tareas basadas en navegador. Unas semanas después, Perplexity adelantó su propio navegador de IA, Comet, que aún no se ha lanzado. “La razón por la que estamos desarrollando el navegador es que podría ser la mejor manera de crear agentes”, dijo el CEO de Perplexity, Aravind Srinivas, en una entrevista. con The Verge el pasado mes de abril.
Li, que publicó un artículo con este equipo el otoño pasado sobre un marco agéntico abierto que utiliza los ordenadores como un humano, ve que el ritmo de la innovación de la IA agéntica avanza rápidamente. "Creo que es bueno que más gente esté trabajando en esto", dijo.
Está convencido de que los humanos, en un futuro próximo, simplemente podrán centrarse en la innovación creativa. "Si la tecnología es lo suficientemente buena, todos llevarán una caja pequeña, o algo aún más pequeño", dijo. "Entonces [usted] simplemente hablará con la caja, y la caja hará el trabajo por usted. No tendrá que mirar las pantallas. Ese es el futuro que veo".
