"Era importante que nuestro departamento utilizara el hackathon y la experiencia de IBM Consulting y Microsoft para explorar cómo la IA y la automatización podrían aumentar la eficiencia de nuestros trabajadores itinerantes", dijo John Harrison, Director de TI, Departamento del Estado de Nueva Jersey de Asuntos Comunitarios, que desarrolló una de las soluciones ganadoras, "Checkmate".

En asociación con IBM, el cliente creó Checkmate para abordar el desafío de la entrada de datos tradicional para los trabajadores itinerantes del Departamento de Asuntos Comunitarios del Estado de Nueva Jersey, como los inspectores de aplicación de códigos que promueven la seguridad pública. La solución utilizaba una serie de agentes de IA construidos con Microsoft Azure AI e integrados con Microsoft Dynamics 365 (D365) y Power Automate.

Checkmate mostró cómo los usuarios podían capturar y compartir los hallazgos en tiempo real de manera más eficiente y, al mismo tiempo, garantizar las acciones de seguimiento oportunas. La solución permite la interacción conversacional entre los inspectores de seguridad pública y la IA generativa mediante la función Speech to Text. Durante estas interacciones, Checkmate tomará las aportaciones de los inspectores y las analizará con el texto del libro de códigos y otros elementos de datos para recomendar citas u otros cursos de acción. Una vez finalizada la inspección, los elementos de IA agéntica, como el reconocimiento de intenciones y contextos, crearán el registro de inspección en D365 para el inspector.

En general, Checkmate tiene como objetivo aumentar la eficiencia de los empleados en el campo, apoyar un mejor cumplimiento en todo el departamento al tiempo que reduce los errores humanos, hacer que el proceso de inspección sea más eficiente y, en resumen, promover la seguridad pública. "La solución impulsada por IA no solo se integrará en toda nuestra pila tecnológica para mejorar nuestros procesos empresariales diarios, sino que también respalda un mejor cumplimiento, reduce los errores manuales y permite a nuestro equipo trabajar de forma más inteligente y tomar medidas más rápidas sobre sus hallazgos”, dijo Harrison.

Otro proyecto ganador provino del Departamento de Seguridad Infantil (DCS) del Estado de Arizona y se centró en la creación de una solución de IA agentiva para ayudar a transformar los servicios de bienestar infantil y responder mejor a las necesidades de las familias a las que sirven. Aprovechando la pila de IA de Microsoft, la solución del equipo pretende mejorar los procesos de identificación, seguimiento y envío de servicios del departamento para mejorar la precisión de sus informes y ayudar a garantizar registros de servicio fiables. Informes fiables y registros de servicio son clave para ayudar a apoyar la toma de decisiones de los trabajadores de caso y ayudar al departamento a asegurar y maximizar la financiación crítica basándose en un seguimiento preciso de los servicios basados en la comunidad.

"El equipo de IBM Consulting nos ayudó a implementar soluciones clave de IA generativa de Microsoft que han mejorado significativamente la eficiencia de los asistentes sociales, lo que les permite centrarse en lo que realmente importa: ayudar a las familias", afirma Frank Sweeney, director de sistemas de información del Departamento de Servicios a la Infancia del Estado de Arizona.