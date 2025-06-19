Este artículo se ha escrito con contribuciones de Narayanan Alampallam, director de desarrollo de socios globales de Microsoft, y Srinivasan Venkatarajan, director de negocios de socios globales (datos e IA) de Microsoft.
¿Pueden convertirse los casos de uso de la IA agéntica en soluciones para el mundo real? Más de 900 participantes así lo creen.
IBM Consulting y Microsoft organizaron su tercer hackathon anual con la participación de clientes y equipos de IBM la primavera pasada. El tema central de este año: la IA agéntica. Con la experiencia de IBM Consulting y Microsoft, el hackathon brindó a las organizaciones la oportunidad de construir un caso de uso específico, experimentar y desarrollar una solución verdaderamente innovadora impulsada por la IA, lista para aportar valor empresarial.
En distintos sectores, está claro que muchos líderes empresariales han centrado su atención —e inversiones— en los agentes de IA. El estudio global de CEO de IBM Institute for Business Value de este año reveló que el 61 % de los CEO afirman que hoy en día están adoptando activamente agentes de IA y preparándose para implementarlos a escala. Sin embargo, las organizaciones tienen dificultades para desarrollar talento, priorizar casos de uso y probar las capacidades y la gobernanza.
Al reconocer estos desafíos, IBM Consulting y Microsoft diseñaron el hackathon para proporcionar a los participantes las tecnologías, la experiencia, el entorno de experimentación estructurado y el soporte práctico necesarios para superar estas barreras de desarrollo e implementación.
"Era importante que nuestro departamento utilizara el hackathon y la experiencia de IBM Consulting y Microsoft para explorar cómo la IA y la automatización podrían aumentar la eficiencia de nuestros trabajadores itinerantes", dijo John Harrison, Director de TI, Departamento del Estado de Nueva Jersey de Asuntos Comunitarios, que desarrolló una de las soluciones ganadoras, "Checkmate".
En asociación con IBM, el cliente creó Checkmate para abordar el desafío de la entrada de datos tradicional para los trabajadores itinerantes del Departamento de Asuntos Comunitarios del Estado de Nueva Jersey, como los inspectores de aplicación de códigos que promueven la seguridad pública. La solución utilizaba una serie de agentes de IA construidos con Microsoft Azure AI e integrados con Microsoft Dynamics 365 (D365) y Power Automate.
Checkmate mostró cómo los usuarios podían capturar y compartir los hallazgos en tiempo real de manera más eficiente y, al mismo tiempo, garantizar las acciones de seguimiento oportunas. La solución permite la interacción conversacional entre los inspectores de seguridad pública y la IA generativa mediante la función Speech to Text. Durante estas interacciones, Checkmate tomará las aportaciones de los inspectores y las analizará con el texto del libro de códigos y otros elementos de datos para recomendar citas u otros cursos de acción. Una vez finalizada la inspección, los elementos de IA agéntica, como el reconocimiento de intenciones y contextos, crearán el registro de inspección en D365 para el inspector.
En general, Checkmate tiene como objetivo aumentar la eficiencia de los empleados en el campo, apoyar un mejor cumplimiento en todo el departamento al tiempo que reduce los errores humanos, hacer que el proceso de inspección sea más eficiente y, en resumen, promover la seguridad pública. "La solución impulsada por IA no solo se integrará en toda nuestra pila tecnológica para mejorar nuestros procesos empresariales diarios, sino que también respalda un mejor cumplimiento, reduce los errores manuales y permite a nuestro equipo trabajar de forma más inteligente y tomar medidas más rápidas sobre sus hallazgos”, dijo Harrison.
Otro proyecto ganador provino del Departamento de Seguridad Infantil (DCS) del Estado de Arizona y se centró en la creación de una solución de IA agentiva para ayudar a transformar los servicios de bienestar infantil y responder mejor a las necesidades de las familias a las que sirven. Aprovechando la pila de IA de Microsoft, la solución del equipo pretende mejorar los procesos de identificación, seguimiento y envío de servicios del departamento para mejorar la precisión de sus informes y ayudar a garantizar registros de servicio fiables. Informes fiables y registros de servicio son clave para ayudar a apoyar la toma de decisiones de los trabajadores de caso y ayudar al departamento a asegurar y maximizar la financiación crítica basándose en un seguimiento preciso de los servicios basados en la comunidad.
"El equipo de IBM Consulting nos ayudó a implementar soluciones clave de IA generativa de Microsoft que han mejorado significativamente la eficiencia de los asistentes sociales, lo que les permite centrarse en lo que realmente importa: ayudar a las familias", afirma Frank Sweeney, director de sistemas de información del Departamento de Servicios a la Infancia del Estado de Arizona.
El hackathon de este año contó con más de 900 participantes, un récord en comparación con años anteriores, con 225 equipos de hackathon que abarcan clientes de 25 países diferentes en sectores como bienes de consumo, comercio minorista y moda, sanidad, hostelería, industria y manufactura, y gobiernos estatales y locales. Al final del evento de ocho semanas, se enviaron más de 200 soluciones prototipo para su evaluación por parte de un panel de expertos de IBM.
"El IBM–Microsoft Agentic AI Hackathon muestra cómo la IA agentiva, combinada con una profunda colaboración en los sectores y el poder de Microsoft Azure AI Foundry, permite la experimentación rápida, la prueba de valor, al tiempo que allana el camino para soluciones escalables que abordan las necesidades empresariales del mundo real", dijo Piyush Mangalick, Vicepresidente y Jefe de ingeniería aplicada de CoreAI en Microsoft.
Además de los clientes, los equipos globales de empleados de IBM también participaron en el hackathon de este año para desarrollar sus propias soluciones únicas de inteligencia artificial. Los equipos ganadores de IBM utilizaron las herramientas y servicios de IA agentiva de Microsoft para crear soluciones que abordaran las necesidades empresariales, como la transformación de las operaciones bancarias, la optimización de la producción y planificación de la cadena de suministro y la creación de un asesor digital inteligente para las experiencias de compra del consumidor, con cada solución con el potencial de ser escalado como un activo repetible para los clientes.
"El conocimiento colectivo y el crecimiento de los activos que presenciamos y aprovechamos es enorme", escribió Sumeet Parashar, socio asociado y líder de ofertas de integración de IA de IBM Consulting, en una publicación de LinkedIn. Los participantes "[probaron] los límites de la tecnología, la creación de patrones y los activos de código para casos de uso, el gobierno de la IA y todos los aspectos de la adopción de la IA".
La práctica de IBM Consulting en Microsoft se basa en una asociación de varios años destinada a ofrecer resultados empresariales a los clientes que navegan por complejas transformaciones de la IA, la nube y la seguridad. IBM cuenta con más de 33.000 profesionales certificados por Microsoft que se complementan con las capacidades en nuestra plataforma de entrega con IA, IBM Consulting Advantage, para ofrecer un valor mejor y más rápido a los clientes.
