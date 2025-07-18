Con el lanzamiento la semana pasada de Comet, su nuevo navegador web, la empresa de inteligencia artificial Perplexity se enfrenta a un nuevo reto: reinventar la forma en que los usuarios habituales interactúan con internet. Apenas una semana después, la demanda de Comet ya es bastante alta, según el CEO de Perplexity, Aravind Srinivas.
Actualmente disponible para los suscriptores de Perplexity Max, Comet se lanzará por invitación durante las próximas semanas, dando prioridad a quienes se encuentran en una lista de espera cada vez más larga. "La demanda [de invitaciones] a Comet me recuerda al lanzamiento inicial de Gmail", escribió Srinivas en LinkedIn. "Era un producto increíble y, aunque Comet aún no está al mismo nivel, es genial que Perplexity haya creado algo que la gente quiere tanto".
Esta semana, Perplexity invitó a IBM Think a probar el navegador de primera mano. Me hice dos preguntas: ¿hasta qué punto puede Comet cumplir con lo que le pido? y ¿tiene realmente el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con internet hoy en día?
Primero, ¿qué es Comet? A primera vista, parece el hijo de un navegador tradicional y de la página de aterrizaje de Perplexity. Los usuarios pueden escribir direcciones, aunque, tras años de usar la barra de pestañas de Google Chrome, puede resultar extrañamente desconcertante no depender de ella para enlaces y navegación. Si usted es uno de los 22 millones de usuarios activos de Perplexity, el cuadro de instrucción situado en el centro de la pantalla le resultará familiar al instante.
Escriba una consulta y verá que Comet busca, piensa y ejecuta la solicitud, además de ofrecer acciones de seguimiento o preguntas relacionadas. Al igual que el operador de OpenAI o las características de investigación, esta interactividad brinda a los usuarios más control, dijo Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM, en una entrevista con IBM Think.
Entonces, ¿qué puede hacer Comet por nosotros que sus navegadores predecesores no puedan? Según Perplexity, Comet puede ejecutar flujos de trabajo completos, teniendo en cuenta el contexto del usuario.
Probamos Comet en varias tareas cotidianas después de vincularlo a Gmail, Google Calendar y nuestros sitios web favoritos. Obtener los correos electrónicos directamente desde el navegador era fácil, solo tiene que pedirle que lo haga. Le pedí a Comet que me mostrara los correos electrónicos de un próximo viaje y lo hizo... a veces.
Comet puede ejecutar tareas como encontrar y reservar un restaurante. Incluso puede enviar un correo electrónico utilizando Gmail, como hizo con mi marido, y me encantó descubrir que no había forma de saber que no lo había escrito yo. Darle al navegador instrucciones generales como “busca un restaurante y resérvalo” y verlo actuar en mi nombre fue igualmente impresionante. Ya fuera para consultar artículos en Amazon, hacer reservas o incluso navegar por el famoso y complicado sistema de reservas de trenes de Francia, cuando Comet funcionaba correctamente, parecía el comienzo de una nueva era en las búsquedas.
"El navegador funcionará bien en los escenarios habituales, pero habrá sido entrenado para ello. Reservar un vuelo, un restaurante... Esos son los ejemplos típicos que se dan todo el tiempo", dijo Hay, señalando que Comet podría comportarse de manera diferente en distintas tareas.
Comet no siempre lo hace bien: en un momento, intenté darle una instrucción al navegador para que reservara una mesa para un amigo mío y para mí, y terminó enviando un correo electrónico a un contacto diferente.
Al estar basado en la IA, Comet también refuerza comportamientos que ya hemos visto con la búsqueda por IA. Dado que los motores de búsqueda con IA tienden a resumir la información en lugar de redirigir a los usuarios a sitios externos, es más probable que las personas permanezcan en la misma página, lo que algunos denominan búsqueda "sin clics". Y, efectivamente, informes recientes muestran que los porcentajes de clics son más bajos con las herramientas de búsqueda con IA.
Con Comet de Perplexity, también puede "chatear" con el contenido de una página de destino, haciendo preguntas al navegador sobre lo que se muestra. Incluso traducirá el contenido automáticamente si está en un idioma diferente al que ha estado utilizando. Si bien son útiles, estas características plantean dudas sobre la monetización y la publicidad.
"Cambia el SEO para siempre", dijo Hay. "Estamos acostumbrados a que el SEO sea sinónimo de búsqueda, palabras clave y llegar a una página de destino. Ahora estamos entrando en este mundo de la IA y el SEO. ¿Cómo es que esa página de destino es ahora relevante? ¿Hay alguna página de inicio diseñada para navegar por Comet?"
Por supuesto, Perplexity no es la única empresa de tecnología que intenta crear un navegador realmente diseñado para la IA y, nos atrevemos a decir, desafiar a Chrome de Google o Safari de Apple. The Browser Company lanzó recientemente su navegador agente Dia, y Opera Neon promete ayudar a sus usuarios y actuar en su nombre. Reuters informó que OpenAI también está desarrollando su propio navegador, con planes de integrar los propios productos de IA de la compañía, como su agente, Operator.
Pero, ¿será suficiente para convencer a los usuarios que llevan años utilizando Chrome y Safari? Google y Apple aún poseen casi el 85 % del tráfico mundial de navegadores. "Estamos acostumbrados a ir a Google: escribir, pulsar y 'buscar', hacer clic", dijo Hay. "Me pregunto si la gente se descargará el navegador en primer lugar". Queda por ver si el atractivo de la IA agéntica será lo suficientemente fuerte como para romper el hábito.
