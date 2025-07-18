Al estar basado en la IA, Comet también refuerza comportamientos que ya hemos visto con la búsqueda por IA. Dado que los motores de búsqueda con IA tienden a resumir la información en lugar de redirigir a los usuarios a sitios externos, es más probable que las personas permanezcan en la misma página, lo que algunos denominan búsqueda "sin clics". Y, efectivamente, informes recientes muestran que los porcentajes de clics son más bajos con las herramientas de búsqueda con IA.

Con Comet de Perplexity, también puede "chatear" con el contenido de una página de destino, haciendo preguntas al navegador sobre lo que se muestra. Incluso traducirá el contenido automáticamente si está en un idioma diferente al que ha estado utilizando. Si bien son útiles, estas características plantean dudas sobre la monetización y la publicidad.

"Cambia el SEO para siempre", dijo Hay. "Estamos acostumbrados a que el SEO sea sinónimo de búsqueda, palabras clave y llegar a una página de destino. Ahora estamos entrando en este mundo de la IA y el SEO. ¿Cómo es que esa página de destino es ahora relevante? ¿Hay alguna página de inicio diseñada para navegar por Comet?"

Por supuesto, Perplexity no es la única empresa de tecnología que intenta crear un navegador realmente diseñado para la IA y, nos atrevemos a decir, desafiar a Chrome de Google o Safari de Apple. The Browser Company lanzó recientemente su navegador agente Dia, y Opera Neon promete ayudar a sus usuarios y actuar en su nombre. Reuters informó que OpenAI también está desarrollando su propio navegador, con planes de integrar los propios productos de IA de la compañía, como su agente, Operator.

Pero, ¿será suficiente para convencer a los usuarios que llevan años utilizando Chrome y Safari? Google y Apple aún poseen casi el 85 % del tráfico mundial de navegadores. "Estamos acostumbrados a ir a Google: escribir, pulsar y 'buscar', hacer clic", dijo Hay. "Me pregunto si la gente se descargará el navegador en primer lugar". Queda por ver si el atractivo de la IA agéntica será lo suficientemente fuerte como para romper el hábito.