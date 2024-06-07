Código abierto, riesgos abiertos: los crecientes peligros de la IA generativa no regulada

Por ahora, una de las pocas cosas que frenan a los actores maliciosos son las barreras de seguridad que los desarrolladores han establecido para proteger sus modelos de IA contra el uso indebido. ChatGPT no generará conscientemente un correo electrónico de phishing, y Midjourney no creará imágenes abusivas. Sin embargo, estos modelos pertenecen a ecosistemas totalmente de código cerrado, en los que los desarrolladores que están detrás de ellos tienen el poder de dictar para qué se pueden utilizar y para qué no.

Solo dos meses después de su lanzamiento, ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios. Desde entonces, miles de usuarios han intentado superar sus barreras de seguridad y emplear "jailbreak" para hacer lo que quisieran, con distintos grados de éxito.

El auge imparable de los modelos de código abierto hará que estas barreras queden obsoletas de todos modos. Aunque el rendimiento suele estar por detrás del de los modelos de código cerrado, no hay duda de que los modelos de código abierto mejorarán. La razón es sencilla: los desarrolladores pueden usar los datos que quieran para entrenarlos. En el lado positivo, esto puede promover la transparencia y la competencia al tiempo que apoya la democratización de la IA, en lugar de dejarla únicamente en manos de las grandes corporaciones y los reguladores.

Sin embargo, sin barreras, la IA generativa es la próxima frontera en el cibercrimen. Las IA no autorizadas como FraudGPT y WormGPT están ampliamente disponibles en los mercados de la dark web. Ambos se basan en el modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) de código abierto GPT-J desarrollado por EleutherAI en 2021.

Los actores maliciosos también están utilizando sintetizadores de imágenes de código abierto como Stable Diffusion para construir modelos especializados capaces de generar contenidos abusivos. El contenido de vídeo generado por IA está a la vuelta de la esquina. Actualmente, sus capacidades solo están limitadas por la disponibilidad de modelos de código abierto de alto rendimiento y la considerable potencia de procesamiento necesaria para ejecutarlos.