Los informes ESG se han generalizado: ahora que el riesgo ESG es un riesgo de inversión, es fundamental evaluar y divulgar el rendimiento ESG a medida que nos adentramos en la transición hacia una baja emisión de carbono. Y tras la pandemia de COVID-19, que ha causado pérdidas por valor de billones de dólares en todo el mundo, la necesidad de que las empresas den prioridad a la sostenibilidad es más importante que nunca. Larry Fink, de BlackRock, ha descrito la reasignación de capital hacia empresas centradas en la sostenibilidad como un "cambio tectónico".
Aunque todas las métricas ESG son importantes, la "E" presenta la mayor amenaza existencial, es la más difícil técnicamente de medir y mejorar, y es el área donde más se necesita tecnología. Se estima que en la década de 2020 se invertirán 3,4 billones de dólares en energía renovable. Las empresas informan cada vez más sobre su rendimiento en materia de métricas ESG y se han realizado numerosas promesas de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. Aunque estos son pasos en la dirección correcta, los compromisos públicos representan la parte más sencilla de la ecuación. El verdadero trabajo comienza cuando se logran reducciones de emisiones. En este artículo, centraremos la atención en la transición a las energías renovables, examinando las diferentes opciones disponibles para los compradores corporativos, identificando las ventajas y limitaciones de cada una y describiendo cómo el software puede respaldar la contabilidad de las energías renovables.
La generación de energía renovable in situ es una solución local que ofrece a las empresas una serie de ventajas. La instalación de equipos para captar la energía del sol, el viento, el agua u otras fuentes de energía renovables es cada vez más rentable para las empresas y ofrece periodos de amortización cortos. Además de ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, también pueden obtener rendimientos significativos de su inversión gracias a varios incentivos de gobierno, que obviamente varían según la localidad. En EE. UU., estos incentivos incluyen créditos fiscales a la inversión, medidas de incentivos basados en el rendimiento (PBI) y préstamos de financiación de energía limpia evaluados por la propiedad (PACE).
Con acceso directo, los proyectos de generación in situ también ofrecen a las empresas una mejor calidad de energía y fiabilidad del suministro, además de una protección frente a los riesgos financieros que conlleva un fallo en la red. El apagón de Texas en febrero, que se calcula que costó al estado más de 100 000 millones de dólares, pone de relieve las enormes pérdidas financieras que pueden derivarse de un corte de electricidad y de la dependencia de la red.
Sin embargo, dado que la generación de energía renovable puede ir desde excedente hasta insuficiente, la generación in situ requiere un almacenamiento fiable y a largo plazo para que la energía excedente pueda almacenarse en los momentos de pico de producción y distribuirse en los momentos de mayor demanda. El almacenamiento en baterías y el hidrógeno verde ofrecen soluciones para el almacenamiento de energía renovable, pero ambos tienen que ampliarse para ser más competitivos en cuanto a costes.
Muchas empresas de servicios ofrecen a las empresas la opción de pagar una prima por la garantía de que la electricidad comprada se genera a partir de una fuente renovable, respaldada por un "certificado de atributo energético". La prima pagada suele ser pequeña y cubre el aumento de los costes en los que incurre la empresa de servicios al añadir energía verde a su combinación de generación de energía.
Los servicios suelen vender energía verde en bloque, que es una cantidad fija de energía (a menudo 100 kWh de electricidad 100 % renovable vendida por un precio mensual fijo). Las empresas pueden comprar tantos bloques como necesiten. Otra opción de compra es el porcentaje de uso. En este modelo, las empresas compran energía verde en una cantidad basada en un porcentaje fijo de su consumo mensual de electricidad. Esto permite a las empresas comprar energía mezclada, verde y convencional.
Una ventaja de comprar energía verde de un servicio es que las empresas no necesitan gestionar ni retirar los certificados que facilitan la implementación. Por otro lado, la compra de energía verde puede plantear problemas de costes, ya que su empresa depende de las opciones de suministro disponibles y del entorno normativo local. Si su empresa compra energía verde a una empresa de servicios públicos por primera vez, conocer el mercado y las opciones disponibles requerirá tiempo y esfuerzo, aunque estos costes disminuirán a medida que adquiera experiencia con el procedimiento de compra.
Los PPA son acuerdos a largo plazo que las empresas hacen con los productores de electricidad que definen la cantidad de electricidad que se suministrará, el precio, la duración del acuerdo y otros detalles más específicos, como problemas de transmisión, crédito y seguros. Estos acuerdos son críticos para el éxito de las centrales solares y los parques eólicos, ya que garantizan un flujo de ingresos a largo plazo para el proyecto. Al ir directamente al productor de energía, se elimina la capa de comercio minorista, lo que da a las empresas ahorros significativos (y pueden controlar la fuente de la energía renovable que compran).
Por otro lado, como consumo de la energía producida, las empresas asumen la responsabilidad de equilibrar la red, por lo que los PPA exigen que las empresas midan y gestionen su consumo de energía. Además, la firma de un contrato de compra puede ser un procedimiento largo y costoso que requiere la participación de empresas de contabilidad y asesoramiento.
Al igual que la generación renovable in situ, las empresas que firmen PPA también necesitarán energía respaldada por un componente de carga base debido a la naturaleza intermitente de la energía renovable. Sin el almacenamiento en baterías necesario para gestionar los periodos de escasez, es posible que las empresas tengan que contratar un acuerdo de compra de energía (PPA) con intermediario, en el que una empresa de servicios intermediaria transfiere la energía de un proyecto de energía renovable y la "transfiere" a la empresa en su punto de entrada, a cambio de un coste.
Los PPA no son solo para empresas multinacionales. La tecnología blockchain ha hecho posible que los grandes contratos se dividan en unidades más pequeñas. Básicamente, no hay límite en lo pequeñas que pueden ser las unidades de energía ni en la duración del tiempo. Con un mercado secundario para los PPA, esto significa ahora que las empresas pueden revender su acuerdo energético si cambian sus necesidades energéticas.
Esta opción, que a menudo se pasa por alto, puede ser posible si ya hay una cantidad considerable de energía renovable en la red. Esto suele ocurrir cuando un regulador ha establecido un sistema de cuotas de energía renovable que garantiza que una proporción específica del consumo de energía anual debe ser renovable. Las empresas pueden entonces atribuirse el mérito de su compra si la cuota de energía renovable está respaldada por un sistema de certificados.
Este modelo ofrece una opción muy rentable para las empresas, ya que la presión sobre las empresas de servicios públicos para que cumplan una cuota de energía renovable les proporciona un fuerte incentivo para ofrecer precios más bajos. Si las sanciones por incumplimiento de las cuotas son altas para las empresas de servicios, esto ejerce aún más presión y ayuda a garantizar precios más bajos para los compradores de energía renovable. Merece la pena investigar bien y ver si esta opción es una posibilidad para su empresa.
Los REC son otra opción de compra de energía renovable para las empresas. Certifican que el portador posee un MWh de electricidad generada a partir de energía renovable. Una vez que el proveedor de energía inyecta la energía en la red, los REC recibidos pueden desagregarse y venderse en el mercado libre, lo que permite venderlos como créditos de carbono para compensar las emisiones.
Para las empresas, la implementación de los REC es fácil y rentable, ya que hay un exceso en el mercado. Sin embargo, los REC han recibido críticas porque una empresa puede comprar REC mientras continúa usando combustibles fósiles y afirma que sus operaciones son renovables, aunque en realidad no estén reduciendo sus emisiones. En esencia, el comercio de REC envía solo una señal de mercado muy contundente, de que en algún momento se construyó un proyecto de energía renovable.
Para evitar enviar señales de mercado engañosas, las empresas pueden obtener información específica sobre las características temporales y espaciales de los REC que compran, pero esto requiere una planificación y recursos adicionales para su implementación. Por ejemplo, empresas como Google están haciendo un esfuerzo adicional para adaptar la energía limpia a su perfil de carga, creando un vínculo entre la generación y el uso de cada kilovatio-hora siempre que sea posible. Una forma en la que Google lo hace es en sus centros de datos, donde traslada el trabajo no urgente a los momentos en que la energía renovable alcanza su máxima capacidad de generación en la red que los alimenta.
Los requisitos de presentación de informes de sostenibilidad siguen evolucionando y se hacen más detallados y exigentes, especialmente para las empresas que rinden cuentas a varios stakeholders en varios marcos. Medir el impacto de la compra de energía renovable es especialmente complejo, especialmente si una empresa busca tomar una posición de liderazgo y enviar una señal de mercado fuerte adaptando la energía renovable a su perfil de carga (lo que hace crítico que se disponga de una base sólida de datos).
El Protocolo de GEI proporciona una guía de Alcance 2 para las empresas que disponen de un sistema fiable de compra de electricidad renovable. Su método de emisiones basado en el mercado, introducido en 2015, permite a las empresas solicitar crédito por sus compras de electricidad renovable y, al mismo tiempo, evitar cualquier subnotificación o exageración. Este método instruye a las empresas a aplicar un factor de emisión cero a sus compras de energía renovable y a contratar factores de emisión específicos para PPA y REC si están disponibles. También permite a las organizaciones tomar el control de su propia combinación de tipos de combustible eléctrico y no tener que depender de la media de la red. La plataforma de software de IBM Envizi soporta tanto el método de cálculo de emisiones basado en la ubicación como el basado en el mercado.
En última instancia, es fundamental que las organizaciones adopten una plataforma robusta de gestión de datos e informes que respalde cualquier requisito de auditoría y permita a todos los equipos de la empresa revisar frecuentemente el rendimiento desde diferentes perspectivas. El software de elaboración de informes ESG debe ser una parte esencial de la kit de herramientas de su empresa para gestionar y medir el impacto de su compra de energía renovable en el camino hacia el cero neto.
