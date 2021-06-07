Los PPA son acuerdos a largo plazo que las empresas hacen con los productores de electricidad que definen la cantidad de electricidad que se suministrará, el precio, la duración del acuerdo y otros detalles más específicos, como problemas de transmisión, crédito y seguros. Estos acuerdos son críticos para el éxito de las centrales solares y los parques eólicos, ya que garantizan un flujo de ingresos a largo plazo para el proyecto. Al ir directamente al productor de energía, se elimina la capa de comercio minorista, lo que da a las empresas ahorros significativos (y pueden controlar la fuente de la energía renovable que compran).

Por otro lado, como consumo de la energía producida, las empresas asumen la responsabilidad de equilibrar la red, por lo que los PPA exigen que las empresas midan y gestionen su consumo de energía. Además, la firma de un contrato de compra puede ser un procedimiento largo y costoso que requiere la participación de empresas de contabilidad y asesoramiento.

Al igual que la generación renovable in situ, las empresas que firmen PPA también necesitarán energía respaldada por un componente de carga base debido a la naturaleza intermitente de la energía renovable. Sin el almacenamiento en baterías necesario para gestionar los periodos de escasez, es posible que las empresas tengan que contratar un acuerdo de compra de energía (PPA) con intermediario, en el que una empresa de servicios intermediaria transfiere la energía de un proyecto de energía renovable y la "transfiere" a la empresa en su punto de entrada, a cambio de un coste.

Los PPA no son solo para empresas multinacionales. La tecnología blockchain ha hecho posible que los grandes contratos se dividan en unidades más pequeñas. Básicamente, no hay límite en lo pequeñas que pueden ser las unidades de energía ni en la duración del tiempo. Con un mercado secundario para los PPA, esto significa ahora que las empresas pueden revender su acuerdo energético si cambian sus necesidades energéticas.