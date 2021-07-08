¿Por qué utilizar la minería de procesos?

La minería de procesos aplica algoritmos a conjuntos de datos de registro propios de los sistemas de TI. La granularidad de los datos de registro (de fina a gruesa) determina la facilidad con la que se pueden analizar y aprovechar (los datos gruesos son más fáciles de analizar y aprovechar que los datos finos).

Un enfoque de minería de procesos multisistema podría incluir datos de eventos de toda una organización. Por lo tanto, es posible que las fuentes de datos sean tanto sistemas (por ejemplo, planificación de riesgos empresariales o ERP y gestión de la relación con el cliente o CRM) como departamentos (por ejemplo, recursos humanos).

¿Qué es un registro de eventos?

Retrocedamos y veamos nuestra fuente: el registro de eventos. Un registro de eventos es un registro digital que ayuda a las organizaciones a comprender lo que está sucediendo dentro de una red. En muchos aspectos, es como una instantánea que capta un momento o una acción concreta.

Otra forma sencilla de verlo: algo ocurrió (un evento) en un momento determinado (marca de tiempo). Adjunto a esa fecha y hora puede haber información útil adicional. Por ejemplo, alguien intenta iniciar sesión en una aplicación SaaS y no lo consigue. Además del evento y la marca de tiempo, habría un incidente asociado al registro. Junto con el análisis y las visualizaciones que puede proporcionar la tecnología de minería de procesos, el registro de eventos puede ayudar a pintar una imagen más completa de lo que ocurrió en una transacción compleja.