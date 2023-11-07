Desbloquee todo el potencial de la IA generativa con la automatización inteligente

Para los líderes empresariales que exploran formas de aplicar la IA generativa dentro de sus empresas, puede resultar difícil discernir por dónde empezar, qué se puede escalar fácilmente y qué generará el mayor ROI. Pero la respuesta puede ser mucho más sencilla de lo que parece: la automatización. Cuando la IA se integra en la tecnología de automatización, se denomina “automatización inteligente” y es una forma muy eficaz para que las empresas pongan a trabajar la IA generativa.
El IBM® Institute for Business Value publicó recientemente su último estudio global, “Seizing the AI and automation opportunity”, un análisis de 2000 entrevistas con ejecutivos de todos los sectores, que revela que los líderes del equipo directivo están reconociendo los beneficios operativos y, en última instancia, financieros de automatización inteligente. Según el informe, un sorprendente 92 % de los ejecutivos encuestados espera digitalizar los flujos de trabajo de su organización y aprovechar la automatización con IA para 2026.
A medida que las empresas realizan esfuerzos de transformación digital e integran datos y tecnología en todas sus operaciones y procesos, crean la oportunidad de automatizar iniciativas comerciales, por pequeñas o grandes que sean, como tareas administrativas, flujos de trabajo, monitorización e integración entre plataformas. Al mismo tiempo, la transformación digital también aumenta en gran medida la complejidad de los sistemas tecnológicos, las plataformas y la infraestructura en los que se basan las empresas, por lo que no es de extrañar que las organizaciones de TI hayan estado a la vanguardia de la automatización. El estudio muestra que los ejecutivos esperan que las tasas de automatización en la gestión de servicios de TI, DevSecOps y la gestión de operaciones de TI se dupliquen o más en los próximos tres años.
Por ejemplo, una vez que una empresa ha avanzado lo suficiente en su transformación digital, sus sistemas pueden ser tan complejos, con tantos datos ejecutándose a través de ellos tan rápidamente, que es casi imposible que los ingenieros los monitoricen por sí mismos. Este es un área donde la automatización no solo es buena opción, sino que se convierte en un imperativo empresarial. La herramienta de automatización adecuada puede monitorizar enormes cantidades de información más rápido que cualquier cerebro humano y alertar a los ingenieros de los problemas basándose en reglas preestablecidas sobre el uso de la energía, la capacidad de almacenamiento, el coste y otros factores críticos para la empresa.
Ahora, aplique la IA generativa a la ya impactante tecnología de automatización. Con la IA generativa, no se trata solo de supervisar, sino de identificar y aprender patrones. Y no se trata solo de alertar a los ingenieros de un problema, sino de redactar informes sobre las posibles causas y sugerir soluciones, todo ello antes incluso de que se produzca el problema.
Las organizaciones de TI pueden parecer un lugar obvio para observar el ROI de la automatización inteligente, dada la abrumadora cantidad de datos que se producen a velocidades imposibles de procesar en tiempo real por el cerebro humano. Pero, al igual que los sistemas de TI se están volviendo más complejos, también lo son las unidades de negocio de las organizaciones.
¿En qué otros ámbitos resulta eficaz la combinación de la IA generativa y la automatización? Ahora se espera que todos los departamentos y empleados procesen más información más rápidamente y gestionen más datos en más herramientas y plataformas, a veces incompatibles. La automatización puede ser tan útil para agilizar los procesos y eliminar la monotonía de las tareas repetitivas para estos equipos como lo es para TI, pero ha habido una barrera importante: los equipos no técnicos no tienen los conocimientos de ingeniería necesarios para programar automatizaciones.
Ahora, al aplicar la IA generativa a la herramienta de automatización, los empleados sin conocimientos técnicos pueden utilizar el lenguaje natural para programar lo que desean automatizar, con lo que se rompe esa barrera. Muchos líderes empresariales están pensando en cómo pueden implementar la tecnología en el lugar de trabajo para empoderar a los empleados y desbloquear la productividad. De hecho, el 54 % de los ejecutivos encuestados dijeron que están evaluando los roles de la automatización y la IA para ofrecer nuevas formas de trabajar.
La transformación digital es necesaria para que cualquier empresa sobreviva en la economía global actual, competitiva y en rápida evolución. Puede aportar complejidad, pero también crea la oportunidad de automatizar y aplicar la IA generativa. Los líderes empresariales que deseen encontrar formas de aplicar la IA generativa deben empezar por buscar dónde la automatización podría tener, o quizás ya esté teniendo, un impacto notable en sus organizaciones.
El estudio reveló que 8 de cada 10 ejecutivos del equipo directivo están de acuerdo en que los beneficios de la IA generativa compensan los riesgos potenciales. Cuando descubren el poder de la IA generativa y la automatización, es fácil entender por qué.
