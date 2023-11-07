Desbloquee todo el potencial de la IA generativa con la automatización inteligente

A medida que las empresas realizan esfuerzos de transformación digital e integran datos y tecnología en todas sus operaciones y procesos, crean la oportunidad de automatizar iniciativas comerciales, por pequeñas o grandes que sean, como tareas administrativas, flujos de trabajo, monitorización e integración entre plataformas. Al mismo tiempo, la transformación digital también aumenta en gran medida la complejidad de los sistemas tecnológicos, las plataformas y la infraestructura en los que se basan las empresas, por lo que no es de extrañar que las organizaciones de TI hayan estado a la vanguardia de la automatización. El estudio muestra que los ejecutivos esperan que las tasas de automatización en la gestión de servicios de TI, DevSecOps y la gestión de operaciones de TI se dupliquen o más en los próximos tres años.

Por ejemplo, una vez que una empresa ha avanzado lo suficiente en su transformación digital, sus sistemas pueden ser tan complejos, con tantos datos ejecutándose a través de ellos tan rápidamente, que es casi imposible que los ingenieros los monitoricen por sí mismos. Este es un área donde la automatización no solo es buena opción, sino que se convierte en un imperativo empresarial. La herramienta de automatización adecuada puede monitorizar enormes cantidades de información más rápido que cualquier cerebro humano y alertar a los ingenieros de los problemas basándose en reglas preestablecidas sobre el uso de la energía, la capacidad de almacenamiento, el coste y otros factores críticos para la empresa.

Ahora, aplique la IA generativa a la ya impactante tecnología de automatización. Con la IA generativa, no se trata solo de supervisar, sino de identificar y aprender patrones. Y no se trata solo de alertar a los ingenieros de un problema, sino de redactar informes sobre las posibles causas y sugerir soluciones, todo ello antes incluso de que se produzca el problema.

Las organizaciones de TI pueden parecer un lugar obvio para observar el ROI de la automatización inteligente, dada la abrumadora cantidad de datos que se producen a velocidades imposibles de procesar en tiempo real por el cerebro humano. Pero, al igual que los sistemas de TI se están volviendo más complejos, también lo son las unidades de negocio de las organizaciones.