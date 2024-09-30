Superinteligencia de la IA: ¿exageración o realidad?

Aunque nadie niega que la IA avanza rápidamente, algunos observadores dicen que no estamos ni cerca de la superinteligencia.

"Es totalmente exagerado", dijo Brent Smolinski, vicepresidente y director global de tecnología y estrategia de datos de IBM. "No creo que estemos ni siquiera cerca de llegar a la superinteligencia".

Según Smolinski, a pesar de los impresionantes avances en ciertas áreas, la IA todavía carece de elementos fundamentales de inteligencia similar a la humana. "Falta algo fundamental para que lleguemos a la superinteligencia", afirma.

Una cuestión clave es la brecha de eficiencia entre el ser humano y el aprendizaje automático. Smolinski contrasta la IA y los procesos de aprendizaje humano: "Para que estos grandes modelos de lenguaje aprendan a dialogar, hay que alimentarlos con todo el corpus de Internet para llegar al punto en el que se pueda interactuar con él. Los seres humanos [necesitan] una pequeña porción".

La IA también está lejos de alcanzar la versatilidad que demuestran los humanos al aprender habilidades diversas, desde el lenguaje hasta tareas físicas, como jugar al golf o conducir un coche. Esta versatilidad representa una diferencia fundamental entre la inteligencia humana y las capacidades actuales de la IA.

Smolinski describe varios elementos de la verdadera superinteligencia: habilidades de razonamiento inductivo y deductivo, creatividad, representación del conocimiento a través de modelos mentales, conciencia y aprendizaje y adaptación en tiempo real.

En el campo de la IA, la computación cuántica podría abordar algunas limitaciones computacionales, pudiendo "ampliar los límites de lo que la IA podría hacer", dice Smolinski. Pero el impacto de la computación cuántica en la consecución de una verdadera superinteligencia sigue siendo incierto.

Otra cuestión que Smolinski destacó es la necesidad de una definición clara y consensuada de superinteligencia. "Si llegas a una sala de seis informáticos y les preguntas qué significa superinteligencia, obtendrás 12 respuestas diferentes", dice Smolinski.